Шнуров пригласил болельщиков «Спартака» на свой концерт

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал чемпионство «Зенита».
Чемпионство всегда приятно. Наверное, не с чем сравнивать — не очень это понимаю. Понятно, что когда „Зенит“ впервые стал чемпионом, в 1984 году, тогда еще город Ленинград стоял буквально на ушах. Сейчас уже такого нет, это как двадцатая ракета, полетевшая в космос после Юрия Гагарина.
Также Шнуров рассказал об отношении к «Спартаку». Домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» примет московское выступление «Ленинграда» в рамках прощального тура.
Мое отношение к „Спартаку“ никак не повлияло на переговоры по поводу места концерта. И кто сказал, что я плохо к нему отношусь? Впервые об этом слышу. Вообще, на „Открытие Арене“ проходит много концертов. Там была и группа Depeche Mode, и они тоже вряд ли болеют за „Спартак“, как и за „Зенит“. Так что месседж болельщикам „Спартака“ простой: приходите! Где музыка, там музыка. Она для всех.
один плюс - заблюют газон Федуну)))
один плюс - заблюют газон Федуну)))
Да по большому счёту - с его занятостью - концерты, корпоративы, сьёмки, радиоэфиры, телевидение,интервью,заграничные вояжи, репетиции - поход на стадион является "роскошью" которую он не так часто может себе позволить.....
Болеет за Зенит ?? - Да.
Подкалывает изредка москвичей ?? - Да
Но всё в разумных и цивилизовааных пределах ....
Да по большому счёту - с его занятостью - концерты, корпоративы, сьёмки, радиоэфиры, телевидение,интервью,заграничные вояжи, репетиции - поход на стадион является "роскошью" которую он не так часто может себе позволить.....
Болеет за Зенит ?? - Да.
Подкалывает изредка москвичей ?? - Да
Но всё в разумных и цивилизовааных пределах ....
Почему-то, на Соккере (да и в других питерских СМИ) принято показывать Сергея Шнурова как болельщика футбола, причем ярого болельщика Зенита.
Абсолютная неправда!
С ним лично знаком и частенько в Питере встречается (в силу проведения организованного досуга) мой брат, живущий и работающий в Питере. Так вот он (Шнур) практически равнодушен к футболу, а Зенит для него все равно что тульский Арсенал или челябинский Трактор. Поверьте, это так! Ему платят, он придет на стадион покрасуется. Ему не платят - он не знает даже, когда и где Зенит играет!
Почему-то, на Соккере (да и в других питерских СМИ) принято показывать Сергея Шнурова как болельщика футбола, причем ярого болельщика Зенита.
Абсолютная неправда!
С ним лично знаком и частенько в Питере встречается (в силу проведения организованного досуга) мой брат, живущий и работающий в Питере. Так вот он (Шнур) практически равнодушен к футболу, а Зенит для него все равно что тульский Арсенал или челябинский Трактор. Поверьте, это так! Ему платят, он придет на стадион покрасуется. Ему не платят - он не знает даже, когда и где Зенит играет!
Пусть нам Зобнина за 2 млн продадут...
Пусть нам Зобнина за 2 млн продадут...
Как зенит на коне - на соккере пара сотен зенитосов
Как 4, 5 место - вискарь, паралель да глубоководный
Хотя байкалу по барабану за кого болеть
У него один клон за Локо, другой за ливер и зенит
То есть чувак всегда чемпион))))
Как зенит на коне - на соккере пара сотен зенитосов
Как 4, 5 место - вискарь, паралель да глубоководный
Хотя байкалу по барабану за кого болеть
У него один клон за Локо, другой за ливер и зенит
То есть чувак всегда чемпион))))
А Шнур - один......
Так что "возможность упущенной прибыли" - касается прежде всего хозяев Арены ...а не Шнура......
А Шнур - один......
Так что "возможность упущенной прибыли" - касается прежде всего хозяев Арены ...а не Шнура......
Возможность упущенной выгоды сделала речь лояльной и не эксцентричной..:))
Возможность упущенной выгоды сделала речь лояльной и не эксцентричной..:))
https://youtu.be/fCPNqZu16uY