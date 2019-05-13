Айртон: «Роша очень переживал, что не помогает „Спартаку“ побеждать»

Защитник «Спартака» Айртон вспомнил о разговоре с Педро Рошей, который очень переживал, что не приносит пользу «красно-белым». В итоге форварда арендовал «Крузейро».
К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.
Обсуждали, конечно, его игру в «Спартаке». Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в «Спартаке».
Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет — не помогает команде побеждать. Всё копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается.
Педро забил один гол и играл всего в трёх матчах, во всех был заменён.
Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем!
Как сообщает UOL, 24-летний бразилец был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, однако с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Футболисту не понравилось, что про него забыли, в связи с чем он покинул программу.
Отсюда вывод дела у Педро "пошли в гору".
https://6/data/photo/25587.93825.2019-04-24_17h20_11.png
Педро забил один гол и играл всего в трёх матчах, во всех был заменён.
Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем!
Как сообщает UOL, 24-летний бразилец был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, однако с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Футболисту не понравилось, что про него забыли, в связи с чем он покинул программу.
Отсюда вывод дела у Педро "пошли в гору".
https://6/data/photo/25587.93825.2019-04-24_17h20_11.png
Теперь и остаётся с трепетом ждать возвращения этой "голевой машины из Крузейро"....
Теперь и остаётся с трепетом ждать возвращения этой "голевой машины из Крузейро"....
У меня тоже наверно что то не показывает...
У меня тоже наверно что то не показывает...
Как всем в Тарасне то дальше жить
Так же падает засос в шею
И куда то лезут Глушаки
Только пусто Айерто ону
Без Педры
А ты , ты летишь
И команда летит
В промежность.
Как всем в Тарасне то дальше жить
Так же падает засос в шею
И куда то лезут Глушаки
Только пусто Айерто ону
Без Педры
А ты , ты летишь
И команда летит
В промежность.