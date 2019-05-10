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Семшов: «Игра с „Анжи“ получилась тяжелой»

сегодня, 18:59
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Игорь Семшов прокомментировал победу над «Анжи».

Безусловно, тяжелая игра.  Легких игр в чемпионате не бывает. Что помогло победить? Коллективизм ребят, желание. Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед. Готовимся к Кубку. Травма Джорджевича? Безусловно, терять игрока в начале матча неприятно, но все 20 игроков готовы выйти на поле и  при необходимости заменить другого. Ничего страшного. Насколько он выбыл - решат врачи команды. Вышедшие на замену футболисты хорошо вошли в игру.

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Все комментарии
Danrog
Danrog
   103 / 1099
сегодня в 19:57
С Семшовым Арсеналу ловить нечего.
ДСА
ДСА
   145 / 1099
сегодня в 19:49
Три очка не пахнут, и так сойдёт.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 1099
сегодня в 19:20
Что с Черевченко ???
Почему Семшов обозначен как Главный тренер ???
Стас Марченко
Стас Марченко ответил karna-vera
   760 / 1099
сегодня в 19:08
Точно "тяжОлой"?)
исправили
EAGuar As
EAGuar As ответил Сергей Эпоха
   48 / 1099
сегодня в 19:07
Это тайная информация .
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   717 / 1099
сегодня в 19:04
Да да и главный тренер Семшов стал после этого матча
EAGuar As
EAGuar As
   48 / 1099
сегодня в 19:03
С победой Арсенал .
karna-vera
karna-vera
   80 / 1099
сегодня в 19:03
Точно "тяжОлой"?)
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