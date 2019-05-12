Канищев: «Уверен, что информация о Фернандесе и „Зените“ - вброс»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА может перейти в питерский клуб за 30 млн евро.

Для Фернандеса переход в «Зенит» был бы шагом вперед. И в финансовом плане, и в спортивном. Все-таки участие в Лиге чемпионов или в Лиге Европы - две большие разницы. Но я не отношусь к этому серьезно. Уверен, что это вброс. Да, найти сегодня в РПЛ хорошего крайнего защитника очень проблематично. Вполне могут возникнуть предложения к Фернандесу. Но 30 миллионов евро? Это очень много! Какое-то недоразумение! Хотя «Зениту» нужны крайние защитники. Всё, чем располагает сегодня Семак, - уровень чемпионата России, не более. ­