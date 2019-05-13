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Шнуров пригласил болельщиков «Спартака» на свой концерт

13 мая 2019, 18:05

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал чемпионство «Зенита».

Чемпионство всегда приятно. Наверное, не с чем сравнивать — не очень это понимаю. Понятно, что когда „Зенит“ впервые стал чемпионом, в 1984 году, тогда еще город Ленинград стоял буквально на ушах. Сейчас уже такого нет, это как двадцатая ракета, полетевшая в космос после Юрия Гагарина.

Также Шнуров рассказал об отношении к «Спартаку». Домашний стадион красно-белых «Открытие Арена» примет московское выступление «Ленинграда» в рамках прощального тура.

Мое отношение к „Спартаку“ никак не повлияло на переговоры по поводу места концерта. И кто сказал, что я плохо к нему отношусь? Впервые об этом слышу. Вообще, на „Открытие Арене“ проходит много концертов. Там была и группа Depeche Mode, и они тоже вряд ли болеют за „Спартак“, как и за „Зенит“. Так что месседж болельщикам „Спартака“ простой: приходите! Где музыка, там музыка. Она для всех.

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager ответил Союзник противников
   509 / 840
14 мая в 17:33
Знаю.Он неравнодушен только к деньгам м временами к бабам. Футбол-для саморекламы.А так он офис от офсайда не отличает.
возможно что и так но согласись его песни с ядром даже очень очень
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:44
Федун все-таки придумал, как заполнить открывашку.
Союзник противников
Союзник противников ответил серый1925
   25 / 840
13 мая в 22:57
ну и ересь
Точно.Как можно так бесцеремонно народными деньгами бросаться и грабить других! Естественно ,что кто против группен-руководителя Миллера и его политики,тот- еретик!
серый1925
серый1925 ответил Союзник противников
   660 / 840
13 мая в 21:47
...рублей. Я уже дал согласие,дело за Федуном и Миллером.Но Федун говорит,что остальные 2 млн.евро-коробкой из-под ксерокса лично ему,а Миллер говорит,что тогда надо согласие Путина,а он боится.Ведь тот уже попенял ему на траты при покупке гастарбайтеров,пока легонько.Но кто знает,что богу-громовержцу в его венценосную голову взбредёт!
ну и ересь
Palex
Palex ответил mat73
   60 / 840
13 мая в 21:36
Мне вот один момент прикалывает. Расскажу. Почему-то, на Соккере (да и в других питерских СМИ) принято показывать Сергея Шнурова как болельщика футбола, причем ярого болельщика Зенита. Абсолютная неправда! С ним лично знаком и частенько в Питере встречается (в силу проведения организованного досуга) мой брат, живущий и работающий в Питере. Так вот он (Шнур) практически равнодушен к футболу, а Зенит для него все равно что тульский Арсенал или челябинский Трактор. Поверьте, это так! Ему платят, он придет на стадион покрасуется. Ему не платят - он не знает даже, когда и где Зенит играет!
Ты это к чему вообще? Мне,жителю Петербурга,абсолютно не интересно,болеет Шнур за Зенит или нет.
RIR68
RIR68
   196 / 840
13 мая в 21:26
оно тебе нужно? придут, пронесут в своих резервуарах петарды, будут жечь, выкрикивать всякие непристойности про ка-бе оно.
один плюс - заблюют газон Федуну)))
kastites
kastites
   156 / 840
13 мая в 20:02
Будет прикалыватся на свиньями)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил mat73
   4 / 840
13 мая в 19:40
Мне вот один момент прикалывает. Расскажу. Почему-то, на Соккере (да и в других питерских СМИ) принято показывать Сергея Шнурова как болельщика футбола, причем ярого болельщика Зенита. Абсолютная неправда! С ним лично знаком и частенько в Питере встречается (в силу проведения организованного досуга) мой брат, живущий и работающий в Питере. Так вот он (Шнур) практически равнодушен к футболу, а Зенит для него все равно что тульский Арсенал или челябинский Трактор. Поверьте, это так! Ему платят, он придет на стадион покрасуется. Ему не платят - он не знает даже, когда и где Зенит играет!
Да это Вы сами его себе "нарисовали" как человека живущего на стадионе...имеющего в лексиконе два слова "Зенит Чемпион" и который ловит вечером маленьких котят.... красит их в красно-белый цвет и ест.......

Да по большому счёту - с его занятостью - концерты, корпоративы, сьёмки, радиоэфиры, телевидение,интервью,заграничные вояжи, репетиции - поход на стадион является "роскошью" которую он не так часто может себе позволить.....

Болеет за Зенит ?? - Да.
Подкалывает изредка москвичей ?? - Да
Но всё в разумных и цивилизовааных пределах ....
25процентный клоун
25процентный клоун
   505 / 840
13 мая в 19:14
а где музыка ?
Союзник противников
Союзник противников ответил mat73
   25 / 840
13 мая в 19:11
Мне вот один момент прикалывает. Расскажу. Почему-то, на Соккере (да и в других питерских СМИ) принято показывать Сергея Шнурова как болельщика футбола, причем ярого болельщика Зенита. Абсолютная неправда! С ним лично знаком и частенько в Питере встречается (в силу проведения организованного досуга) мой брат, живущий и работающий в Питере. Так вот он (Шнур) практически равнодушен к футболу, а Зенит для него все равно что тульский Арсенал или челябинский Трактор. Поверьте, это так! Ему платят, он придет на стадион покрасуется. Ему не платят - он не знает даже, когда и где Зенит играет!
Знаю.Он неравнодушен только к деньгам м временами к бабам. Футбол-для саморекламы.А так он офис от офсайда не отличает.
Союзник противников
Союзник противников ответил Jeck Denielse
   25 / 840
13 мая в 19:10
И мы про тоже.... Пусть нам Зобнина за 2 млн продадут...
...рублей. Я уже дал согласие,дело за Федуном и Миллером.Но Федун говорит,что остальные 2 млн.евро-коробкой из-под ксерокса лично ему,а Миллер говорит,что тогда надо согласие Путина,а он боится.Ведь тот уже попенял ему на траты при покупке гастарбайтеров,пока легонько.Но кто знает,что богу-громовержцу в его венценосную голову взбредёт!
mat73
mat73
   641 / 840
13 мая в 19:10
Мне вот один момент прикалывает. Расскажу.
Почему-то, на Соккере (да и в других питерских СМИ) принято показывать Сергея Шнурова как болельщика футбола, причем ярого болельщика Зенита.
Абсолютная неправда!
С ним лично знаком и частенько в Питере встречается (в силу проведения организованного досуга) мой брат, живущий и работающий в Питере. Так вот он (Шнур) практически равнодушен к футболу, а Зенит для него все равно что тульский Арсенал или челябинский Трактор. Поверьте, это так! Ему платят, он придет на стадион покрасуется. Ему не платят - он не знает даже, когда и где Зенит играет!
порт
порт
   662 / 840
13 мая в 19:01
И даже не выругался. Не похоже всё это на Шнура.
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
13 мая в 19:01
Когда Спартак был как Кенгуру ... Зенит был Раком ... 🤩😍😋⚠️
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Союзник противников
   4 / 840
13 мая в 18:58
Давно пора прекратить невесть откуда взявшееся противостояние,ведь всем,кого не долбанули по башке ЕГЭ, знают,что нефтегазовый комплекс страны един.
И мы про тоже....
Пусть нам Зобнина за 2 млн продадут...
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
13 мая в 18:55
Давно пора прекратить невесть откуда взявшееся противостояние,ведь всем,кого не долбанули по башке ЕГЭ, знают,что нефтегазовый комплекс страны един.
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
13 мая в 18:54
Свиньям больше по душе Моисеев и Трубач, ярые их поклонники.
МКС
МКС
   30 / 840
13 мая в 18:51
Так забавно наблюдать за " фанами" зенита

Как зенит на коне - на соккере пара сотен зенитосов

Как 4, 5 место - вискарь, паралель да глубоководный

Хотя байкалу по барабану за кого болеть

У него один клон за Локо, другой за ливер и зенит

То есть чувак всегда чемпион))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил particular
   4 / 840
13 мая в 18:50
Коммерческая жилка прижала взбалмошный язык фронтмена..:))) Возможность упущенной выгоды сделала речь лояльной и не эксцентричной..:))
Стадионов на которых Шнуру реально заработать - сотни.......
А Шнур - один......

Так что "возможность упущенной прибыли" - касается прежде всего хозяев Арены ...а не Шнура......
Danrog
Danrog ответил mihaluch
   97 / 840
13 мая в 18:49
Прощальный тур на открывашке это ещё и прощание "Спартака" с чемпионством навсегда.
Спартак с чемпионством навсегда простился вместе с карерой.
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 18:47
Прощальный тур на открывашке это ещё и прощание "Спартака" с чемпионством навсегда.
particular
particular
   2 / 840
13 мая в 18:43
Коммерческая жилка прижала взбалмошный язык фронтмена..:)))
Возможность упущенной выгоды сделала речь лояльной и не эксцентричной..:))
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 18:43
Свиньи будут довольны концертом Шнурова, он хоть мужик, а то все Моисеев, да Трубач.
MAUS
MAUS
   56 / 840
13 мая в 18:41
да на лазурных только что и в Питере и ходят, за пределами болотного царства за них никто болеть не желает!
ziborock
ziborock ответил Jeck Denielse
   31 / 840
13 мая в 18:39
И все 40 тыщ на "Открытии Арене " хором......... https://www.youtube.com/watch?v=fCPNqZu16uY
Вы на Крестовском хором "Стану ********!" случаем не подпевали?)
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   306 / 840
13 мая в 18:38
Как дело касается бабла сразу все принципы побоку. Все знают, как Шнур высказывался о Спартаке. Лично я бы не пошел на его концерт на арене Спартака. И допускать таких типов на стадион это кощунство со стороны Федуна.
ziborock
ziborock ответил 311
   31 / 840
13 мая в 18:37
Споет на открывашке свой хит "В Питере пять!")
Или: "Я сделан из мяса!")))
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 18:36
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    13 мая в 18:35
    И все 40 тыщ на "Открытии Арене " хором.........


    ziborock
    ziborock ответил Jeck Denielse
       31 / 840
    13 мая в 18:35
    На Боярского тоже!)
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