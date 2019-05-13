Спаллетти: «Семак может сделать Дзюбу великим»

Бывший наставник «Зенита» поздравил «сине-бело-голубых» с чемпионством и оценил игру Александра Анюкова, Андрея Лунёва и .

Анюков — все еще капитан. Поздравляю его и «Зенит» с пятым чемпионством. Александр всегда с командой, хотя не всегда попадает в основной состав, но каждый раз, когда он выходит на поле, он показывает, что он и есть лидер. Иногда ему нужно быть капитаном со скамейки запасных. Эту задачу он выполнил на отлично. Молодец, Александр! Ты все еще остаешься бойцом, которого я знал.

Лунёв — хороший вратарь, он показывает это и в сборной. Его выделяет отличная игра ногами. Это очень нужно для контроля мяча, который исповедует Семак. Чтобы доминировать, команде необходим такой вратарь. У Дзюбы сейчас появился характер лидера. Когда еще я тренировал «Зенит», о нем много говорили, но ему надо было сформировать себя до конца. С Семаком он это сделал, и если так продолжится, то Семак сделает Дзюбу великим.