«Спартак» будет согласовывать с Кононовым летние трансферы

«Спартак» не планирует увольнять главного тренера Олега Кононова по окончании сезона.
Кроме того, с тренером будут согласовываться летние трансферы «красно-белых». Дальнейшая судьба специалиста будет зависеть от результатов команды в сезоне-2019/20.
Также сообщается, что «Спартак» решил изменить подход к трансферной политике клуба.
как же стыдно за Спартак..
как же стыдно за Спартак..
Главное что федун остаётся на месте
Главное что федун остаётся на месте
Федун не хочет учиться на ошибках
Походу в следующем сезоне исполнится мечта бомжей
И Спартак опять пройдет очищение пердивом
Федун не хочет учиться на ошибках
Походу в следующем сезоне исполнится мечта бомжей
И Спартак опять пройдет очищение пердивом
Через секунду.
Через секунду.