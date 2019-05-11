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«Барселона» хочет заработать 120 млн евро, продав запасных игроков

сегодня, 14:07

«Барселона» рассчитывает почистить состав, заработав на этом порядка 120 млн евро.

Так, руководство разочаровал полузащитник Малком, купленный за 41 млн евро. Спрос на бразильца есть в Италии и Китае, поэтому каталонцы рассчитывают вернуть потраченные деньги. 

Также, скорее всего, уйдет Яспер Силлессен, которым интересуется «Бенфика». Сумма отступных в контракте голландца составляет 60 млн евро, но «Барса» готова продать его вдвое дешевле.

Рафинья и Денис Суарес тоже уйдут. «Арсенал» может выкупить Суареса за 25 млн евро, ценник Рафиньи колеблется в пределах 15 млн. «Блаугранас» рассчитывают также выкупить у «Бетиса» Марка Кукурелью - эта опция обойдется каталонцам в 4 млн евро по условиям давнего соглашения. При этом продать игрока можно за значительно большую сумму.

При это «сине-гранатовые» могут продать Ивана Ракитича, Филиппе Коутиньо и Самюэля Умтити - трансферы этих игроков могут принести солидную надбавку к тем 120 млн, которые планируется выручить за резервистов.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил susanin ultrazenith
   10 / 1079
сегодня в 16:26
Месси и Суареса - не дешевле чем за 10 лярдов каждого!
10 милиардов это новая зарплата которую запросит гном за продленее контракта.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Шишанутый
   101 / 1079
сегодня в 16:12
Кому этот хлам нужен! Даже Месську после матча на Энфилде за столько не продать!
Месси и Суареса - не дешевле чем за 10 лярдов каждого!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   101 / 1079
сегодня в 16:11
Только Ракитича и Умтити продавать не надо!
рус фан
рус фан
   254 / 1079
сегодня в 15:54
Судя по этой новости каталонские собираются купить какого то таланта Кукурелью и сразу слить его куда то, если Малкома или Коута продадут в Китай будет смешно.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   149 / 1079
сегодня в 15:12
Умтити им чем не угодил?
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   447 / 1079
сегодня в 15:07
Хороший ход
Balanenok
Balanenok
   107 / 1079
сегодня в 14:57
Распродажа элитного шлака.
League1
League1
   68 / 1079
сегодня в 14:53
Всё понятно, значит снова новый контракт меська выпрашивает. Снова все деньги уйдут на прокорм ненасытного гнома.
Leha-ha50
Leha-ha50
   19 / 1079
сегодня в 14:46
Чистка назрела определенно!!!
Шишанутый
Шишанутый
   10 / 1079
сегодня в 14:41
Кому этот хлам нужен! Даже Месську после матча на Энфилде за столько не продать!
Kresi frok
Kresi frok
   245 / 1079
сегодня в 14:33
Солидные ресурсы у балета.
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