Семак: «Команда пахала весь сезон и заслуженно стала чемпионом»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу своей команды в чемпионате России.

Сегодня «Зенит» обыграл ЦСКА .

Я не главный творец победы, а главный тренер. Играет команда, и все ребята весь сезон пахали и заслуженно стали чемпионами. Прекрасный сезон, и это жирная точка, которая доставила массу положительных эмоций. Можно ли сравнить этот титул с теми, которые я завоевывал как игрок? Это совсем другая ответственность, другая нагрузка. Выиграть как тренеру тяжелее.