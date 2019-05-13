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Глушаков и Ханни могут покинуть «Спартак»

13 мая 2019, 19:39

Полузащитники «Спартака» Денис Глушаков и Софьян Ханни находятся в числе игроков, которые могут покинуть команду по окончании сезона. Также сообщается, что «Спартак» при наличии достойного предложения готов расстаться либо с Зе Луишем, либо с Луисом Адриано, либо с Фернандо.

Ранее сообщалось, что «Спартак» будет согласовывать с Олегом Кононовым летние трансферы.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
15 мая в 07:50
софььяяяяяяяя...
денискккаааа..
софьььяяя....
денисккааа...
почти как в гардемаринах.....
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
14 мая в 20:26
Луи а можно продать, а остальные пусть будут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
14 мая в 08:15
...при наличии достойного предложения - значит, не продадут...
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 22:47
Ранее сообщалось, что «Спартак» будет согласовывать с Олегом Кононовым летние трансферы.
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Ели я не ошибаюсь, то же самое говорили при Каррере, но о том что купили Селихова он почему-то узнал последним ))))))))) красные клоуны, "жгите" ещё.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 20:18
Губошлёп поедет на родину, волера открывай ворота.
cska plus
cska plus
   3 / 840
13 мая в 20:17
Пойдут в федуновский филиал.
mat73
mat73
   641 / 840
13 мая в 20:15
Меньше народу - больше кислороду!
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 20:12
Все не вечно.
МапС
МапС
   100 / 840
13 мая в 20:05
С мямлей надо не трансферы согласовывать, а распрощаться.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
13 мая в 19:50
Очередная распродажа неликвида в тарасовке?
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
13 мая в 19:46
"Зениту" на заметку.
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