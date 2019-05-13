Экс-президент «Енисея»: «„Енисей“ опозорился на всю страну»

Бывший президент «Енисея» Виктор Кардашов поделился мнением о вылете команды из РПЛ .

Сейчас в первую очередь нужно проанализировать вылет «Енисея» из РПЛ . Конечно, мы получили опыт выступления в Премьер-Лиге, но «Енисей» опозорился на всю страну внутриклубным скандалом с Аленичевым. Такого конфликта я давно не припомню в российском футболе. Поэтому надо разбираться и проанализировать всё, проблем у «Енисея» достаточно много. Сейчас из команды уйдет ряд футболистов, и могут быть сложности в ФНЛ . Многие футболисты не останутся, а у «Енисея» немного времени, чтобы подготовиться к новому сезону.