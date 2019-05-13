Айртон: «Думаю, в отсутствии желания „Спартак“ упрекнуть никто не может»

Защитник «Спартака» Айртон оценил свои сильные и слабые стороны.

Сильная — подключения в атаку. Я так думаю. А что касается слабых — всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.

Что касается отличия чемпионата России от бразильской лиги, в Бразилии у тебя больше свободы, времени, пространства при работе с мячом. В России играют очень плотно и жестко. Тяжело со всеми. Если играешь с командой из второй части таблицы, то это восемь человек у своих ворот — и попробуй взломай такую оборону. Если играешь с лидерами, то это высокие скорости и наказание за малейшую ошибку. Ни одного легкого матча в России я еще не сыграл.

По большому счету, все наши проблемы не от соперника, а от нас самих. Надо стараться реализовывать все свои моменты. Здесь в России правило «не забиваешь ты — забивают тебе» просто золотое. Создал момент — непременно реализуй его. Только так можно выиграть в российской лиге. «Спартак» над этим работает.

Думаю, в отсутствии желания нас упрекнуть никто не может. Повторюсь, главная проблема — реализация моментов. Сколько раз было, что мы ничего не можем забить и пропускаем шальной гол. В результате — ничья или поражение. Возможно, есть и некий психологический аспект — ведя в счете, мы немного отходим к своим воротам, пытаясь сохранить его. Но так мы приглашаем соперника атаковать, за что порой и наступает расплата. Нельзя отступать и отдавать сопернику инициативу.