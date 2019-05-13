Ещенко и Комбаров не покинут «Спартак» летом

13 мая 2019, 19:41

Защитники «Спартака» и с высокой долей вероятности не покинут клуб летом. Окончательно их судьба решится 14 мая, когда пройдет совет директоров «красно-белых», где будет приниматься ряд важных решений.

В текущем сезоне 35-летний Ещенко провел 19 матчей за «Спартак» и отметился одним голевым пасом. На счету 32-летнего Комбарова 20 поединков, 1 гол и 1 ассист.

Отметим, что Ещенко по ходу сезона сумел восстановиться после тяжелой травмы колена.