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«Спартак» будет согласовывать с Кононовым летние трансферы

13 мая 2019, 19:33

«Спартак» не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова по окончании сезона.

Кроме того, с тренером будут согласовываться летние трансферы «красно-белых». Дальнейшая судьба специалиста будет зависеть от результатов команды в сезоне-2019/20.

Также сообщается, что «Спартак» решил изменить подход к трансферной политике клуба.

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Все комментарии
Питер рулит
Питер рулит ответил mortid
   153 / 840
15 мая в 07:46
Для начала разгоните бордель, который любит отдыхать в Бразилии и попутно привозя от туда своего нового бойфренда, выдавая его за футболиста.
нельзя..это политика клуба...
Питер рулит
Питер рулит
   153 / 840
15 мая в 07:45
Все согласовывают с тренерами,а дырявоносые только до этого дошли...
как же стыдно за Спартак..
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
13 мая в 23:42
Никого нельзя выгонять - всех оставить! У кононова получается, спартак заиграл, главное паоку не попасться, а в России мазут поможет.
mortid
mortid
   157 / 840
13 мая в 22:52
Для начала разгоните бордель, который любит отдыхать в Бразилии и попутно привозя от туда своего нового бойфренда, выдавая его за футболиста.
Пупсятко
Пупсятко
   104 / 840
13 мая в 21:12
Физруку разрешат рот открыть.
Великолепный
Великолепный
   366 / 840
13 мая в 21:06
Главное не Кононов
Главное что федун остаётся на месте
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
13 мая в 21:02
Гоните Кононова пока не поздно ! Федун , не будь идиотом !
Сп62
Сп62 ответил Завтра
   388 / 840
13 мая в 20:42
Не скажи. Когда продавали Головина, неужели тренер радовался.
МКС
МКС
   30 / 840
13 мая в 20:34
Конец Спартаку

Федун не хочет учиться на ошибках

Походу в следующем сезоне исполнится мечта бомжей

И Спартак опять пройдет очищение пердивом
mat73
mat73
   641 / 840
13 мая в 20:19
лять, это значит, мы и следующий сезон будем только мечтать и плеваться...
beefs
beefs
   165 / 840
13 мая в 20:09
Это правильно, потом можно спросить...
Литейный 4
Литейный 4 ответил drug01
   7 / 840
13 мая в 20:07
Надо только радоваться Спартак встаёт на рельсы Романцева!!!
Чтобы встать на рельсы Романцева Кононову надо начать бухать. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   7 / 840
13 мая в 20:05
Пиджак насоветует. Гыгыгы
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
13 мая в 20:01
Физрук знает, что делает, путь в пердив открыт.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
13 мая в 19:59
Поражение от Крыльев и Оренбурга,и появиться новая заметка.
Через секунду.
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
13 мая в 19:56
Как это всё смешно звучит
Завтра
Завтра
   140 / 840
13 мая в 19:54
Да как до вас дошло вообще, спрашивать тренера об игроках которые ему нужны??
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   52 / 840
13 мая в 19:53
федун долго это терпеть не будет, всё равно будет вкачивать миллионы на ловушки для зулусов
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 19:48
А с кем же ещё согласовывать как не с главным тренером
Vladimir808
Vladimir808
   209 / 840
13 мая в 19:42
И это правильное решение.
drug01
drug01 ответил LOpp
   124 / 840
13 мая в 19:41
Удивительно, главным тренером согласовывают трансферы, не прошло и 16 лет
Надо только радоваться Спартак встаёт на рельсы Романцева!!!
LOpp
LOpp
   16 / 840
13 мая в 19:38
Удивительно, главным тренером согласовывают трансферы, не прошло и 16 лет
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