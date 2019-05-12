Пономарев: «Не верю в победу ЦСКА над „Зенитом“»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча «Зенит» - ЦСКА в рамках 28-го тура чемпионата России.
Что-то после игры с «Динамо» я не верю в нашу победу. Хотя моментов у динамовских ворот мы много имели. Но у «Зенита» оборона более крепкая, чем у динамовцев.
После ничьей в последней игре задача попасть в тройку усложнилась. Но так как в двух последних матчах играем дома со слабыми командами, то, думаю, возьмем там шесть очков. С питерцами на победу сложно будет сыграть. Если «Краснодару» одна игра на выезде с «Арсеналом» предстоит, то потери очков в принципе у краснодарцев должны быть. Думаю, на третье место ЦСКА может рассчитывать. Если удачно с питерцами сыграет. Если сыграем в Питере вничью, шесть очков дома обязательно возьмем.
ЦСКА идёт 4-м......а не третьим.......
Даже взяв 9 очков в этих трёх матчах - от армейцев ничего не зависит......
Ибо Краснодару до финального 3-го места осталось только обыграть Тулу и Рубин....и то что он это сделает,шансов гараздо больше чем армейцам набрать 9 очков в 3-х играх.....(ибо Тула при всём "домашнем" великолепии будет изрядно уставшая после матча за Кубок)
А при равенстве очков краснодарцы всё равно будут выше - ибо 2 победы в личке над ЦСКА..
ЦСКА идёт 4-м......а не третьим.......
Даже взяв 9 очков в этих трёх матчах - от армейцев ничего не зависит......
Ибо Краснодару до финального 3-го места осталось только обыграть Тулу и Рубин....и то что он это сделает,шансов гараздо больше чем армейцам набрать 9 очков в 3-х играх.....(ибо Тула при всём "домашнем" великолепии будет изрядно уставшая после матча за Кубок)
А при равенстве очков краснодарцы всё равно будут выше - ибо 2 победы в личке над ЦСКА..
Игра покажет. Удачи.
Игра покажет. Удачи.
ЛЧ отобьёт затраты, лишь бы попасть...
ЛЧ отобьёт затраты, лишь бы попасть...