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Канищев: «Уверен, что информация о Фернандесе и „Зените“ - вброс»

12 мая 2019, 09:10

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев прокомментировал слухи о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в питерский клуб за 30 млн евро.

Для Фернандеса переход в «Зенит» был бы шагом вперед. И в финансовом плане, и в спортивном. Все-таки участие в Лиге чемпионов или в Лиге Европы - две большие разницы. Но я не отношусь к этому серьезно. Уверен, что это вброс. Да, найти сегодня в РПЛ хорошего крайнего защитника очень проблематично. Вполне могут возникнуть предложения к Фернандесу. Но 30 миллионов евро? Это очень много! Какое-то недоразумение! Хотя «Зениту» нужны крайние защитники. Всё, чем располагает сегодня Семак, - уровень чемпионата России, не более. ­

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Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 16:03
Не перейдет - 30 много, а за 20 гинер не отдаст. Да и не нужно, другого найдем.
clop
clop
   84 / 840
12 мая в 10:53
Трансфермаркет оценивает Фернандеса в 26 миллионов евро. Наверное, 30 это дороговато и можно еще поторговаться. Но на мой дилетантский взгляд, даже 26 за защитника это дорого.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
12 мая в 10:43
Вброс это или нет узнаем летом, а сейчас смысл мусолить эту тему?
Не люблю такие слухи и предпочитаю оценивать ситуацию по случившемуся факту.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил DawnOfDestiny
   109 / 840
12 мая в 10:17
Вам все за Гинера стыдно? в последнее время стыднее за других)
По возможности вникайте в смысл текста и не отправляйте мне фанатские ответки. Я высказал свое мнение и предположение с учетом непростой финансовой ситуации в ЦСКА , как один из вариантов решения этой ситуации. Если у вас нечего ответить по существу, не надо писать избитые лозунги хряков и газпромовских. Это тошно читать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ваня лучший
   491 / 840
12 мая в 10:09
Я думаю, что по большому счету это утка.Но..... Зная Гинера и его предприимчивость, могу предположить следующее. Если , допустим , ЦСКА не попадает даже в ЛЕ, что в принципе возможно, то, чтобы не мариновать Марио в РПЛ Гинер может отдать Фернандеса в аренду на год в клуб, выступающий в ЛЧ, не факт, что в Зенит. Здесь расчет такой. Если этот клуб выступит успешно ( не факт, что Зенит), то за Марио можно будет получить еще и приличный бонус. Таким образом, с финансовой точки зрения (а в этом смысле Гинеру равных в РПЛ нет) получается двойной выигрыш. Разгружается зарплатная ведомость за счет Марио , примерно на 2 млн, прибавляется плата за аренду (никак не менее 2-3) и потенциальный бонус такого же порядка. т.е. оставаясь игроком ЦСКА Фернандес за год может дать плюс бюджету ЦСКА порядка 6- 8 млн. Для ЦСКА это сумма реальная и на таой вариант Гинер пойти может. На полную продажу вряд ли.
Вам все за Гинера стыдно? в последнее время стыднее за других)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   109 / 840
12 мая в 10:02
Согласен, что информация о покупке Супер Марио уровня Кря, Кря..
Я думаю, что по большому счету это утка.Но..... Зная Гинера и его предприимчивость, могу предположить следующее. Если , допустим , ЦСКА не попадает даже в ЛЕ, что в принципе возможно, то, чтобы не мариновать Марио в РПЛ Гинер может отдать Фернандеса в аренду на год в клуб, выступающий в ЛЧ, не факт, что в Зенит. Здесь расчет такой. Если этот клуб выступит успешно ( не факт, что Зенит), то за Марио можно будет получить еще и приличный бонус. Таким образом, с финансовой точки зрения (а в этом смысле Гинеру равных в РПЛ нет) получается двойной выигрыш. Разгружается зарплатная ведомость за счет Марио , примерно на 2 млн, прибавляется плата за аренду (никак не менее 2-3) и потенциальный бонус такого же порядка. т.е. оставаясь игроком ЦСКА Фернандес за год может дать плюс бюджету ЦСКА порядка 6- 8 млн. Для ЦСКА это сумма реальная и на таой вариант Гинер пойти может. На полную продажу вряд ли.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
12 мая в 09:46
Свиньям завидно, что у них нет таких игроков, вот они и бесятся.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
12 мая в 09:39
и тут Федун наподгадил?)
Albasin
Albasin
   17 / 840
12 мая в 09:39
Это свиньи разносят лживые слухи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
12 мая в 09:29
Согласен, что информация о покупке Супер Марио уровня Кря, Кря..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 09:29
Если я правильно понял......Канищева...
Чтоб "вброс" превратился в "достоверную информацию" - Гинеру надо "подвинуться" примерно в половину названной суммы....
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   12 / 840
12 мая в 09:22
Достойно. Такие вбросы идут известно откуда и их надо гасить в зародыше.
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