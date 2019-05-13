Глушаков и Ханни могут покинуть «Спартак»

Полузащитники «Спартака» Денис Глушаков и Софьян Ханни находятся в числе игроков, которые могут покинуть команду по окончании сезона. Также сообщается, что «Спартак» при наличии достойного предложения готов расстаться либо с Зе Луишем, либо с Луисом Адриано, либо с Фернандо.
Ранее сообщалось, что «Спартак» будет согласовывать с Олегом Кононовым летние трансферы.
денискккаааа..
софьььяяя....
денисккааа...
почти как в гардемаринах.....
денискккаааа..
софьььяяя....
денисккааа...
почти как в гардемаринах.....
--------------------------------------------------------------------
Ели я не ошибаюсь, то же самое говорили при Каррере, но о том что купили Селихова он почему-то узнал последним ))))))))) красные клоуны, "жгите" ещё.
--------------------------------------------------------------------
Ели я не ошибаюсь, то же самое говорили при Каррере, но о том что купили Селихова он почему-то узнал последним ))))))))) красные клоуны, "жгите" ещё.