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Рахимов: «„Ахмат“ может играть лучше»

вчера, 23:33
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал победу над «Крыльями Советов».

Скажу честно — мне сегодня понравились только определённые фазы нашей игры. Не очень понравилось, что контролируя игру, мы сами себе придумывали какие-то моменты и теряли концентрацию. Мы не обыграли «Зенит» и «Краснодар», но в этих матчах мы играли достаточно ровно и хорошо. А сегодня были только фазы, играем хорошо, 5-10 минут и потом начинаем допускать ошибки, медленно передаём мяч, появляется неуверенность. Потом играем хорошо, создаем моменты, забиваем второй мяч и встали. Не доиграли эпизод, нарушили правила, где не нужно было это делать. А затем после подачи у нас в штрафной никто не прыгнул. На что мы надеялись — не знаю. Получаем гол, вместо того чтобы доиграть первый тайм, в перерыве внесли нужные коррективы и вышли на второй тайм со счётом 2:0.

Во втором тайме мы перестроились, стало не хватать свежести, заменили из-за повреждения Исмаэла. Мы потеряли много креатива, многие комбинации перестали работать, было много потерь. Перестроились на 5-4-1, но целостности не было. Провели много контратак, но ни одну не довели до логического завершения. В таких ситуациях начинаешь нервничать. В принципе, я считаю что это не самая наша лучшая игра, из тех что были. Но победу одержали заслуженную. Можно играть лучше.

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Nimbles
Nimbles
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вчера в 23:35
Ахмат приличная команда, давно пора подвинуть свиней.
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