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Группа болельщиков «Барселоны» высказала претензии Месси в аэропорту

вчера, 23:12
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

После матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Барселона» (4:0) в аэропорту Ливерпуля произошел инцидент с нападающим каталонцев Лионелем Месси.

Аргентинец прибыл в аэропорт позже своих товарищей по команде, поскольку проходил допинг-контроль. Когда Месси был на контрольно-пропускном пункте, небольшая группа фанатов «Барсы», находившаяся неподалеку, начала выкрикивать футболисту претензии. В ответ на это Месси повернулся к ним и спросил, что случилось. 

В то же время другая группа фанатов, также малочисленная, поаплодировала Лео.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   359 / 1098
сегодня в 02:04
Ну такое... Лео всётаки старался, на поле были и явно более виноватые... ну и тренер конечно...

С другой стороны это ведь не первый год... и в том сезоне в нужной игре Лео ничего не смог... и в поза том с другим тренером - с ПСЖ другие тянули, а против Юве опять таки ничего не сделал...

Тоесть частично претензии верные, нельзя каждый год винить во всём тренера и партнёров... Лео действительно в играх против команд-бойцов, которые не боятся и играют в свой футбол, часто теряется, особенно в гостях уже несколько сезонов... как...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 1098
сегодня в 01:53
Не люблю Месси, но он старался один из немногих. Уж точно не к нему претензии. Альбу точно могли бы грязными носками закидать.
Akatsuki72
Akatsuki72
   404 / 1098
сегодня в 01:51
То есть к остальным претензий не было? Месси сделал результат в первом матче, ещё и во втором обязан был? Это клуб Барселона или ФК Месси? Претензий не было только к киперу Барсы, конечно 4й гол и его вина, но в остальном тянул, как мог. Но к остальным игрокам можно выдвигать претензий кучу и к тренеру тоже.
311
311 ответил mangoх12
   32 / 1098
сегодня в 01:17
КРиро плак плак и в самолете и под подушкой)
Вот и будут в обнимку слезы лить!)
mangoх12
mangoх12 ответил 311
   36 / 1098
сегодня в 01:09
Опять Лео плакать в самолёте!)
КРиро плак плак и в самолете и под подушкой)
mangoх12
mangoх12
   36 / 1098
сегодня в 01:07
глорики гелевого уже под фанов барсы косят ради своего кумира))
Balanenok
Balanenok
   270 / 1098
сегодня в 01:04
Назрело.
Bavaria_M
Bavaria_M
   265 / 1098
сегодня в 01:03
Неужели часть фанов поняли что гном полный 0.
vovinho11
vovinho11 ответил NGY
   713 / 1098
сегодня в 00:58
Тот самый Леганес, который нагнул Реал
vovinho11
vovinho11 ответил 311
   713 / 1098
сегодня в 00:57
Это уже классика😂
vovinho11
vovinho11
   713 / 1098
сегодня в 00:56
К Месси претензий нет, Алиссон был на высоте. Что делала опорная зона и защита? К ним вопрос
CВИН
CВИН
   298 / 1098
сегодня в 00:50
свинство
Wolf77785
Wolf77785
   97 / 1098
сегодня в 00:46
видать оголтелые персофаны дельфина нападли!
реал-король
реал-король
   595 / 1098
сегодня в 00:36
Что случилось? Ха ха ха.
Значит позор это норма.
League1
League1
   84 / 1098
сегодня в 00:36
Надо же. Даже у барсофанов каталонских уже кончилось терпение смотреть на этого бесполезного гнома. Никогда не думал, что такое произойдёт.
feris1
feris1
   55 / 1098
сегодня в 00:25
Вполне адекватная реакция болел на вчерашний позор в Ливерпуле.
Остапчук 67
Остапчук 67
   389 / 1098
сегодня в 00:23
А наши болельщики обсуждают сроки уголовников.
dino-hsv
dino-hsv
   85 / 1098
сегодня в 00:18
а что не так? болельщики обратились к капитану команды, чтобы он дал комментарии по поводу огромнейшего позора. тут даже личность футболиста не так важна, важны его роль и статус в команде
Василий 50
Василий 50
   317 / 1098
сегодня в 00:16
Что случилось?
Да вообще-то облажались...
This is BarCa
This is BarCa ответил dimagas1
   504 / 1098
сегодня в 00:16
Лучше Вальверде претензии высказать.
Лучше Бартомеу поймать, за то, что он оставил его после Ромы...
beefs
beefs
   209 / 1098
сегодня в 00:14
Всякое бывает...
311
311
   32 / 1098
сегодня в 00:12
Опять Лео плакать в самолёте!)
амурец
амурец
   74 / 1098
сегодня в 00:02
просто нормальные болельщики которые хотят побед в ЛЧ а не размазывание Уэсок
dimagas1
dimagas1 ответил NGY
   316 / 1098
вчера в 23:59
Да да Вальверде виноват, что Месси не может забивать голы уже третий год в гостях. Как же вы любите, искать виноватых кругом, лишь бы не предъявлять претензии к грозе Осасун.
    311
    311
       32 / 1098
    вчера в 23:56
    Лионель, иди сюда еnт!)
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       732 / 1098
    вчера в 23:54
    Что-то не слышно гномоглоров. Это не пендали левые Лиону забивать
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       169 / 1098
    вчера в 23:49
    это была толпа черных нгуш , они и тут глотку рвут..


    а-аха)
    bsww
    bsww ответил Морозовский
       331 / 1098
    вчера в 23:42
    Месси уйдёт в "Ювентус"!
    и в одной команде с Кришем. Как они играть будут, Лео будет играть на стату Криша отдавать голевые
    дурман
    дурман
       109 / 1098
    вчера в 23:38
    Это наши соседи с 3 этажа, настоящие фаны никогда не забудут тот вклад который внес Месси в историю клуба
    Морозовский
    Морозовский
       5 / 1098
    вчера в 23:37
    Месси уйдёт в "Ювентус"!
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