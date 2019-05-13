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Айртон: «Роша очень переживал, что не помогает „Спартаку“ побеждать»

13 мая 2019, 12:53

Защитник «Спартака» Айртон вспомнил о разговоре с Педро Рошей, который очень переживал, что не приносит пользу «красно-белым». В итоге форварда арендовал «Крузейро».

К сожалению, это часть профессии футболиста. С Педро у нас очень теплые отношения. Он здорово помог мне в первые дни в России, давал какие-то житейские советы. Наши жены тоже общаются. Продолжаем дружить семьями, пусть и живем через океан.

Обсуждали, конечно, его игру в «Спартаке». Ну, всякое бывает в футболе. Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает. Надеюсь, из аренды вернется в лучшей своей форме и покажет, на что способен, в «Спартаке».

Два года — слишком большой срок. Первый сезон всегда можно списать на адаптацию, но порой все длится дольше. Педро и сам понимал это. Он очень переживал, что его купили за большие деньги, а он не играет — не помогает команде побеждать. Всё копится как снежный ком, и психологическое состояние с каждым днем ухудшается.

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Все комментарии
beefs
beefs
   165 / 840
14 мая в 07:53
Пусть не переживает, ничего бы не изменилось...
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 22:12
Айртон: "Федун, отпусти меня к другу Педро. Я его так люблю"
pomor45
pomor45
   62 / 840
13 мая в 22:08
Всё дело в том, что он Педро, а в России это отрицательная карма.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38
   9 / 840
13 мая в 21:35
"Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает" Педро забил один гол и играл всего в трёх матчах, во всех был заменён. Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем! Как сообщает UOL, 24-летний бразилец был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, однако с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Футболисту не понравилось, что про него забыли, в связи с чем он покинул программу. Отсюда вывод дела у Педро "пошли в гору". https://6/data/photo/25587.93825.2019-04-24_17h20_11.png
Он поднялся на этаж выше???
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил parallels
   4 / 840
13 мая в 19:57
нужна ссылка на матч премьер, что ли?)
Да шучу я...
mortid
mortid ответил Faustello
   157 / 840
13 мая в 19:42
Опустело без Педры банька Как всем в Тарасне то дальше жить Так же падает засос в шею И куда то лезут Глушаки Только пусто Айерто ону Без Педры А ты , ты летишь И команда летит В промежность.
Через переводчик гугл переводил на русский что ли?
Верг
Верг
   272 / 840
13 мая в 19:40
Роша переживает что еще не доит больше измайлова с федуном
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 19:02
Много спартаковских педр успешно играют в других клубах всего мира.Карма Федуна такая...
parallels
parallels ответил Jeck Denielse
   5 / 840
13 мая в 18:43
А мне чего ссылку не дал...как Сергей Санычу...??? У меня тоже наверно что то не показывает...
нужна ссылка на матч премьер, что ли?)
ABir
ABir
   154 / 840
13 мая в 18:02
Пусть Роша возвращается и приносит Спартаку пользу своей игрой. Потому, как некоторые не приносят никакой пользы и не переживают из-за этого.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
13 мая в 17:31
После Спартака возможно карьера пойдет вверх, но маловероятно. Попортили его в Тарасовке.
Fleischjager
Fleischjager ответил Faustello
   509 / 840
13 мая в 17:17
Опустело без Педры банька Как всем в Тарасне то дальше жить Так же падает засос в шею И куда то лезут Глушаки Только пусто Айерто ону Без Педры А ты , ты летишь И команда летит В промежность.
реально Бродский уважуха
Fleischjager
Fleischjager ответил ПерекатиПоле
   509 / 840
13 мая в 17:12
Видно, что Айртон завидует Роше. Тот развёл спартак на контракт, подъёмные, откат с народных денег и свалил в тёплые края, а у засоссаного пока этого сделать не получается.
паспорт не может выкрасть глушак на дверях дежурит
Fleischjager
Fleischjager
   509 / 840
13 мая в 17:10
так и в фнл отдавал бы и забивал имхо
Sully
Sully ответил parallels
   152 / 840
13 мая в 16:15
"С Педро у нас очень теплые отношения" тьфу! тарасовка.
    1 команда
    1 команда ответил Байкал-38
       95 / 840
    13 мая в 15:59
    "Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает" Педро забил один гол и играл всего в трёх матчах, во всех был заменён. Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем! Как сообщает UOL, 24-летний бразилец был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, однако с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Футболисту не понравилось, что про него забыли, в связи с чем он покинул программу. Отсюда вывод дела у Педро "пошли в гору". https://6/data/photo/25587.93825.2019-04-24_17h20_11.png
    Так почти у всех, кто вырвался из свинарника, дела идут в гору.
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    13 мая в 15:57
    а если в трех словах Банька , Педра, Глушаков ))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    13 мая в 15:56
    Роша: -И Айртон тоже переживает, а что толку то?
    RIR68
    RIR68
       196 / 840
    13 мая в 15:49
    что ему переживать? контракт по ошибке с ним подписали, нефтедоллары капают, памятник самому себе поставил!!!
    sir_Alex
    sir_Alex
       49 / 840
    13 мая в 15:43
    Кто про что, а вшивые про баню! Ахахахахахаха!!!)))
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    13 мая в 15:27
    "Сейчас у Педро дела пошли в гору — он в «Крузейро» уже и забивает, и отдает"
    Педро забил один гол и играл всего в трёх матчах, во всех был заменён.

    Бразильские журналисты пригласили Педро Рошу на программу, но "забыли" о нем!
    Как сообщает UOL, 24-летний бразилец был приглашён в передачу на телеканале Fox Sports, однако с момента выхода в эфир и за последующие 45 минут ведущий ни разу не обратился к нему. Футболисту не понравилось, что про него забыли, в связи с чем он покинул программу.
    Отсюда вывод дела у Педро "пошли в гору".
    https://6/data/photo/25587.93825.2019-04-24_17h20_11.png
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 840
    13 мая в 15:07
    Да и Бог с ним! Переживал он) Когда до него дойдет, что он покинул этот слабый и позорный клуб, то он тут же станет по-человечески счастлив!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       50 / 840
    13 мая в 15:03
    Видно, что Айртон завидует Роше. Тот развёл спартак на контракт, подъёмные, откат с народных денег и свалил в тёплые края, а у засоссаного пока этого сделать не получается.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    13 мая в 14:55
    Айртон нагнал жути....
    Теперь и остаётся с трепетом ждать возвращения этой "голевой машины из Крузейро"....
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил parallels
       4 / 840
    13 мая в 14:53
    "С Педро у нас очень теплые отношения" тьфу! тарасовка.
    А мне чего ссылку не дал...как Сергей Санычу...???
    У меня тоже наверно что то не показывает...
    Faustello
    Faustello ответил mangoх12
       22 / 840
    13 мая в 14:47
    скучает по Педре
    Опустело без Педры банька
    Как всем в Тарасне то дальше жить
    Так же падает засос в шею
    И куда то лезут Глушаки
    Только пусто Айерто ону
    Без Педры
    А ты , ты летишь
    И команда летит
    В промежность.
    kust07
    kust07
       361 / 840
    13 мая в 14:39
    все дело не в Роше,а в Спартаке, внутри коллектива непонятно что.
    mangoх12
    mangoх12
       26 / 840
    13 мая в 14:35
    скучает по Педре
    Nimbles
    Nimbles ответил Литейный 4
       33 / 840
    13 мая в 14:28
    Засосник знает толк в толерантном клубе. Даже Педра сбежал. Гыгыгы
    Таки попал в родную стихию, баньки, засосы, мало футбола.
    Faustello
    Faustello
       22 / 840
    13 мая в 14:27
    Педроша и Иуда мои любимые герои Спартака.
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