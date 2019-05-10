Сарри: «„Челси“ заслуживает победы в Лиге Европы»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. В решающем поединке ЛЕ подопечные Сарри встретятся с «Арсеналом».

Было очевидно, что мы не могли забить второй гол в первом тайме. Это было слишком трудно.

Если мы не способны обеспечить достаточную компактность на поле, в такой открытой игре, как сегодня, это приводит к возникновению опасных моментов. Невозможно контролировать ход матча все 90 минут, если не действовать достаточно высоко и не удерживать соперника на его половине.

Мы не смогли забить второй гол до перерыва и в начале второго тайма оказались в сложной ситуации. Концовку встречи мы провели лучше, а в дополнительное время обе команды очень устали. Тем не менее, я считаю, что это был великолепный матч.

В Англии высочайший уровень конкуренции. Чтобы добраться до финала Кубка Лиги, нам потребовалось переиграть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые добрались до решающего матча Лиги Чемпионов. В финале нам противостояла лучшая на данный момент, по моему мнению, команда Европы – «Манчестер Сити». Поэтому здесь невероятная конкуренция, и на сегодня АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира. Тем не менее, английским клубам приходится тяжело на поздних стадиях еврокубков из-за большего количества матчей в сезоне.

Мы проиграли первый финал в сезоне и хотим победить в этом. Наша команда заслуживает этого, поскольку всего три месяца назад мы были в трудном положении. Преодолеть сложности было непросто, поскольку нам противостояли сильные соперники. Тем не менее, мы смогли сделать это и заслуживаем победы в турнире.