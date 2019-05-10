Шунич: «Вообще не помню, чтобы у „Ростова“ были моменты»

Защитник «Динамо» Тони Шунич прокомментировал ничью с «Ростовом».

По качеству это была одна из лучших наших игр. Я вообще не помню, чтобы у соперника были моменты. Мы старались, прессинговали, но не смогли забить. Сами не можем понять, почему никак не можем забить. Это больше психологический момент. Видимо, нами овладевает страх во время опасных моментов.