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Экс-президент «Енисея»: «„Енисей“ опозорился на всю страну»

13 мая 2019, 15:23

Бывший президент «Енисея» Виктор Кардашов поделился мнением о вылете команды из РПЛ.

Сейчас в первую очередь нужно проанализировать вылет «Енисея» из РПЛ. Конечно, мы получили опыт выступления в Премьер-Лиге, но «Енисей» опозорился на всю страну внутриклубным скандалом с Аленичевым. Такого конфликта я давно не припомню в российском футболе. Поэтому надо разбираться и проанализировать всё, проблем у «Енисея» достаточно много. Сейчас из команды уйдет ряд футболистов, и могут быть сложности в ФНЛ. Многие футболисты не останутся, а у «Енисея» немного времени, чтобы подготовиться к новому сезону.

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил морозз
   243 / 840
14 мая в 07:03
Только что посмотрел специально статистику выездных матчей Спартака и Зенита,так вот,на Зенит ходит намного больше народу.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
13 мая в 21:38
Не вы первые не вы последнии
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 19:01
Бывшие везде и всегда такие умные и правильные,что их даже читать не хочется...А когда действующие- вОлки позорные...
морозз
морозз ответил Евгений Быстров
   81 / 840
13 мая в 18:06
Да что ты несешь?Кто тебе сказал,что за Спартак болеет большинство?))))Да,и насчет газового покрывала)У Спартака так то нефтяное
Зачем что то говорить, посмотри на забитые стадионы когда играет Спартак!
Санчо Панса
Санчо Панса
   80 / 840
13 мая в 17:58
Ну Аленичеву и не привыкать) Это раньше он прославлял российский футбол, будучи футболистом! Но как только вернулся к своему спартаковскому прошлому, то пришли неудачи и вот такие вот позоры.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответил морозз
   243 / 840
13 мая в 17:53
Да что ты несешь?Кто тебе сказал,что за Спартак болеет большинство?))))Да,и насчет газового покрывала)У Спартака так то нефтяное
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
13 мая в 17:23
ты о чем? позор у нас один и имя ему пищевик
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 17:13
Тут все понятно - тренер пупсик опозорил енисей.
Gotlib
Gotlib ответил Байкал-38
13 мая в 17:10
Молодец конечно, но к чему это?
Покажите мне хоть одного тренера спартача, что бы он чего то добился?
----------------------------------------------------------------------
Я ответил на ваши слова выше.
Gotlib
Gotlib ответил Gotlib
13 мая в 17:07
У Симоняна были такие деньги, чтобы купить чемпионство и в придачу Кубок? )))
Кстати Кубок был завоёван ереванцами в финале с Динамо, только не тбилисским, а киевским. Арарат сравнял счёт в самом конце игры, а в дополнительное время забил победный гол. Так игры не покупаются. )))
Gotlib
Gotlib ответил mihaluch
13 мая в 17:02
В 1973 году чемпионство "Арарата" было куплено тем же Симоняном, а чтобы утереть нос "Динамо" Тбилиси был ещё прикуплен и кубок.
У Симоняна были такие деньги, чтобы купить чемпионство и в придачу Кубок? )))
морозз
морозз
   81 / 840
13 мая в 16:45
Как хочется троллям пройтись по Спартаку своей байкальской метлой, но здесь надо просто помнить что Спартак это народная команда за которую болеет основная часть болел России! Вот где причина этой ненависти! То что бомжи захватили наш футбол притянув за уши таких господ как Дюков и Медведев, это всем понятно! Зловещая фигура как бы народного газовика уже давно накрывает своим газовым покрывалом футбол страны и это тоже всем понятно! Административный ресурс или его остатки всё ещё пытается вытянуть конюшню из болота, но как бы не получается! Используя весь свой запас шпал и рельс железнодорожники со своими 30 болельщиками, пытаются вытащить свой паровоз из тупика постоянно увеличивая при этом стоимость билетов!
mihaluch
mihaluch ответил Gotlib
   53 / 840
13 мая в 16:43
Спартаковец Никита Симонян сделал золотой дубль с Араратом в 1973 году.
В 1973 году чемпионство "Арарата" было куплено тем же Симоняном, а чтобы утереть нос "Динамо" Тбилиси был ещё прикуплен и кубок.
Albasin
Albasin ответил Байкал-38
   17 / 840
13 мая в 16:26
ziborock Сегодня 20:55 ответ пользователю cska plus (раскрыть) Единственный Россиянин выигравший Лигу Чемпионов!!! ГЫ-ГЫ))) До оленя лигу чемпионов выигрывало два россиянина Андрей Демченко 1995 «Аякс» Голландия Владимир Бут 1997 «Боруссия» Дортмунд, Германия Пафос не подтверждённый правдой!!!
Любят свиньи себя превознести не по делу.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Gotlib
   10 / 840
13 мая в 16:10
Спартаковец Никита Симонян сделал золотой дубль с Араратом в 1973 году.
Молодец конечно, но к чему это?
Gotlib
Gotlib ответил Байкал-38
13 мая в 16:03
А на, что надеются такие клубы приглашая тренера из самой скандальной команды России? Позор и скандал обеспечено. Покажите мне хоть одного тренера спартача, что бы он чего то добился? Сразу скажу не надо путать этот Спартак со Спартаком Старостиных! Когда Николай Петрович Старостин передал права на Спартак Романцеву, то тот кинул его. Даже на похороны Николая Старостина команда Спартак не пришла, вот оно уважение. Вот тогда в начале 90-х годов и умер настоящий Спартак, а этот совсем другой клуб, который даже ромбик берёт в аренду!!!
Спартаковец Никита Симонян сделал золотой дубль с Араратом в 1973 году.
ДСА
ДСА
   89 / 840
13 мая в 16:01
Это спорт, бывает.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
13 мая в 16:01
ziborock
Сегодня 20:55
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Единственный Россиянин выигравший Лигу Чемпионов!!! ГЫ-ГЫ)))


До оленя лигу чемпионов выигрывало два россиянина
Андрей Демченко 1995 «Аякс» Голландия
Владимир Бут 1997 «Боруссия» Дортмунд, Германия
Пафос не подтверждённый правдой!!!
BenderBender
BenderBender
   170 / 840
13 мая в 15:59
    BenderBender
    BenderBender ответил сулейман шлагбаум 1
       170 / 840
    13 мая в 15:56
    Не. Так как слу-слу, круто не умеет гробить клубы.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       96 / 840
    13 мая в 15:56
    Свиньи свинью подсунули Енисею в виде Аленя и наркомана Егорки.
    ziborock
    ziborock ответил cska plus
       31 / 840
    13 мая в 15:55
    А чего вы хотели если сам тренер из позорного клуба привыкший к позорам.
    Единственный Россиянин выигравший Лигу Чемпионов!!! ГЫ-ГЫ)))
    BenderBender
    BenderBender ответил cska plus
       170 / 840
    13 мая в 15:55
    Мож он и из позорного клуба, но как футболист заткнет за пояс любого коня.
    сулейман шлагбаум 1
    сулейман шлагбаум 1
       293 / 840
    13 мая в 15:54
    Дайте поработать еще годик Димону с Жориком и они вас туда загонят, откуда до конца дней своих не выберетесь ( чему я буду только рад, честно говоря) !
    BenderBender
    BenderBender ответил Игорь Солнцев
       170 / 840
    13 мая в 15:54
    Жаль болельщиков Енисея, вместо футбола видели только газпромовскую возню и скандалы.
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    13 мая в 15:53
    А чего вы хотели если сам тренер из позорного клуба привыкший к позорам.
    Игорь Солнцев
    Игорь Солнцев
       69 / 840
    13 мая в 15:51
    Жаль болельщиков Енисея, вместо футбола видели только тарасовскую возню и скандалы.
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    13 мая в 15:51
    А на, что надеются такие клубы приглашая тренера из самой скандальной команды России?
    Позор и скандал обеспечено.
    Покажите мне хоть одного тренера спартача, что бы он чего то добился?
    Сразу скажу не надо путать этот Спартак со Спартаком Старостиных!
    Когда Николай Петрович Старостин передал права на Спартак Романцеву, то тот кинул его.
    Даже на похороны Николая Старостина команда Спартак не пришла, вот оно уважение.
    Вот тогда в начале 90-х годов и умер настоящий Спартак, а этот совсем другой клуб, который даже ромбик берёт в аренду!!!
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    13 мая в 15:43
    Да ладно. Другие ещё больше позорятся и ничего.
    Danrog
    Danrog
       97 / 840
    13 мая в 15:43
    Стыдно за спартак, наплодили тренеров, а они все никчемные.
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