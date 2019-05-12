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Кришито: «„Зенит“ навсегда останется в моем сердце»

12 мая 2019, 09:25

Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России.

Искренне поздравляю всех: игроков, Семака, клуб, болельщиков и вообще весь город Петербург, в котором я провел столько прекрасных лет!

Этот клуб навсегда останется в моем сердце, и я верил, что ему по силам вернуть титул. Мне, конечно, не удавалось отслеживать матчи целиком, но обзоры встреч с участием «Зенита» смотрел обязательно. У меня нет никаких сомнений в том, что команда абсолютно заслуженно победила в РПЛ.

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Все комментарии
Aljban
Aljban
   323 / 840
12 мая в 12:18
Отличный был игрок, свиньи его ненавидели.
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 11:28
Мимо тоже навсегда останется в сердцах болельщиков Зенита.
Palex
Palex ответил drug01
   60 / 840
12 мая в 10:52
Ты себе даже представить не можешь, какая хорошая.
порт
порт ответил Семак иди сюда
   662 / 840
12 мая в 10:40
Возвращайся, Мигель!
Мигель?
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
12 мая в 10:37
Возвращайся, Мигель!
Nikola45
Nikola45
   57 / 840
12 мая в 10:14
На моей аве его шедевр и подарок Тарасятам )) Ребров красавчик ))
LOpp
LOpp
   16 / 840
12 мая в 10:01
Вот ещё один зенитовцев, который играл не за газпромовские деньги, а стрелку на груди.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
12 мая в 09:50
Кришито тоже всегда будут помнить болельщики Зенита добрым словом.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил счет 7-0
   12 / 840
12 мая в 09:45
Стыдно за спартак, что и говорить тут. Кайседо из Локомотива второй лучший бомбардир Лацио, Витсель из Зенита минимум вице-чемпион Германии, Паредес из Зенита чемпион Франции. Но фаны этих клубов почему-то не хайпят своих бывших с пеной у рта, как это делают федунботы в отношении позорного промеса.
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 09:38
Видно зарплата была хорошая
счет 7-0
счет 7-0
   112 / 840
12 мая в 09:38
Зенит любят все бывшие игроки, кроме иуды панова, спартак все ненавидят.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
12 мая в 09:37
лучший защитник. присоединяюсь.
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