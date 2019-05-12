Кришито: «„Зенит“ навсегда останется в моем сердце»

Бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в чемпионате России.
Искренне поздравляю всех: игроков, Семака, клуб, болельщиков и вообще весь город Петербург, в котором я провел столько прекрасных лет!
Этот клуб навсегда останется в моем сердце, и я верил, что ему по силам вернуть титул. Мне, конечно, не удавалось отслеживать матчи целиком, но обзоры встреч с участием «Зенита» смотрел обязательно. У меня нет никаких сомнений в том, что команда абсолютно заслуженно победила в РПЛ.