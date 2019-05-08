Группа болельщиков «Барселоны» высказала претензии Месси в аэропорту

После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0) в аэропорту Ливерпуля произошел инцидент с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
Аргентинец прибыл в аэропорт позже своих товарищей по команде, поскольку проходил допинг-контроль. Когда Месси был на контрольно-пропускном пункте, небольшая группа фанатов «Барсы», находившаяся неподалеку, начала выкрикивать футболисту претензии. В ответ на это Месси повернулся к ним и спросил, что случилось.
В то же время другая группа фанатов, также малочисленная, поаплодировала Лео.
С другой стороны это ведь не первый год... и в том сезоне в нужной игре Лео ничего не смог... и в поза том с другим тренером - с ПСЖ другие тянули, а против Юве опять таки ничего не сделал...
Тоесть частично претензии верные, нельзя каждый год винить во всём тренера и партнёров... Лео действительно в играх против команд-бойцов, которые не боятся и играют в свой футбол, часто теряется, особенно в гостях уже несколько сезонов... как...
С другой стороны это ведь не первый год... и в том сезоне в нужной игре Лео ничего не смог... и в поза том с другим тренером - с ПСЖ другие тянули, а против Юве опять таки ничего не сделал...
Тоесть частично претензии верные, нельзя каждый год винить во всём тренера и партнёров... Лео действительно в играх против команд-бойцов, которые не боятся и играют в свой футбол, часто теряется, особенно в гостях уже несколько сезонов... как...
Значит позор это норма.
Значит позор это норма.
Да вообще-то облажались...
Да вообще-то облажались...
Видно же что футбол Вальерде не канает под стиль барсуков.Так сказать системный сбой.
Видно же что футбол Вальерде не канает под стиль барсуков.Так сказать системный сбой.
а-аха)
а-аха)