Аджоев: «У „Арсенала“ нет трансферного бюджета»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев после победы над «Анжи» рассказал, будут ли куплены новые футболисты, если команда попадет в еврокубки.

Это немного преждевременный вопрос. У нас нет трансферного бюджета. Мы можем брать футболистов в аренду или подписывать свободных игроков. Наш селекционный отдел работает практически круглосуточно. Но такая ситуация, конечно, создает определенные трудности. По сути, каждое межсезонье, сохраняя костяк, нам тем не менее приходится делать новую команду. С другой стороны, в этом и состоит профессионализм менеджмента клуба. В любом случае, будем бороться и работать с полной самоотдачей.