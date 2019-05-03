Болельщики «Ливерпуля» требуют дисквалифицировать Месси

Болельщики «Ливерпуля» создали петицию с требованием дисквалифицировать форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
Фанаты считают, что 31-летний аргентинец должен получить наказание за удар по голове Фабиньо в эпизоде, который привел к голу в ворота английской команды.
Что касается УЕФА, то организация не открыла никаких дисциплинарных дел в связи с данной ситуацией.
В первом поединке 1/2 финала ЛЧ «Барселона» обыграла «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответный матч пройдет 7 мая на «Энфилде».
Пусть едят свою кашу и дальше.
Если человек, который болеет или болел за Реал говорит о судействе.. то о чем можно с ним говорить?)
Пусть едят свою кашу и дальше.
Если человек, который болеет или болел за Реал говорит о судействе.. то о чем можно с ним говорить?)
Аха-ха)
Аха-ха)
Не нужно тратить свое время на них.
Не нужно тратить свое время на них.
болей за реал, ну тогда все ясно)
болей за реал, ну тогда все ясно)
Ну как обычно
Ну как обычно
Большего беспредела судейского мир в этом веке не видывал.
Большего беспредела судейского мир в этом веке не видывал.