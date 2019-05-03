Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

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Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Фанаты считают, что 31-летний аргентинец должен получить наказание за удар по голове Фабиньо в эпизоде, который привел к голу в ворота английской команды.

Messi pega un puñetazo al rival merecedor de roja, por su contra el árbitro pita falta y llega el tercero.

VARcelona pic.twitter.com/9LWRPUdD2p — Xisco (@xisco_manjon) 1 мая 2019 г.

Что касается УЕФА , то организация не открыла никаких дисциплинарных дел в связи с данной ситуацией.