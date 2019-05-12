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Семак: «Команда пахала весь сезон и заслуженно стала чемпионом»

12 мая 2019, 22:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

Сегодня «Зенит» обыграл ЦСКА.

Я не главный творец победы, а главный тренер. Играет команда, и все ребята весь сезон пахали и заслуженно стали чемпионами. Прекрасный сезон, и это жирная точка, которая доставила массу положительных эмоций. Можно ли сравнить этот титул с теми, которые я завоевывал как игрок? Это совсем другая ответственность, другая нагрузка. Выиграть как тренеру тяжелее.

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Все комментарии
Гавроша
Гавроша ответил Землянин
   21 / 840
13 мая в 17:52
Зенит последней команде Испании. *Смотри профиль !!!
У тебя написано лестер.
Землянин
Землянин ответил Гавроша
   357 / 840
13 мая в 16:00
Зенит последней команде Испании.
*Смотри профиль !!!
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   572 / 840
13 мая в 11:21
В ЛЕ за то "достойно" выступили. Вот зачем командам Зенит, Локомотив, Спартак, ЦСКА выходить в ЛЧ или ЛЕ? Чтобы болельщики из года в год наблюдали блеклую, невразумительную и позорную игру?
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   31 / 840
13 мая в 10:24
Стоимость всего состава "Марибора" - 13.95 млн евро. Стоимость только одного Педро Роши - 16 млн евро. Без комментариев....)))
А сколько Минское Динамо стоит?
Гавроша
Гавроша ответил 25процентный клоун
   21 / 840
13 мая в 08:41
осенью вас пропашут
Ты про свой мазут-проект?
Гавроша
Гавроша ответил Землянин
   21 / 840
13 мая в 08:34
ЛЕ слили (((
Кто и кому слил? Ты о мазутных или краснодаре?

И, ты сам за кого, а то я не пойму?
Гавроша
Гавроша ответил spartach091
   21 / 840
13 мая в 08:33
В кабинетах за вас пахали
А спартак бил пенальти!
Гавроша
Гавроша ответил Sysanin101
   21 / 840
13 мая в 08:32
Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний. Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось. Сказалось индивидуальное мастерство игроков. Когда пришли эти игроки в команду, то Зенит перестал терять очки, в то время, когда конкуренты их постоянно теряли. Дзюба затерялся в середине и перестал забивать. Смольников перестал стабильно играть. Остальные отбывали номер на поле. Первую половину сезона Семак не смог наладить коллективную игру Зенита и только приход Азмуна и Ракицкого переломили ситуацию - КАРДИНАЛЬНО, за счёт своего индивидуального мастерства!!! Если бы не они, то Семак имел бы БЛЕДНЫЙ вид!!! А так он теперь ГЕРОЙ! У Зенита не было серьёзной конкуренции. Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки. Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов. Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе. Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса. В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны. В нашем чемпионате Зениту где-то повезло с провалом конкурентов, а в Лиге чемпионов надо уже показывать совсем другую игру и выдавать результат. Желаем Зениту мастерства, удачи, игровой дисциплины в Лиге чемпионов!!! Вперёд Зенит!
И как ты написал простыню такую? Не знаю о чем, извини, не читал.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
13 мая в 07:51
В Европе ничего так и не достигли.
ekliziast
ekliziast ответил Sysanin101
   374 / 840
13 мая в 05:52
Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний. Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось. Сказалось индивидуальное мастерство игроков. Когда пришли эти игроки в команду, то Зенит перестал терять очки, в то время, когда конкуренты их постоянно теряли. Дзюба затерялся в середине и перестал забивать. Смольников перестал стабильно играть. Остальные отбывали номер на поле. Первую половину сезона Семак не смог наладить коллективную игру Зенита и только приход Азмуна и Ракицкого переломили ситуацию - КАРДИНАЛЬНО, за счёт своего индивидуального мастерства!!! Если бы не они, то Семак имел бы БЛЕДНЫЙ вид!!! А так он теперь ГЕРОЙ! У Зенита не было серьёзной конкуренции. Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки. Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов. Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе. Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса. В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны. В нашем чемпионате Зениту где-то повезло с провалом конкурентов, а в Лиге чемпионов надо уже показывать совсем другую игру и выдавать результат. Желаем Зениту мастерства, удачи, игровой дисциплины в Лиге чемпионов!!! Вперёд Зенит!
Самый большой вклад внесён Миллером и Дюковым , остальное всё от лукавого.
ekliziast
ekliziast ответил Ruslik1982
   374 / 840
13 мая в 05:50
Аякс бюджет 160 млн - полуфинал ЛЧ, Зенит бюджет 200 млн - пахали весь сезон
    ekliziast
    ekliziast ответил Юрий Климов 1
       374 / 840
    13 мая в 05:47
    А сколько вынул из копилки бюджета РФ?
    Можно лет 20 платить пенсии и пособия всей Ленинградской области.
    ekliziast
    ekliziast ответил Fleischjager
       374 / 840
    13 мая в 05:45
    правильно недокомандишка платила весь сезон а ЗЕНИТ все равно выиграл
    Кто платил , видно по матчу с Динамо Минск.После такого Зинке во век не отмыться, но пока есть Миллер и Дюков беспредел будет продолжаться.
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       110 / 840
    13 мая в 03:57
    Отдельно в заслугу Семаку можно отметить, что у него неожиданно заиграли даже вроде бы совсем не нужные Оздоев и Ригони.
    Питер рулит
    Питер рулит ответил 25процентный клоун
       153 / 840
    13 мая в 01:19
    осенью вас пропашут
    дырявоносых пашут все сезоны и ничего..вам привычно..
    Питер рулит
    Питер рулит ответил Sysanin101
       153 / 840
    13 мая в 01:19
    Большой вклад, в победу Зенита в чемпионате России по футболу, внесли Азмун и Ракицкий, а остальные средний. Без них игра Зенита не смотрелась бы и рассчитывать на золото им не приходилось. Сказалось индивидуальное мастерство игроков. Когда пришли эти игроки в команду, то Зенит перестал терять очки, в то время, когда конкуренты их постоянно теряли. Дзюба затерялся в середине и перестал забивать. Смольников перестал стабильно играть. Остальные отбывали номер на поле. Первую половину сезона Семак не смог наладить коллективную игру Зенита и только приход Азмуна и Ракицкого переломили ситуацию - КАРДИНАЛЬНО, за счёт своего индивидуального мастерства!!! Если бы не они, то Семак имел бы БЛЕДНЫЙ вид!!! А так он теперь ГЕРОЙ! У Зенита не было серьёзной конкуренции. Соперники проваливали игры и на ровном месте теряли очки. Поздравляем Зенит с золотыми медалями и с прямым выходом на групповой этап Лиги чемпионов. Теперь надо будет посмотреть, как Зенит Семака будет играть в Европе. Под Лигу чемпионов надо усиливаться классными исполнителями, а тренеру Семаку надо улучшать качество тренировочного процесса. В Европе Азмуну не дадут разгуляться и Семаку надо наигрывать новые тактические схемы атаки и обороны. В нашем чемпионате Зениту где-то повезло с провалом конкурентов, а в Лиге чемпионов надо уже показывать совсем другую игру и выдавать результат. Желаем Зениту мастерства, удачи, игровой дисциплины в Лиге чемпионов!!! Вперёд Зенит!
    Бред полный..
    пересмотри игры Зенита и увидишь,как тот же Дзюба не забивая пашет на команду и создает моменты и голевые пассы..
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Юрий Климов 1
       4 / 840
    13 мая в 00:41
    Бюджет Вильярреала 110 млн...…..
    Стоимость всего состава "Марибора" - 13.95 млн евро.
    Стоимость только одного Педро Роши - 16 млн евро.
    Без комментариев....)))
    Землянин
    Землянин
       357 / 840
    13 мая в 00:24
    ЛЕ слили (((
    Charismatic
    Charismatic ответил Fleischjager
       403 / 840
    13 мая в 00:20
    правильно недокомандишка платила весь сезон а ЗЕНИТ все равно выиграл
    Я именно так и написал. Недокомандишка питерская купила титул.
    Юрий Климов 1
    Юрий Климов 1 ответил Anisovich
       306 / 840
    12 мая в 23:22
    Зенит - чемпион, а за свиней, как обычно, стыдно.
      Fleischjager
      Fleischjager ответил Charismatic
         509 / 840
      12 мая в 23:20
      Семак: «Команда платила судьям весь сезон и выкупила чемпионство»
      правильно недокомандишка платила весь сезон а ЗЕНИТ все равно выиграл
      spartach091
      spartach091
         174 / 840
      12 мая в 23:19
      В кабинетах за вас пахали
      Anisovich
      Anisovich
         68 / 840
      12 мая в 23:13
      Зенит - чемпион, а за свиней, как обычно, стыдно.
      Юрий Климов 1
      Юрий Климов 1 ответил Grabovsky
         306 / 840
      12 мая в 23:13
      Только Зенит в копилку за 5 лет положил больше всех очков. Так что смотри мимо ЛЕ не пролети. Хотя что вам там делать
      А сколько вынул из копилки бюджета РФ?
      Юрий Климов 1
      Юрий Климов 1 ответил Ruslik1982
         306 / 840
      12 мая в 22:59
      Аякс бюджет 160 млн - полуфинал ЛЧ, Зенит бюджет 200 млн - пахали весь сезон
      Бюджет Вильярреала 110 млн...…..
      Ruslik1982
      Ruslik1982
         159 / 840
      12 мая в 22:54
      Аякс бюджет 160 млн - полуфинал ЛЧ, Зенит бюджет 200 млн - пахали весь сезон
      Charismatic
      Charismatic
         403 / 840
      12 мая в 22:47
      Семак: «Команда платила судьям весь сезон и выкупила чемпионство»
      Юрий Климов 1
      Юрий Климов 1 ответил Grabovsky
         306 / 840
      12 мая в 22:44
      Только Зенит в копилку за 5 лет положил больше всех очков. Так что смотри мимо ЛЕ не пролети. Хотя что вам там делать
      С кем играл ваш звинит? С Дудолками и Бней Игудами? Минск его унижал 4-0. А как только попадались команды среднего уровня, так сразу Обвильярреаливались.
      Grabovsky
      Grabovsky ответил Юрий Климов 1
         659 / 840
      12 мая в 22:39
      Только Зенит в копилку за 5 лет положил больше всех очков. Так что смотри мимо ЛЕ не пролети. Хотя что вам там делать
      Юрий Климов 1
      Юрий Климов 1
         306 / 840
      12 мая в 22:28
      Таблицу вырезать будешь?
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