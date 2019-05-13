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Айртон: «Думаю, в отсутствии желания „Спартак“ упрекнуть никто не может»

13 мая 2019, 13:52

Защитник «Спартака» Айртон оценил свои сильные и слабые стороны.

Сильная — подключения в атаку. Я так думаю. А что касается слабых — всегда есть над чем работать. Все мы люди и все совершаем ошибки. На тренировках я всегда стараюсь сделать что-то лучше, чем раньше, стать чуточку сильнее, чем вчера.

Что касается отличия чемпионата России от бразильской лиги, в Бразилии у тебя больше свободы, времени, пространства при работе с мячом. В России играют очень плотно и жестко. Тяжело со всеми. Если играешь с командой из второй части таблицы, то это восемь человек у своих ворот — и попробуй взломай такую оборону. Если играешь с лидерами, то это высокие скорости и наказание за малейшую ошибку. Ни одного легкого матча в России я еще не сыграл.

По большому счету, все наши проблемы не от соперника, а от нас самих. Надо стараться реализовывать все свои моменты. Здесь в России правило «не забиваешь ты — забивают тебе» просто золотое. Создал момент — непременно реализуй его. Только так можно выиграть в российской лиге. «Спартак» над этим работает.

Думаю, в отсутствии желания нас упрекнуть никто не может. Повторюсь, главная проблема — реализация моментов. Сколько раз было, что мы ничего не можем забить и пропускаем шальной гол. В результате — ничья или поражение. Возможно, есть и некий психологический аспект — ведя в счете, мы немного отходим к своим воротам, пытаясь сохранить его. Но так мы приглашаем соперника атаковать, за что порой и наступает расплата. Нельзя отступать и отдавать сопернику инициативу.

После победы над «Уфой» в матче 28-го тура РПЛ «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 19:06
Точно,РПЛ чрезвычайно сложная лига! Даже Месси и Роналду отклонили предложения Федуна о переходе в "Спартак",трусишки...
MAUS
MAUS ответил cska plus
   56 / 840
13 мая в 17:07
Ну с желанием у спартака всё в порядке, даже шмурнов вчера уси..лся и доказывал, что спартак возьмёт второе место и получит прямую путёвку в ЛЧ, только не уточнил как и для чего.
Шмурнов и так всё время глумиться над цска)))
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
13 мая в 16:59
Одним словом он сказал, что игроки полное ....
Spartachok86
Spartachok86
13 мая в 16:53
Главная ваша проблема, что нет скоростей, а значит и физика на низком уровне! От этого куча брака, даже играя пешком
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил cska plus
   298 / 840
13 мая в 16:41
Ну с желанием у спартака всё в порядке, даже шмурнов вчера уси..лся и доказывал, что спартак возьмёт второе место и получит прямую путёвку в ЛЧ, только не уточнил как и для чего.
Для того же ,что и вы ! ))) Срубить бабла лигочемпионского и сгинуть до следующего раза ! ))
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 15:41
Чего это засосник разговорился, лучше бы так играл.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 14:55
ЦСКА вполне могут обогнать. Календарь остался хороший.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 14:49
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
13 мая в 14:40
Спартак середняк нашего чемпионата.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 14:39
Ну с желанием у спартака всё в порядке, даже шмурнов вчера уси..лся и доказывал, что спартак возьмёт второе место и получит прямую путёвку в ЛЧ, только не уточнил как и для чего.
Abris
Abris
   160 / 840
13 мая в 14:31
Главная проблема - реализация моментов. КПД Луиски-Луишки один процент.
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 14:17
Чем больше засосов, тем меньше футбола. Стыдоба.
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
13 мая в 14:13
Стыдно за свиней.
handreb
handreb
   67 / 840
13 мая в 14:10
Сильная сторона спартака судьи. Безбородов, кукуян, москалев, лампочкин всегда выручают свиней в трудную минуту. а трудная минута у свиней постоянно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
13 мая в 13:59
Почитаешь.....подумаешь игрок Енисея высказался....

Посмотришь название ветки - оказывается игрок команды со вторым бюджетом Лиги...
Faustello
Faustello
   22 / 840
13 мая в 13:59
Судя по засосам на тебе, желания у Спартака хоть отбавляй )))
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 13:56
иди готовься к матчу с Крыльями!
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