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Аленичев не смог оценить процент своей вины за вылет «Енисея» из РПЛ

12 мая 2019, 08:44
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)0 : 4Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал проигрыш «Краснодару» (0:4), после которого красноярцы потеряли шансы на сохранение прописки в элите.

Огромное преимущество «Краснодара». Вполне закономерный крупный счет. Если говорить про первую игру с «быками», то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков «Краснодара».

Если говорить про матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет. В плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. В этот раз и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.

Сколько вины за вылет в ФНЛ в процентом соотношении лежит на мне, а сколько на игроках? Надо сделать тщательный анализ, и после этого смогу ответить на этот вопрос.

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Все комментарии
Mangur
Mangur
   539 / 840
12 мая в 13:45
13 минута Додонов Гол. Я опять сорвал Куш.Спасибо Австрия.
Danrog
Danrog
   97 / 840
12 мая в 10:45
Давно нужно было выгнать Аленя и Егорку-наркомана из Енисея.
serh62
serh62
   107 / 840
12 мая в 10:22
какой тренер, там и команда.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
12 мая в 10:10
Вылетать так с музыкой
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
12 мая в 09:55
Аленя нужно в спартак опять тренером вместо физрука вежливого.
Danrog
Danrog
   97 / 840
12 мая в 09:44
Вылетел Енисей, а стыдно за спартак.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
12 мая в 09:36
Ни один свиной тренер нигде толком не отличился, отовсюду их гонят.
Байкал-38.
Байкал-38.
   181 / 840
12 мая в 09:25
Было честней если бы этот олень сказал простые слова.
За адекватность
За адекватность
   28 / 840
12 мая в 09:16
" Сегодня “Енисей” официально вылетел в ФНЛ. В процентном соотношении сколько вины лежит на вас, а сколько на игроках?" Какой интересный вопрос о процентах. "63,8% на мне, 36,2% на игроках"- что-то навроде такого ожидали услышать? Как ниже отписались, ГТ отвечает за результат. Тут и к руководству наверное вопросы должны быть, почему не пошли на смену ГТ, когда еще не было все безнадежно.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
12 мая в 09:09
Вся вина на федерации. Сколько матчей дома не досчитались из-за Универсиады.
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 09:06
Тренер за все отвечает
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
12 мая в 09:02
Позор аленичеву. Состав стоит столько же, сколько у Оренбурга, а в итоге Оренбург в топ10, а Енисей ниже даже нищего Анжи. Пить меньше надо.
beefs
beefs
   165 / 840
12 мая в 08:56
За итог сезона отвечает тренер...
ДСА
ДСА
   89 / 840
12 мая в 08:54
100 процентов вины на тренере.
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 08:51
У...русь не покорюсь.
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