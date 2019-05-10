ГлавнаяНовости

Аджоев: «У „Арсенала“ нет трансферного бюджета»

сегодня, 20:19
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после победы над «Анжи» рассказал, будут ли куплены новые футболисты, если команда попадет в еврокубки.

Это немного преждевременный вопрос. У нас нет трансферного бюджета. Мы можем брать футболистов в аренду или подписывать свободных игроков. Наш селекционный отдел работает практически круглосуточно. Но такая ситуация, конечно, создает определенные трудности. По сути, каждое межсезонье, сохраняя костяк, нам тем не менее приходится делать новую команду. С другой стороны, в этом и состоит профессионализм менеджмента клуба. В любом случае, будем бороться и работать с полной самоотдачей.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сёмин: «Провели хороший матч»
Сегодня, 21:57 Комментарии3
Бердыев: «Пропущенные голы — результат индивидуальных и комплексных ошибок»
Сегодня, 21:23 Комментарии4
Адиев: «„Анжи“ близок к прекращению существования»
Сегодня, 20:29 Комментарии24
Семшов: «Игра с „Анжи“ получилась тяжелой»
Сегодня, 18:59 Комментарии10
Карпин: «Нет ли желания пригласить Яя Туре в „Ростов“? Пока нет»
Сегодня, 17:32 Комментарии9
Шунич: «Вообще не помню, чтобы у „Ростова“ были моменты»
Сегодня, 17:18 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   145 / 1099
сегодня в 22:13
трудный случай
Abris
Abris
   247 / 1099
сегодня в 21:58
Главное, не быть как свиньи.
cska1948
cska1948
   286 / 1099
сегодня в 21:33
Денег нет, но вы держитесь! Хотя это уже кто-то говорил до меня.
Морозовский
Морозовский
   5 / 1099
сегодня в 21:18
Денег никто не даст - сохраняйте то, что есть!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха ответил EAGuar As
   702 / 1099
сегодня в 21:13
Ну да, там будет совсем другие разговоры, и помощь найдётся, все таки Росиию представлять придётся в Европе и плюс деньги не малые, особенно для Тулы
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1099
сегодня в 21:10
Удачи Арсеналу .
Выйдут в еврокубки все появится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100