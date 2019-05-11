«Боруссия» М разгромила «Нюрнберг»

Гладбахская «Боруссия» одержала победу над «Нюрнбергом» в матче 33-го тура чемпионата Германии.
«Боруссия» М (55 очков) располагается на четвертом месте, «Нюрнберг» (19 очков) - последний.
Нюрнберг, стадион Макс Морлок Штадион
«Нюрнберг» - «Боруссия» 0:4 (0:0)
Голы: Дрмич 56, Мюль 63 (автогол), Азар 65, Денис Закариа 80
«Нюрнберг»: Матениа, Бауэр, Марграйтер, Мюль, Лайбольд, Беренс, Эррас, Лёвен (Кнелль 79), Мисиджан (Петрак 73), Ишак, Керк (Тиллманн 61)
Главный тренер: Минтал Марек.
«Боруссия»: Зоммер, Бейер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Денис Закариа, Крамер (Штробль 78), Нойхаус (Хофманн 46), Траоре (Плеа 72), Дрмич, Азар
Главный тренер: Хеккинг Дитер.
Предупреждения: Нойхаус 42, Бейер 48
Судья: Вилленборг Франк.
В параллельном матче «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом».