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«Спартак» изменит трансферную политику, ориентир - на «Краснодар»

13 мая 2019, 19:25

По данным СМИ, «Спартак» в ближайшие годы планирует придерживаться трансферной политики разумной экономии. Эта модель будет похожа на деятельность «Краснодара».

«Спартак» планирует делать упор на воспитанников собственной академии и других молодых талантливых россиян, а также на двух или трех иностранцев высокого уровня.

Сообщалось, что в клубе будет новый генеральный директор.

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Все комментарии
boris_spartak
boris_spartak
   757 / 840
14 мая в 13:39
После слов два-три пропущено слово десятка
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
14 мая в 08:41
Спартаку просто необходимо очищение через ФНЛ.
Don trambon
Don trambon
   85 / 840
14 мая в 08:38
Как же так?!
В Бразилии ещё бегает так много Педр Рош, которых можно купить за 13+ млн а потом почти бесплатно обратно отдать. Эх!

Пысы, а если серьёзно, то ок. Мне лично приятнее смотреть как в наших клубах бегают молодые и перспективные нежели престарелые сбитые лётчики.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Danila Selin
   109 / 840
14 мая в 07:08
Я правильно понял, что вы кредитор Федуна, его доверенное лицо и даёте ему деньги на Спартак. Уважаемый, здесь не все так на ивны. Есть финотчеты. корпоравций и Лукойлаа тоже. Федун как купил Спартак потратил на него около млрд евро. Так что ваши версии оставьте при себе. Я не поклонник Спартака и Федуна, но истина дороже
Zak11
Zak11
   683 / 840
14 мая в 06:54
Федун это тот человек, который уже более 15 лет не может определиться с чем либо. Постоянно какие то перестановки в руководстве, смена тренера. Непонятные трансферы. Поиск на удачу попасть в то самое,что может принести результат. Без особых вложений конечно. Благо попал один раз. Спасибо и на этом.
ekliziast
ekliziast ответил dar_lan
   374 / 840
14 мая в 06:33
Детский сад.
Устами ребёнка глаголет истина. Уйдёт питерская братва , и Зенька будет работать лифтом, как и должно быть.
maldalik
maldalik
   669 / 840
14 мая в 05:48
А я думал как с Жиго смотреть с кем Краснодар договаривается и перехватывать.
нечитайло
нечитайло
14 мая в 05:39
Похвальнл
Кошк 47
Кошк 47
   603 / 840
14 мая в 05:08
у этого недоклупа ориентир может быть только один-ФНЛ и расформирование!
ОПС
ОПС
   219 / 840
14 мая в 04:48
Очередная болтология
Башмакоса
Башмакоса
   543 / 840
14 мая в 03:22
2-3 качественных иностранца - маловато будет. Пять - самое-то.
Василий 50
Василий 50
   454 / 840
14 мая в 02:53
Говорить можно все.
DEXEZ
DEXEZ
   827 / 840
14 мая в 01:49
Придется по всей Тарасовке пальмы высаживать, авось в урожайный год кого и стрясут.
vovinho11
vovinho11 ответил tolctoy
14 мая в 01:26
Газовый краник перекроют и нет зенита, а будет 51ик
vovinho11
vovinho11
14 мая в 01:23
Кто воспитанник? Псевдороссиянин Ари?
Али Самаркандский
Али Самаркандский
14 мая в 01:11
Как ж так?
dar_lan
dar_lan ответил tolctoy
   760 / 840
14 мая в 00:56
Погоди, вот не будет путина в кремле,и миллера не станет в газпроме.И отправится зенит в пердив,на веки вечные.И забудут все что была такая команда.НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ.
Детский сад.
Шуnя771
Шуnя771 ответил mondial18
   51 / 840
14 мая в 00:44
какие воспитанникак у КРаснодра всего три россиянина в составе
Дык я об этом же, в ракурсе заголовка...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   277 / 840
14 мая в 00:28
=DDD
DEIVID
DEIVID
   521 / 840
14 мая в 00:24
Бред, нет у них ни сильных легионеров, ни молодёжи. То же мне модель придумали.
mondial18
mondial18 ответил Шуnя771
   436 / 840
13 мая в 23:49
Надо привести конкретные примеры: 1. Сколько воспитанников футбольной Академии Краснодара играет (постоянно) в основе? 2. Сколько Легов? 3. Сколько иных футболистов - с российскими паспортами и стран СНГ?
какие воспитанникак у КРаснодра всего три россиянина в составе
Шуnя771
Шуnя771
   51 / 840
13 мая в 23:29
Надо привести конкретные примеры:
1. Сколько воспитанников футбольной Академии Краснодара играет (постоянно) в основе?
2. Сколько Легов?
3. Сколько иных футболистов - с российскими паспортами и стран СНГ?
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 22:54
"Спартак" с этой новой политикой может вообще остаться за пределами всех кубков.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Котэ в тельняжке
   12 / 840
13 мая в 22:43
Переименуются в Краснодар. Будет матч Краснодар (Москва) - Краснодар (Краснодар)
Palex
Palex ответил tolctoy
   60 / 840
13 мая в 22:37
Ну вот, еще один чушь написал.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   555 / 840
13 мая в 22:36
На добром имени решили попиариться покорители Рапидов и Вильярреалов. Позор!
abrek123
abrek123
   122 / 840
13 мая в 22:26
Трудные времена настают у Спартака видимо,пока Зенит,Локо укомплектованы неплохо и кажись будут усиливаться под лигу чемпионов, с Цска не ясно пока молчат походу будут где-то на уровне Спартака если не усилятся им нужен слева хороший защитник креативный типо фернандеса или влашича пока команда атакует все время одним флангом,но если смогут наиграть и левый Цска может вообще всех вынести..Да и с Краснодаром неясно там перейра и еще какие-то игроки уходят легионеры как будет смотреться со своими не ясно тоже...Пока можно сказать Зенит и Локо будут точно неплохо смотреться и за высокие места бороться, а вот по другим не ясно могут быть середняками и бороться с 10 по 3 место надо ждать перерыва и трансферов и смотреть кто как и что приобрел и усилится..А вообще думаю все тоже самое и останется как и в этом году,Зенит думаю опять станет чемпионом там еще 6 очков жалявные пришли динамо санк-петербург по другому Сочи+ Оренбург и состав неплохой у Зенита,короче у всех трудные времена настают под тотальным контролем Газпрома...
makkie
makkie
   18 / 840
13 мая в 22:09
А Краснодар покупает легионеров высокого уровня?
Спайич, Ольсен, Фьолуссен - кто это вообще? Брали за копейки, авось раскроются... Один новичок из Южной Америки уехал обратно вообще 😊
Как тут вообще на Краснодар ориентироваться?

Академия да, хорошая, но молодежи нужно время - пока цска, Спартак, Краснодар и Локо привлекают молодых, Зенит стал чемпионом без своих воспитанников. Одни легионеры да покупные паспорта среднего уровня...

О чем тут инсайд, не пойму никак. Ориентир должен быть на себя, а не на кого-то, тем более Краснодар ничего не выиграл пока.
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил makkie
   303 / 840
13 мая в 22:04
Вроде Зенит стал чемпионом, а СМИ обсуждают Спартак и его кухню. Говорит о многом, в частности о популярности команд.
Да вроде как ничего не изменилось, в процентном отношении всё осталось так же - главные новости РФПЛ делят Зенит, Спартак, Цска а Локо с Краснодаром в чуть меньшей степени, остальные команды так же регулярно освещаются
Скорее так - Зенит стал чемпионом, а кто-то за каждую новость цепляется, мол про нас тоже пишут, значит мы на слуху, значит мы крутые значит не важно кто чемпион)
tolctoy
tolctoy ответил ПерекатиПоле
   261 / 840
13 мая в 22:04
Краснодар начинал строить свою модель с втордива. спартаку нужно туда же отправиться!
Погоди, вот не будет путина в кремле,и миллера не станет в газпроме.И отправится зенит в пердив,на веки вечные.И забудут все что была такая команда.НЕДОЛГО ОСТАЛОСЬ ЖДАТЬ.
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