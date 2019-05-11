Силлессен может продолжить карьеру в «Бенфике»

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Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен может продолжить карьеру в португальском чемпионате. Об этом сообщают сразу несколько испанских источников.

Активный интерес к игроку проявляет «Бенфика». Представители «орлов» уже вышли на связь с агентом игрока.

Недавно сообщалось, что летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов, включая Силлессена.