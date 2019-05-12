Аленичев не смог оценить процент своей вины за вылет «Енисея» из РПЛ

Главный тренер «Енисея» прокомментировал проигрыш «Краснодару» (0:4), после которого красноярцы потеряли шансы на сохранение прописки в элите.

Огромное преимущество «Краснодара». Вполне закономерный крупный счет. Если говорить про первую игру с «быками», то в первые 60 минут, когда выставили автобус, в плане дисциплины она мне понравилась. Но затем в следующие тридцать минут мы были уставшие, и сказалось исполнительское мастерство игроков «Краснодара».

Если говорить про матч, то практически ничего не создали в атаке, за исключением момента, который был у Паши Комолова. Удовлетворения никакого нет. В плане дисциплины 60 минут первой игры были неплохими, а результат опять-таки отрицательный. В этот раз и в обороне сыграли плохо, и в атаке ничего не создали.