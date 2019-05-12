Кришито: «„Зенит“ навсегда останется в моем сердце»

Бывший капитан «Зенита» поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России.

Искренне поздравляю всех: игроков, Семака, клуб, болельщиков и вообще весь город Петербург, в котором я провел столько прекрасных лет!