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Шунич: «Вообще не помню, чтобы у „Ростова“ были моменты»

сегодня, 17:18
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Динамо» Тони Шунич прокомментировал ничью с «Ростовом».

По качеству это была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. Мы старались, прессинговали, но не смогли забить. Сами не можем понять, почему никак не можем забить. Это больше психологический момент. Видимо, нами овладевает страх во время опасных моментов.

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Все комментарии
Illuha
Illuha
   390 / 1101
сегодня в 18:27
Играли что ли как в тумане?
Морозовский
Морозовский
   6 / 1101
сегодня в 18:14
Тоня, смотри на табло - там все моменты прописаны!
КЭТиК
КЭТиК
   205 / 1101
сегодня в 17:51
Пожелаем Крыльям победить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 1101
сегодня в 17:33
Как они вообще медосмотр проходят.......
Понять почему не забивают не могут...атак соперника через 10 минут не помнят...
azures
azures
   300 / 1101
сегодня в 17:22
Откуда моменты, команда пердивная.
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