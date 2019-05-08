Группа болельщиков «Барселоны» высказала претензии Месси в аэропорту

вчера, 23:12

После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0) в аэропорту Ливерпуля произошел инцидент с нападающим каталонцев Лионелем Месси.

Аргентинец прибыл в аэропорт позже своих товарищей по команде, поскольку проходил допинг-контроль. Когда Месси был на контрольно-пропускном пункте, небольшая группа фанатов «Барсы», находившаяся неподалеку, начала выкрикивать футболисту претензии. В ответ на это Месси повернулся к ним и спросил, что случилось.

В то же время другая группа фанатов, также малочисленная, поаплодировала Лео.