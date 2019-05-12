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Панов: «В матче с ЦСКА буду болеть за „Зенит“»

12 мая 2019, 08:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Бывший игрок «Зенита», а ныне болельщик «Спартака» Александр Панов рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в матче 28-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут ЦСКА.

В воскресенье армейцам нужно обязательно побеждать, чтобы попасть в Лигу чемпионов, они приедут очень мотивированными. Если Кубок за победу в РПЛ вручат «Зениту» перед матчем, то это послужит дополнительным эмоциональным зарядом для команды. В любом случае, стадион будет полный, болельщики придут на матч такого ранга. Вручение трофея придаст «Зениту» стимул подтвердить свое чемпионство победой над ЦСКА.

В этой игре, как это теперь ни странно, буду болеть за «Зенит», потому что ЦСКА - прямой конкурент «Спартака». Хотелось бы, чтобы питерцы выиграли, хоть им и ничего уже не нужно в этом чемпионате. Мне как болельщику «Спартака» важно, чтобы ЦСКА притормозил, иначе команда Кононова может не попасть в Лигу Европы. Хотя понимаю, что и ЦСКА очень нужна победа для попадания в Лигу чемпионов. Надеюсь, что в ранге чемпиона «Зенит» покажет качественную игру и обыграет армейцев.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Jeck Denielse
   21 / 840
12 мая в 16:07
Спартак для почётного права принять участие в квалификационных матчах Лиги Европы пошёл на крайние меры....... Отрядил Панова болеть не за Спартак в матче "Спартак" - "Уфа" - а неистово болеть сегодня за Зенит... Хитрые москвичи....знают же....за кого Панов топит - тот по 16 лет без удачи ходит..... Надеюсь фишка не сработает....
Ничего, глядишь червяк вылезет и скажет все что он думает о мазут-проекте. Пупсикам будет очень полезно почитать.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
12 мая в 16:06
А с какой радостью тут печатают откровения иуды. Про спартак бы так не написали.

И интересно - как цска может не пустить мазутных в ЛЕ?
Рожден в СССР
Рожден в СССР
12 мая в 13:47
ждем искрометный футбол
морозз
морозз
   81 / 840
12 мая в 13:13
Когда то Саня был звездой Зенита, Мутко сбагрил его французам с не залеченной травмой за 5 мультов и когда он вернулся в Россию бросил его через колено! Вот отсюда и надо плясать, обидели Саню в Питере не по детски а теперь кричат предатель!
FILL3286
FILL3286
   19 / 840
12 мая в 11:34
Стыдно за зенит опять стало че то мне
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
12 мая в 11:31
Заткните кто нибудь рот красно белой тряпкой этой собак панову. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
12 мая в 10:58
Спартак для почётного права принять участие в квалификационных матчах Лиги Европы пошёл на крайние меры.......
Отрядил Панова болеть не за Спартак в матче "Спартак" - "Уфа" - а неистово болеть сегодня за Зенит...
Хитрые москвичи....знают же....за кого Панов топит - тот по 16 лет без удачи ходит.....

Надеюсь фишка не сработает....
cska plus
cska plus
   3 / 840
12 мая в 10:55
Разве мы нуждаемся в поддержке хрющачьего рыла.
Aivust
Aivust
   820 / 840
12 мая в 10:34
Не надо, топи за свой спартак лучше.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
12 мая в 10:28
просто НОс маленький)
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
12 мая в 10:28
мдя... ПАНОсоВ какой-то...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил За адекватность
   491 / 840
12 мая в 10:25
Ну тут кому как. Если матч по накалу и интриге получится, как "Краснодар"-"Зенит", то лично я бы послушал Черданцева.
в том то и дело, что интриги нет ... для ЦСКА - МБ. но у нас на стадионе - уже увы...
За адекватность
За адекватность ответил DawnOfDestiny
   28 / 840
12 мая в 10:23
а вдруг Орлов?)
Ну тут кому как. Если матч по накалу и интриге получится, как "Краснодар"-"Зенит", то лично я бы послушал Черданцева.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   491 / 840
12 мая в 10:21
25%, почему еще не 50? "кто-то из нас двоих"... точно эксперт? расчеты бегания никому не интересны. разве что сотовариЩи. но там надо класть сметанку. кто-то сегодня прокакает.
kastites
kastites
   156 / 840
12 мая в 10:19
Не здоровый человек
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил За адекватность
   491 / 840
12 мая в 10:14
Это я к тому, что не особо важно за кого будет болеть Панов. Лично я поболею за красивый футбол (надеюсь). Хотелось бы что-то навроде "Краснодар"-"Зенит" да под комментарий Черданцева.
а вдруг Орлов?)
LOpp
LOpp
   16 / 840
12 мая в 10:07
Бывших зенитовцев не бывает. Сегодня и Молло будет болеть за Зенит.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
12 мая в 10:05
Удачи Зенит .
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   326 / 840
12 мая в 10:04
Очень стыдно за самый позорный клуб рпл свинарник.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   326 / 840
12 мая в 09:56
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       96 / 840
    12 мая в 09:54
    Пусть за свиней своих болеет, иуда.
    oFANATo
    oFANATo
    12 мая в 09:52
    Панов, а как же пищевик?
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       505 / 840
    12 мая в 09:51
    Удивительный человек
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       343 / 840
    12 мая в 09:50
      МапС
      МапС ответил За адекватность
         100 / 840
      12 мая в 09:46
      Это я к тому, что не особо важно за кого будет болеть Панов. Лично я поболею за красивый футбол (надеюсь). Хотелось бы что-то навроде "Краснодар"-"Зенит" да под комментарий Черданцева.
      Как говориться: под комментарии Черданцева могут преждевременно разродиться беременные женщины... и даже не беременные... и даже не женщины! (С)
      Nimbles
      Nimbles
         33 / 840
      12 мая в 09:42
      Позор панову и спартаку!
      За адекватность
      За адекватность ответил DawnOfDestiny
         28 / 840
      12 мая в 09:40
      обезьянка точно не у нас) как говориться, "ковролин" - все "наше") в каком месте?) даже стыдно такое писать...
      Это я к тому, что не особо важно за кого будет болеть Панов. Лично я поболею за красивый футбол (надеюсь). Хотелось бы что-то навроде "Краснодар"-"Зенит" да под комментарий Черданцева.
      МапС
      МапС
         100 / 840
      12 мая в 09:34
      Болеть надо только за одну команду. В данном случае можно применить слова "притопить", "поддержать", "пожелать победы или поражения" и т.п. Но только не болеть.
      DawnOfDestiny
      DawnOfDestiny ответил За адекватность
         491 / 840
      12 мая в 09:30
      "В этой игре, как это теперь ни странно, буду болеть за «Зенит»" Ну это как в поговорке: "У каждого свой вкус, сказал индус, снимая с х.. обезьяну"
      обезьянка точно не у нас) как говориться, "ковролин" - все "наше") в каком месте?) даже стыдно такое писать...
      За адекватность
      За адекватность
         28 / 840
      12 мая в 09:24
      "В этой игре, как это теперь ни странно, буду болеть за «Зенит»" Ну это как в поговорке: "У каждого свой вкус, сказал индус, снимая с х.. обезьяну"
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