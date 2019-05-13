Ещенко и Комбаров не покинут «Спартак» летом

Защитники «Спартака» Андрей Ещенко и Дмитрий Комбаров с высокой долей вероятности не покинут клуб летом. Окончательно их судьба решится 14 мая, когда пройдет совет директоров «красно-белых», где будет приниматься ряд важных решений.
В текущем сезоне 35-летний Ещенко провел 19 матчей за «Спартак» и отметился одним голевым пасом. На счету 32-летнего Комбарова 20 поединков, 1 гол и 1 ассист.
Отметим, что Ещенко по ходу сезона сумел восстановиться после тяжелой травмы колена.
Ещенко давно не тянет на основу, разве что дядькой может побыть.
Ещенко давно не тянет на основу, разве что дядькой может побыть.
Все 77 так и будет ходить по полю пешком
Все 77 так и будет ходить по полю пешком
2) Окончательно их судьба решится 14 мая
Это как так? ))))))))))))))))))))))) или 14 мая 2020 года?
2) Окончательно их судьба решится 14 мая
Это как так? ))))))))))))))))))))))) или 14 мая 2020 года?