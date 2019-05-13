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Ещенко и Комбаров не покинут «Спартак» летом

13 мая 2019, 19:41

Защитники «Спартака» Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров с высокой долей вероятности не покинут клуб летом. Окончательно их судьба решится 14 мая, когда пройдет совет директоров «красно-белых», где будет приниматься ряд важных решений.

В текущем сезоне 35-летний Ещенко провел 19 матчей за «Спартак» и отметился одним голевым пасом. На счету 32-летнего Комбарова 20 поединков, 1 гол и 1 ассист.

Отметим, что Ещенко по ходу сезона сумел восстановиться после тяжелой травмы колена.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
14 мая в 03:43
Это самые лучшие игроки свинарни.
ПИДЖАК.
ПИДЖАК.
13 мая в 23:55
Значит меня выкинут
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:39
В самый раз для спартака игроки, надо оставить.
Caliostro
Caliostro
   608 / 840
13 мая в 23:07
Две деревяшки....Зачем их держать?
makkie
makkie
   18 / 840
13 мая в 21:55
Комбаров уже сейчас не попадает в Спартак, постоянно хмурый - смысл его держать в клубе? Раз взяли курс на омоложение, пусть лучше молодые на подстраховке.
Ещенко давно не тянет на основу, разве что дядькой может побыть.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   142 / 840
13 мая в 21:25
Такими игроками швыряться не стоит.
severnyj84
severnyj84
   88 / 840
13 мая в 21:09
Если уйдут кто свиней позорить будет?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
13 мая в 20:59
Не знаю как Дима ,а Ещенко ещё побьётся !!!!
МКС
МКС
   30 / 840
13 мая в 20:32
Ну пока мямля не покинет клуб

Все 77 так и будет ходить по полю пешком
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
13 мая в 20:24
Пусть остаются !!! Все только рады будут!!!
311
311
   73 / 840
13 мая в 20:18
Они еще пиджака не лайкнули!)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mortid
   109 / 840
13 мая в 20:10
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил mortid
       4 / 840
    13 мая в 20:03
    1) Ещенко и Комбаров не покинут «Спартак» летом 2) Окончательно их судьба решится 14 мая Это как так? ))))))))))))))))))))))) или 14 мая 2020 года?
    Ну ...май - весенний месяц....ни о каком лете речи нет...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 840
    13 мая в 20:02
    Теперь мы воочию видим - "Курс на Краснодар"......))))
    Albasin
    Albasin
       17 / 840
    13 мая в 20:00
    Это очень ценные игроки, легенды пупсни.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       52 / 840
    13 мая в 19:49
    ОПГ так просто не искоренить! Стыдно за спартак!
    mortid
    mortid
       157 / 840
    13 мая в 19:45
    1) Ещенко и Комбаров не покинут «Спартак» летом
    2) Окончательно их судьба решится 14 мая

    Это как так? ))))))))))))))))))))))) или 14 мая 2020 года?
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