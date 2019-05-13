«Спартак» откажется от аренды Промеса

Согласно информации источника, «Спартак» намеревался взять в аренду полузащитника «Севильи» Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.
Напомним, голландский хавбек провел в составе «красно-белых» четыре года, после чего был продан «Севилье» за 20 млн евро в августе 2018 года.
эти данные по месту рождения взяты? я конечно не настолько глубоко знаю биографию спартаковских футболистов, но глушаков разве не ростовская обл?)
а теперь посчитаем, сколько из тех, кто там написан, закончили академию спартака, играли за молодёжку или за спартак 2? будет больше половины. Есть столько в зените сейчас? сомневаюсь...
а вот те, кто родился в москве и играют в спартаке: ребров, гулиев, игнатов, ломовицкий, ташаев, мелкадзе, джикия (балашиха), комбаров (домодедово)
так что определись, кого и как считать, но и так и так набирается достаточно своих! больше, чем в зените воспитанников и коренных питерцев уж точно...
эти данные по месту рождения взяты? я конечно не настолько глубоко знаю биографию спартаковских футболистов, но глушаков разве не ростовская обл?)
а теперь посчитаем, сколько из тех, кто там написан, закончили академию спартака, играли за молодёжку или за спартак 2? будет больше половины. Есть столько в зените сейчас? сомневаюсь...
а вот те, кто родился в москве и играют в спартаке: ребров, гулиев, игнатов, ломовицкий, ташаев, мелкадзе, джикия (балашиха), комбаров (домодедово)
так что определись, кого и как считать, но и так и так набирается достаточно своих! больше, чем в зените воспитанников и коренных питерцев уж точно...
Ваш российский костяк тоже не состоит на 99% из москвичей........))
Максименко - Ростов...
Зобнин Иркутск...
Рассказов Тула...
Селихов Орловская обл....
Кутепов Ставрополь
Ещенко Иркутск
Умяров Сызрань
Глушаков Орл.обл.
Гапонов г.Орёл
Ваш российский костяк тоже не состоит на 99% из москвичей........))
Максименко - Ростов...
Зобнин Иркутск...
Рассказов Тула...
Селихов Орловская обл....
Кутепов Ставрополь
Ещенко Иркутск
Умяров Сызрань
Глушаков Орл.обл.
Гапонов г.Орёл
В аренду взять свою звезду...
В аренду взять свою звезду...
Помню как "пятачки" ваши не закрывались от воя - "Квинси лучший игрок!! Уиииии!!", что есть такая же "правда", как и "Спартак - народная команда". Или - чепуха лютая!
МЫ ТАКОЕ БАРАХЛО КАК ПАРЕДЕС ПРОДАЛИ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ "УРОВЕНЬ" СВОЕГО "ПОРОСЕНКА"?? В ИСПАНИИ, ДА БЕЗ СУДЕЙ - КВИНСИ БАНАЛЬНЫЙ СЕРЕДНЯЧОК, КАК И ВЕСЬ "СПАРТАК" В ФУТБОЛЬНОМ МИРЕ!
Но "свиньи" же уверены в своей рисованной "народности" и выдуманном "величии", что на глазах у всего футбольного мира ведут неадекватную деятельность. В итоге, абсолютно логично, получают неадекватные результаты - и в них опят винят окружающих.
Короче, футбол в России вредит команде "Спартак"!
Помню как "пятачки" ваши не закрывались от воя - "Квинси лучший игрок!! Уиииии!!", что есть такая же "правда", как и "Спартак - народная команда". Или - чепуха лютая!
МЫ ТАКОЕ БАРАХЛО КАК ПАРЕДЕС ПРОДАЛИ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ "УРОВЕНЬ" СВОЕГО "ПОРОСЕНКА"?? В ИСПАНИИ, ДА БЕЗ СУДЕЙ - КВИНСИ БАНАЛЬНЫЙ СЕРЕДНЯЧОК, КАК И ВЕСЬ "СПАРТАК" В ФУТБОЛЬНОМ МИРЕ!
Но "свиньи" же уверены в своей рисованной "народности" и выдуманном "величии", что на глазах у всего футбольного мира ведут неадекватную деятельность. В итоге, абсолютно логично, получают неадекватные результаты - и в них опят винят окружающих.
Короче, футбол в России вредит команде "Спартак"!
Опровергают не успев сочинить
Опровергают не успев сочинить
Сочинили новость и тут же опровергли, получается :)
Сочинили новость и тут же опровергли, получается :)