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Силлессен может продолжить карьеру в «Бенфике»

сегодня, 12:11

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в португальском чемпионате. Об этом сообщают сразу несколько испанских источников. 

Активный интерес к игроку проявляет «Бенфика». Представители «орлов» уже вышли на связь с агентом игрока. 

Недавно сообщалось, что летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов, включая Силлессена. 

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   153 / 1086
сегодня в 13:12
Так и не понял, а зачем его брали при живом тер Штегене? Чтобы на банке мариновать? Ну, для этого можно было брать вратаря из молодёжки.

Надо ему уходить. Только кубковые матчи, плюс всего один в лиге - это не дело.
Abverin
Abverin
   184 / 1086
сегодня в 12:58
Удачи Силлерсену!
Sexual Harassment
Sexual Harassment
   995 / 1086
сегодня в 12:31
Три года на банке даже на фоне выкрутасов Дырштегена. Однако удачно перешел. Бабки решают.
Lewa2708
Lewa2708
   235 / 1086
сегодня в 12:19
2 матча за 3 сезона. Есть в мире вещи, которые сложно понять, например, вратари которым от 20 до 35 и они сидят в запасе, им нечего будет вспомнить и болельщики их не вспомнят
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