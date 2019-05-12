Пономарев: «Не верю в победу ЦСКА над „Зенитом“»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.

Что-то после игры с «Динамо» я не верю в нашу победу. Хотя моментов у динамовских ворот мы много имели. Но у «Зенита» оборона более крепкая, чем у динамовцев.