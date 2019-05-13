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Адвокат Мамаева: «Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии»

13 мая 2019, 14:05

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что футболист не будет пользоваться правом отбывания всего срока заключения в СИЗО №2 «Бутырка».

Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае, Павел точно такого заявления писать не будет. Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии. Например, даже работая в хозотряде человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению. Грубо говоря, в колонии более человеческие условия.

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Все комментарии
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Palex
   249 / 840
13 мая в 16:56
Ваня лучшей фас!
нет Ванечки лучшего. Может что случилось
311
311 ответил zamsb
   73 / 840
13 мая в 15:24
Нюансы, нюансы, нюансы..... В колонии они с Кокориным по настоящему почувствуют, что такое лагерная жизнь.Там не будет отдельной камеры, а будет общий барак, в котором существуют свои порядки и как их там "примут" будет многое зависеть от них самих (кем они там будут-"мужиками", "петухами" и т.д.).
Да никто их не будет трогать, статья не позорная. В крайнем случае отстегнут смотрящему, для них это разок в ресторан сходить!)
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 15:17
С такой работой этому адвакату нести больше нечего.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 15:11
Выйдет Павел и покинет страну и придёт день когда в стране останутся паки, прокуроры и судьи.
zamsb
zamsb
   651 / 840
13 мая в 15:08
Нюансы, нюансы, нюансы..... В колонии они с Кокориным по настоящему почувствуют, что такое лагерная жизнь.Там не будет отдельной камеры, а будет общий барак, в котором существуют свои порядки и как их там "примут" будет многое зависеть от них самих (кем они там будут-"мужиками", "петухами" и т.д.).
баба яга ЗА
баба яга ЗА ответил Danrog
   249 / 840
13 мая в 14:57
Кому интересны эти тюремные нюансы.
От сумы и от тюрьмы не зарекайся
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 14:48
Если день за полтора идёт, то можно и потерпеть.
Palex
Palex
   60 / 840
13 мая в 14:46
Ваня лучшей фас!
Danrog
Danrog
   97 / 840
13 мая в 14:41
Кому интересны эти тюремные нюансы.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 14:34
А вот это утверждение адвоката подлежит сомнению.
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 14:26
Скоро на свободу и.... На юг!
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
13 мая в 14:12
Скоро выпустят.
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