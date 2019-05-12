ГлавнаяНовости

Пономарев: «Не верю в победу ЦСКА над „Зенитом“»

12 мая 2019, 08:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.

Что-то после игры с «Динамо» я не верю в нашу победу. Хотя моментов у динамовских ворот мы много имели. Но у «Зенита» оборона более крепкая, чем у динамовцев.

После ничьей в последней игре задача попасть в тройку усложнилась. Но так как в двух последних матчах играем дома со слабыми командами, то, думаю, возьмем там шесть очков. С питерцами на победу сложно будет сыграть. Если «Краснодару» одна игра на выезде с «Арсеналом» предстоит, то потери очков в принципе у краснодарцев должны быть. Думаю, на третье место ЦСКА может рассчитывать. Если удачно с питерцами сыграет. Если сыграем в Питере вничью, шесть очков дома обязательно возьмем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии49
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии18
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
   247 / 840
12 мая в 13:41
А зря!
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
12 мая в 10:47
Ничья никому не нужна, даешь победу!
Союзник противников
Союзник противников ответил Ангел неБесГрешен
   25 / 840
12 мая в 10:45
Некто гинер собирает последние шекели в судейские чемоданчики. Плачет, но складывает. ЛЧ отобьёт затраты, лишь бы попасть...
Миллер уже дал приказ,не волнуйся.Но забыл,что дойче-марки уже не в ходу.Он всегда верит в отсутствие ресурса.
drug01
drug01
   124 / 840
12 мая в 10:44
Надо всегда верить!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил LOpp
   25 / 840
12 мая в 10:44
С Акинфеевым в победу не верится.
Сказал,и с грустью вспомнил матч на "Закрытии"...
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 10:43
Я тоже не верю в Гончаренко.И не верил ни одного дня.
LOpp
LOpp
   16 / 840
12 мая в 10:02
С Акинфеевым в победу не верится.
oFANATo
oFANATo
12 мая в 09:55
Надо верить в победу! И удачи армейцам!
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 09:52
Армейцы могут продуть Енисею но наказать тот же Зенит.
112910315
112910315
   1 / 840
12 мая в 09:50
Не проиграет Зенит в ранге чемпиона в домашнем матче перед своими болельщиками.
handreb
handreb
   67 / 840
12 мая в 09:47
Уже ветераны ЦСКА не верят в команду.
Abris
Abris
   160 / 840
12 мая в 09:40
Зениту только победы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 09:35
При чём здесь "домашние" 6 очков......
ЦСКА идёт 4-м......а не третьим.......
Даже взяв 9 очков в этих трёх матчах - от армейцев ничего не зависит......
Ибо Краснодару до финального 3-го места осталось только обыграть Тулу и Рубин....и то что он это сделает,шансов гараздо больше чем армейцам набрать 9 очков в 3-х играх.....(ибо Тула при всём "домашнем" великолепии будет изрядно уставшая после матча за Кубок)
А при равенстве очков краснодарцы всё равно будут выше - ибо 2 победы в личке над ЦСКА..
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
12 мая в 09:34
Мое мнение будет ничья
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   46 / 840
12 мая в 09:33
Рано хоронить ЦСКА.
Игра покажет. Удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
12 мая в 09:18
Некто гинер собирает последние шекели в судейские чемоданчики. Плачет, но складывает.
ЛЧ отобьёт затраты, лишь бы попасть...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100