«Спартак» изменит трансферную политику, ориентир - на «Краснодар»

По данным СМИ, «Спартак» в ближайшие годы планирует придерживаться трансферной политики разумной экономии. Эта модель будет похожа на деятельность «Краснодара».
«Спартак» планирует делать упор на воспитанников собственной академии и других молодых талантливых россиян, а также на двух или трех иностранцев высокого уровня.
Сообщалось, что в клубе будет новый генеральный директор.
В Бразилии ещё бегает так много Педр Рош, которых можно купить за 13+ млн а потом почти бесплатно обратно отдать. Эх!
Пысы, а если серьёзно, то ок. Мне лично приятнее смотреть как в наших клубах бегают молодые и перспективные нежели престарелые сбитые лётчики.
В Бразилии ещё бегает так много Педр Рош, которых можно купить за 13+ млн а потом почти бесплатно обратно отдать. Эх!
Пысы, а если серьёзно, то ок. Мне лично приятнее смотреть как в наших клубах бегают молодые и перспективные нежели престарелые сбитые лётчики.
1. Сколько воспитанников футбольной Академии Краснодара играет (постоянно) в основе?
2. Сколько Легов?
3. Сколько иных футболистов - с российскими паспортами и стран СНГ?
1. Сколько воспитанников футбольной Академии Краснодара играет (постоянно) в основе?
2. Сколько Легов?
3. Сколько иных футболистов - с российскими паспортами и стран СНГ?
Спайич, Ольсен, Фьолуссен - кто это вообще? Брали за копейки, авось раскроются... Один новичок из Южной Америки уехал обратно вообще 😊
Как тут вообще на Краснодар ориентироваться?
Академия да, хорошая, но молодежи нужно время - пока цска, Спартак, Краснодар и Локо привлекают молодых, Зенит стал чемпионом без своих воспитанников. Одни легионеры да покупные паспорта среднего уровня...
О чем тут инсайд, не пойму никак. Ориентир должен быть на себя, а не на кого-то, тем более Краснодар ничего не выиграл пока.
Спайич, Ольсен, Фьолуссен - кто это вообще? Брали за копейки, авось раскроются... Один новичок из Южной Америки уехал обратно вообще 😊
Как тут вообще на Краснодар ориентироваться?
Академия да, хорошая, но молодежи нужно время - пока цска, Спартак, Краснодар и Локо привлекают молодых, Зенит стал чемпионом без своих воспитанников. Одни легионеры да покупные паспорта среднего уровня...
О чем тут инсайд, не пойму никак. Ориентир должен быть на себя, а не на кого-то, тем более Краснодар ничего не выиграл пока.
Скорее так - Зенит стал чемпионом, а кто-то за каждую новость цепляется, мол про нас тоже пишут, значит мы на слуху, значит мы крутые значит не важно кто чемпион)
Скорее так - Зенит стал чемпионом, а кто-то за каждую новость цепляется, мол про нас тоже пишут, значит мы на слуху, значит мы крутые значит не важно кто чемпион)