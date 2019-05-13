Айртон: «Роша очень переживал, что не помогает „Спартаку“ побеждать»

Защитник «Спартака» Айртон вспомнил о разговоре с , который очень переживал, что не приносит пользу «красно-белым». В итоге форварда арендовал «Крузейро».

К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.

Обсуждали, конечно, его игру в «Спартаке». Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в «Спартаке».

Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет — не помогает команде побеждать. Всё копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается.