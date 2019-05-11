ГлавнаяНовости

«Боруссия» М разгромила «Нюрнберг»

сегодня, 18:34
НюрнбергЛоготип футбольный клуб Нюрнберг0 : 4Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Гладбахская «Боруссия» одержала победу над «Нюрнбергом» в матче 33-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» М (55 очков) располагается на четвертом месте, «Нюрнберг» (19 очков) - последний.

Нюрнберг, стадион Макс Морлок Штадион

«Нюрнберг» - «Боруссия» 0:4 (0:0)
Голы: Дрмич 56, Мюль 63 (автогол), Азар 65, Денис Закариа 80

«Нюрнберг»: Матениа, Бауэр, Марграйтер, Мюль, Лайбольд, Беренс, Эррас, Лёвен (Кнелль 79), Мисиджан (Петрак 73), Ишак, Керк (Тиллманн 61)
Главный тренер: Минтал Марек.

«Боруссия»: Зоммер, Бейер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Денис Закариа, Крамер (Штробль 78), Нойхаус (Хофманн 46), Траоре (Плеа 72), Дрмич, Азар
Главный тренер: Хеккинг Дитер.

Предупреждения: Нойхаус 42, Бейер 48

Судья: Вилленборг Франк.

В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Фортуну»
Сегодня, 18:31 ВидеоКомментарии3
«Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом»
Сегодня, 18:28 Комментарии19
«Байер» и «Шальке» поделили очки
Сегодня, 18:27 ВидеоКомментарии2
«Ахмат» одержал победу над «Крыльями Советов»
Сегодня, 18:23 Комментарии55
«Сочи» и «Тамбов» вышли в Премьер-Лигу
Сегодня, 17:35 Комментарии42
«Зенит-2» ушел с последнего места, обыграв «Мордовию»
Сегодня, 16:05 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   173 / 1076
сегодня в 19:33
Лихо получилось.
11-и метровый
11-и метровый
   88 / 1076
сегодня в 19:27
Боруссию с победой!
ermak6848
ermak6848
   220 / 1076
сегодня в 19:25
парни старались и Победили
Novograd
Novograd
   820 / 1076
сегодня в 19:09
То такое приеду пасмотрим что е чаму
ДСА
ДСА
   134 / 1076
сегодня в 18:59
Нюрнберг уже во второй лиге.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100