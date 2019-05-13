Экс-президент «Енисея»: «„Енисей“ опозорился на всю страну»

Бывший президент «Енисея» Виктор Кардашов поделился мнением о вылете команды из РПЛ.
Сейчас в первую очередь нужно проанализировать вылет «Енисея» из РПЛ. Конечно, мы получили опыт выступления в Премьер-Лиге, но «Енисей» опозорился на всю страну внутриклубным скандалом с Аленичевым. Такого конфликта я давно не припомню в российском футболе. Поэтому надо разбираться и проанализировать всё, проблем у «Енисея» достаточно много. Сейчас из команды уйдет ряд футболистов, и могут быть сложности в ФНЛ. Многие футболисты не останутся, а у «Енисея» немного времени, чтобы подготовиться к новому сезону.
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Я ответил на ваши слова выше.
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Я ответил на ваши слова выше.
Сегодня 20:55
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Единственный Россиянин выигравший Лигу Чемпионов!!! ГЫ-ГЫ)))
До оленя лигу чемпионов выигрывало два россиянина
Андрей Демченко 1995 «Аякс» Голландия
Владимир Бут 1997 «Боруссия» Дортмунд, Германия
Пафос не подтверждённый правдой!!!
Сегодня 20:55
ответ пользователю cska plus (раскрыть)
Единственный Россиянин выигравший Лигу Чемпионов!!! ГЫ-ГЫ)))
До оленя лигу чемпионов выигрывало два россиянина
Андрей Демченко 1995 «Аякс» Голландия
Владимир Бут 1997 «Боруссия» Дортмунд, Германия
Пафос не подтверждённый правдой!!!
Позор и скандал обеспечено.
Покажите мне хоть одного тренера спартача, что бы он чего то добился?
Сразу скажу не надо путать этот Спартак со Спартаком Старостиных!
Когда Николай Петрович Старостин передал права на Спартак Романцеву, то тот кинул его.
Даже на похороны Николая Старостина команда Спартак не пришла, вот оно уважение.
Вот тогда в начале 90-х годов и умер настоящий Спартак, а этот совсем другой клуб, который даже ромбик берёт в аренду!!!
Позор и скандал обеспечено.
Покажите мне хоть одного тренера спартача, что бы он чего то добился?
Сразу скажу не надо путать этот Спартак со Спартаком Старостиных!
Когда Николай Петрович Старостин передал права на Спартак Романцеву, то тот кинул его.
Даже на похороны Николая Старостина команда Спартак не пришла, вот оно уважение.
Вот тогда в начале 90-х годов и умер настоящий Спартак, а этот совсем другой клуб, который даже ромбик берёт в аренду!!!