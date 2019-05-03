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Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

сегодня, 09:30
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Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

Фанаты считают, что 31-летний аргентинец должен получить наказание за удар по голове Фабиньо в эпизоде, который привел к голу в ворота английской команды.

Что касается УЕФА, то организация не открыла никаких дисциплинарных дел в связи с данной ситуацией. 

В первом поединке 1/2 финала ЛЧ «Барселона» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответный матч пройдет 7 мая на «Энфилде». 

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Palex
Palex ответил barcelona and cruyff
   49 / 954
сегодня в 17:24
Не надо утрировать.
Санчо Панса
Санчо Панса
   92 / 954
сегодня в 16:59
Лео определённо сыграл в том эпизоде очень грубо, что не очень ему свойственно. Но болельщикам Ливерпуля от этого не легче! Их клуб, если не случится чуда, то мимо финала ЛЧ.
Самедов Агил
Самедов Агил ответил fanliverpoolfan
   106 / 954
сегодня в 16:56
Ты наверное артистов не видел) этот артист 2 штуки в колотил Ливерпуль...он один из величайших в истории футболистов... Но я искренно верю в то что Ливерпуль возьмёт апл и сити с куем останется)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   71 / 954
сегодня в 16:51
Месси и надо дисквалифировать на 10 матчей за грязную игру,артист театра.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 954
сегодня в 16:40
Посмотрел еще раз повтор ,сначала идет нарушение - отмашка-удар Месси потом он влетает в Фабинье,т.е это железный горчичник и штрафной в другую сторону,очередная ошибка рефери
valeron4321
valeron4321
   709 / 954
сегодня в 16:33
Гыгы. Как можно утверждать, что защитник сделал блокировку, если он всегда был ближе к мячу и бежал в направлении движения мяча. Ну а удар защитника Месси по лицу - шедевр. Как девка бьет.
амурец
амурец
   84 / 954
сегодня в 16:02
сразу надо было удалять, а сейчас то чего, хотя против своего мелкого гномика разве УЕФА возбудит какое либо дисциплинарное дело
амурец
амурец ответил 95-shishani-95
   84 / 954
сегодня в 16:00
ну это ты зря есть и ПСЖ
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   504 / 954
сегодня в 15:50
ты главное не нервничай) а я однобоким останусь ,по отношению к барсе ,ведь у нее только один бок ,судьи
ну да, не то что реал, там ведь по этой теме и критиковать не за что)
alex lebedev
alex lebedev ответил 95-shishani-95
   504 / 954
сегодня в 15:49
В матче Челси - Барса вообще ПОЗОР всего футбола, самый большой в истории
ага, после баварии) 2 неназначенных пеналя не идут в сравнение с 2мя оффсайдными голами)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   19 / 954
сегодня в 15:46
ты главное не нервничай) а я однобоким останусь ,по отношению к барсе ,ведь у нее только один бок ,судьи
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил gentlewolf
   116 / 954
сегодня в 15:46
После игры с ПСЖ горе-болельщики Барсы , имеющие хоть каплю чести и достоинства, должны закрыть рот на десятилетие минимум. Большего беспредела судейского мир в этом веке не видывал.
В матче Челси - Барса вообще ПОЗОР всего футбола, самый большой в истории
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   504 / 954
сегодня в 15:43
на твоего нервного друга не жал,я его на место поставил
не обольщайся) однобоко рассуждающий местный онолитег не в состоянии кого-либо на место поставить)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил KIENDGIN 1
   19 / 954
сегодня в 15:42
на твоего нервного друга не жал,я его на место поставил
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил alex lebedev
   161 / 954
сегодня в 15:39
С этим ничего не поделаешь)
Пусть едят свою кашу и дальше.
Если человек, который болеет или болел за Реал говорит о судействе.. то о чем можно с ним говорить?)
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил 25процентный клоун
   259 / 954
сегодня в 15:35
я жалобы не жал ,просто хамов терпеть не могу
Один я знаю что ты жмешь жалобы...


Аха-ха)
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил 95-shishani-95
   259 / 954
сегодня в 15:33
Глоры болтали про то, что Реалу подсуживают и что конец Реалу с вводом ВАР. Но почему-то Барсе не перестают подсуживать открыто, даже после ввода ВАР! Как тащили, так и тащат, может даже сильнее.
не плачь бородач! ты правил футбола не знаешь.. Реал убог сейчас даже не напоминай..
alex lebedev
alex lebedev ответил Летучий-Голландец.
   504 / 954
сегодня в 15:31
Не спорь с этими) Не нужно тратить свое время на них.
каша у людей в голове от хейта)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил alex lebedev
   161 / 954
сегодня в 15:29
Не спорь с этими)
Не нужно тратить свое время на них.
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   504 / 954
сегодня в 15:24
могу только здоровья пожелать ,береги нервы,болей за Реал
ахах, ни за что))
болей за реал, ну тогда все ясно)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   161 / 954
сегодня в 15:24
Больше всех горит у персофанов Роналду))
Ну как обычно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил gentlewolf
   19 / 954
сегодня в 15:24
+500 ,но ему не докажешь ничего
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   504 / 954
сегодня в 15:24
тем не менее,это мнение ,с которым я пришел на сайт и его нужно уважать
мнение хейтера уважать никто не будет. у теб однобокий анализ. который греет душу только роналду74рам и хейтерам барсы. если анализируешь, анализируй с разных сторон, тогда и отношение к тебе соответственное будет.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   19 / 954
сегодня в 15:24
могу только здоровья пожелать ,береги нервы,болей за Реал
gentlewolf
gentlewolf ответил alexfor
   250 / 954
сегодня в 15:23
не болельщикам реала кабинетного петь про левые пенали)) тебе напомнить, как в том году с тем же псж получили левый пеналь, с юве?) как ронада наныривал искусно, не касаясь игрока? помалкивал бы.
После игры с ПСЖ горе-болельщики Барсы , имеющие хоть каплю чести и достоинства, должны закрыть рот на десятилетие минимум.
Большего беспредела судейского мир в этом веке не видывал.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   19 / 954
сегодня в 15:22
тем не менее,это мнение ,с которым я пришел на сайт и его нужно уважать
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   504 / 954
сегодня в 15:21
я жалобы не жал ,просто хамов терпеть не могу
а ты другого не заслуживаешь. ведь в сторону барсы ты увидишь любой пук, а со стороны их соперников никогда не вижу твоих полыханий почему-то
25процентный клоун
25процентный клоун ответил alex lebedev
   19 / 954
сегодня в 15:20
я жалобы не жал ,просто хамов терпеть не могу
alex lebedev
alex lebedev ответил 25процентный клоун
   504 / 954
сегодня в 15:20
оставь его,кроме хамства в стиле Месси ничего там нет
на таких недалеких однобоких онолитегов никаких нервов не хватит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил 95-shishani-95
   19 / 954
сегодня в 15:19
оставь его,кроме хамства в стиле Месси ничего там нет
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