Глушаков и Ханни могут покинуть «Спартак»

13 мая 2019, 19:39

Полузащитники «Спартака» и находятся в числе игроков, которые могут покинуть команду по окончании сезона. Также сообщается, что «Спартак» при наличии достойного предложения готов расстаться либо с Зе Луишем, либо с Луисом Адриано, либо с Фернандо.

Ранее сообщалось, что «Спартак» будет согласовывать с Олегом Кононовым летние трансферы.