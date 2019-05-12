Семак: «Команда пахала весь сезон и заслуженно стала чемпионом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.
Сегодня «Зенит» обыграл ЦСКА.
Я не главный творец победы, а главный тренер. Играет команда, и все ребята весь сезон пахали и заслуженно стали чемпионами. Прекрасный сезон, и это жирная точка, которая доставила массу положительных эмоций. Можно ли сравнить этот титул с теми, которые я завоевывал как игрок? Это совсем другая ответственность, другая нагрузка. Выиграть как тренеру тяжелее.
*Смотри профиль !!!
*Смотри профиль !!!
И, ты сам за кого, а то я не пойму?
И, ты сам за кого, а то я не пойму?
пересмотри игры Зенита и увидишь,как тот же Дзюба не забивая пашет на команду и создает моменты и голевые пассы..
пересмотри игры Зенита и увидишь,как тот же Дзюба не забивая пашет на команду и создает моменты и голевые пассы..
Стоимость только одного Педро Роши - 16 млн евро.
Без комментариев....)))
Стоимость только одного Педро Роши - 16 млн евро.
Без комментариев....)))