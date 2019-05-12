Панов: «В матче с ЦСКА буду болеть за „Зенит“»

Бывший игрок «Зенита», а ныне болельщик «Спартака» рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в матче 28-го тура РПЛ , в котором «сине-бело-голубые» примут ЦСКА .

В воскресенье армейцам нужно обязательно побеждать, чтобы попасть в Лигу чемпионов, они приедут очень мотивированными. Если Кубок за победу в РПЛ вручат «Зениту» перед матчем, то это послужит дополнительным эмоциональным зарядом для команды. В любом случае, стадион будет полный, болельщики придут на матч такого ранга. Вручение трофея придаст «Зениту» стимул подтвердить свое чемпионство победой над ЦСКА .