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Сарри: «„Челси“ заслуживает победы в Лиге Европы»

сегодня, 03:28
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (1:1, 4:3 - пенальти) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. В решающем поединке ЛЕ подопечные Сарри встретятся с «Арсеналом».

Было очевидно, что мы не могли забить второй гол в первом тайме. Это было слишком трудно.

 Если мы не способны обеспечить достаточную компактность на поле, в такой открытой игре, как сегодня, это приводит к возникновению опасных моментов. Невозможно контролировать ход матча все 90 минут, если не действовать достаточно высоко и не удерживать соперника на его половине. 

Мы не смогли забить второй гол до перерыва и в начале второго тайма оказались в сложной ситуации. Концовку встречи мы провели лучше, а в дополнительное время обе команды очень устали. Тем не менее, я считаю, что это был великолепный матч.

В Англии высочайший уровень конкуренции. Чтобы добраться до финала Кубка Лиги, нам потребовалось переиграть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые добрались до решающего матча Лиги Чемпионов. В финале нам противостояла лучшая на данный момент, по моему мнению, команда Европы – «Манчестер Сити». Поэтому здесь невероятная конкуренция, и на сегодня АПЛ является сильнейшей лигой Европы и, следовательно, всего мира. Тем не менее, английским клубам приходится тяжело на поздних стадиях еврокубков из-за большего количества матчей в сезоне.

Мы проиграли первый финал в сезоне и хотим победить в этом. Наша команда заслуживает этого, поскольку всего три месяца назад мы были в трудном положении. Преодолеть сложности было непросто, поскольку нам противостояли сильные соперники. Тем не менее, мы смогли сделать это и заслуживаем победы в турнире.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
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сегодня в 03:46
Арсенал тоже заслуживает.
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