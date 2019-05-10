Семшов: «Игра с „Анжи“ получилась тяжелой»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу над «Анжи».

Безусловно, тяжелая игра. Легких игр в чемпионате не бывает. Что помогло победить? Коллективизм ребят, желание. Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед. Готовимся к Кубку. Травма Джорджевича? Безусловно, терять игрока в начале матча неприятно, но все 20 игроков готовы выйти на поле и при необходимости заменить другого. Ничего страшного. Насколько он выбыл - решат врачи команды. Вышедшие на замену футболисты хорошо вошли в игру.