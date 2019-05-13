Шнуров пригласил болельщиков «Спартака» на свой концерт

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал чемпионство «Зенита».

Чемпионство всегда приятно. Наверное, не с чем сравнивать — не очень это понимаю. Понятно, что когда „Зенит“ впервые стал чемпионом, в 1984 году, тогда еще город Ленинград стоял буквально на ушах. Сейчас уже такого нет, это как двадцатая ракета, полетевшая в космос после Юрия Гагарина.

Также Шнуров рассказал об отношении к «Спартаку». Домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» примет московское выступление «Ленинграда» в рамках прощального тура.

Мое отношение к „Спартаку“ никак не повлияло на переговоры по поводу места концерта. И кто сказал, что я плохо к нему отношусь? Впервые об этом слышу. Вообще, на „Открытие Арене“ проходит много концертов. Там была и группа Depeche Mode, и они тоже вряд ли болеют за „Спартак“, как и за „Зенит“. Так что месседж болельщикам „Спартака“ простой: приходите! Где музыка, там музыка. Она для всех.