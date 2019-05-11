«Барселона» хочет заработать 120 млн евро, продав запасных игроков

сегодня, 14:07

«Барселона» рассчитывает почистить состав, заработав на этом порядка 120 млн евро.

Так, руководство разочаровал полузащитник Малком, купленный за 41 млн евро. Спрос на бразильца есть в Италии и Китае, поэтому каталонцы рассчитывают вернуть потраченные деньги.

Также, скорее всего, уйдет Яспер Силлессен, которым интересуется «Бенфика». Сумма отступных в контракте голландца составляет 60 млн евро, но «Барса» готова продать его вдвое дешевле.

Рафинья и Денис Суарес тоже уйдут. «Арсенал» может выкупить Суареса за 25 млн евро, ценник Рафиньи колеблется в пределах 15 млн. «Блаугранас» рассчитывают также выкупить у «Бетиса» Марка Кукурелью - эта опция обойдется каталонцам в 4 млн евро по условиям давнего соглашения. При этом продать игрока можно за значительно большую сумму.

При это «сине-гранатовые» могут продать Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и Самюэля Умтити - трансферы этих игроков могут принести солидную надбавку к тем 120 млн, которые планируется выручить за резервистов.