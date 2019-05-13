«Спартак» будет согласовывать с Кононовым летние трансферы

13 мая 2019, 19:33

«Спартак» не планирует увольнять главного тренера по окончании сезона.

Кроме того, с тренером будут согласовываться летние трансферы «красно-белых». Дальнейшая судьба специалиста будет зависеть от результатов команды в сезоне-2019/20.

Также сообщается, что «Спартак» решил изменить подход к трансферной политике клуба.