«Спартак» изменит трансферную политику, ориентир - на «Краснодар»

13 мая 2019, 19:25

По данным СМИ , «Спартак» в ближайшие годы планирует придерживаться трансферной политики разумной экономии. Эта модель будет похожа на деятельность «Краснодара».

«Спартак» планирует делать упор на воспитанников собственной академии и других молодых талантливых россиян, а также на двух или трех иностранцев высокого уровня.

Сообщалось, что в клубе будет новый генеральный директор.