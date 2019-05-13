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Спаллетти: «Семак может сделать Дзюбу великим»

13 мая 2019, 17:54

Бывший наставник «Зенита» Лучано Спаллетти поздравил «сине-бело-голубых» с чемпионством и оценил игру Александра Анюкова, Андрея Лунёва и Артёма Дзюбы.

Анюков — все еще капитан. Поздравляю его и «Зенит» с пятым чемпионством. Александр всегда с командой, хотя не всегда попадает в основной состав, но каждый раз, когда он выходит на поле, он показывает, что он и есть лидер. Иногда ему нужно быть капитаном со скамейки запасных. Эту задачу он выполнил на отлично. Молодец, Александр! Ты все еще остаешься бойцом, которого я знал.

Лунёв — хороший вратарь, он показывает это и в сборной. Его выделяет отличная игра ногами. Это очень нужно для контроля мяча, который исповедует Семак. Чтобы доминировать, команде необходим такой вратарь. У Дзюбы сейчас появился характер лидера. Когда еще я тренировал «Зенит», о нем много говорили, но ему надо было сформировать себя до конца. С Семаком он это сделал, и если так продолжится, то Семак сделает Дзюбу великим.

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Все комментарии
kastites
kastites
   156 / 840
13 мая в 19:56
Брависимо ,Лучано
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Jeck Denielse
   293 / 840
13 мая в 19:13
Семак сделает Дзюбу Великим Дзюба сделает Семака Великим Оба они сделают Зенит ещё более Великим .........а потом по привычке сделают Спартак 5:0........))))
Ты хоть ник свой напиши без ошибок. Не знаешь английского, загляни в Вики. А то . как паленый ДД, честное слово. Великим фанатам великого клуба это не к лицу.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
13 мая в 19:11
Не сделает .Растут только до 27 лет.
ermak6848
ermak6848
   176 / 840
13 мая в 19:05
ПустоЗвон из Италии..
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 19:04
Провалят ЛЧ и следующий сезон,и всё станет на свои,реальные,места. А пока-"Гуляй,ребята,бога нет!"
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 18:47
Зенит сделал из Дзюбы пусть не великого, но отличного футболиста, спартак чуть не загубил.
rubinovyi2
rubinovyi2
   329 / 840
13 мая в 18:45
Ждем-с!
Все остальные,по настоящему великие,впали в глубокое уныние.))))
112910315
112910315
   1 / 840
13 мая в 18:42
Он и сейчас немаленький)
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 18:23
Дзюбу великим не сделает никто, он человек - ФАРТ, ему везёт и все получается, как только чёрная полоса, что бы он не делал, как не старался не получается, мастерства не хватает. Он не плохой игрок, но не великий, и Вряд-ли им станет, великими и так не много становяться
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
13 мая в 18:22
Дзюба исправно передаёт приветы Федуну. Свиньи теперь локти кусают. Гыгыгы
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил STVA 1
   398 / 840
13 мая в 18:16
Дзюбе 22 августа 31 стукнет ! Поздно становится великим.
Когда был шанс, Валера в Томск его отправил лол
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
13 мая в 18:08
Дзюбе 22 августа 31 стукнет ! Поздно становится великим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 18:05
Семак сделает Дзюбу Великим
Дзюба сделает Семака Великим
Оба они сделают Зенит ещё более Великим

.........а потом по привычке сделают Спартак 5:0........))))
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 18:00
Если федун прочитал то он сейчас пребывает в ужасе и кошмаре.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 17:59
Ахахах! Во макарон жжот, великим как Ленин.
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