Силлессен может продолжить карьеру в «Бенфике»

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в португальском чемпионате. Об этом сообщают сразу несколько испанских источников.
Активный интерес к игроку проявляет «Бенфика». Представители «орлов» уже вышли на связь с агентом игрока.
Недавно сообщалось, что летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов, включая Силлессена.
Надо ему уходить. Только кубковые матчи, плюс всего один в лиге - это не дело.
Надо ему уходить. Только кубковые матчи, плюс всего один в лиге - это не дело.