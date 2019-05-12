Панов: «В матче с ЦСКА буду болеть за „Зенит“»

Бывший игрок «Зенита», а ныне болельщик «Спартака» Александр Панов рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в матче 28-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут ЦСКА.
В воскресенье армейцам нужно обязательно побеждать, чтобы попасть в Лигу чемпионов, они приедут очень мотивированными. Если Кубок за победу в РПЛ вручат «Зениту» перед матчем, то это послужит дополнительным эмоциональным зарядом для команды. В любом случае, стадион будет полный, болельщики придут на матч такого ранга. Вручение трофея придаст «Зениту» стимул подтвердить свое чемпионство победой над ЦСКА.
В этой игре, как это теперь ни странно, буду болеть за «Зенит», потому что ЦСКА - прямой конкурент «Спартака». Хотелось бы, чтобы питерцы выиграли, хоть им и ничего уже не нужно в этом чемпионате. Мне как болельщику «Спартака» важно, чтобы ЦСКА притормозил, иначе команда Кононова может не попасть в Лигу Европы. Хотя понимаю, что и ЦСКА очень нужна победа для попадания в Лигу чемпионов. Надеюсь, что в ранге чемпиона «Зенит» покажет качественную игру и обыграет армейцев.
И интересно - как цска может не пустить мазутных в ЛЕ?
И интересно - как цска может не пустить мазутных в ЛЕ?
Отрядил Панова болеть не за Спартак в матче "Спартак" - "Уфа" - а неистово болеть сегодня за Зенит...
Хитрые москвичи....знают же....за кого Панов топит - тот по 16 лет без удачи ходит.....
Надеюсь фишка не сработает....
Отрядил Панова болеть не за Спартак в матче "Спартак" - "Уфа" - а неистово болеть сегодня за Зенит...
Хитрые москвичи....знают же....за кого Панов топит - тот по 16 лет без удачи ходит.....
Надеюсь фишка не сработает....