Адвокат Мамаева: «Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» , сообщил, что футболист не будет пользоваться правом отбывания всего срока заключения в СИЗО №2 «Бутырка».

Не думаю, что кто-то из осужденных по этому делу пожелает воспользоваться этой возможностью. Во всяком случае, Павел точно такого заявления писать не будет. Есть масса нюансов, по которым СИЗО хуже колонии. Например, даже работая в хозотряде человек содержится в камере, то есть фактически сохраняется тюремный режим, который предшествовал осуждению. Грубо говоря, в колонии более человеческие условия.