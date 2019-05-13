«Спартак» откажется от аренды Промеса

13 мая 2019, 14:54

Согласно информации источника, «Спартак» намеревался взять в аренду полузащитника «Севильи» , однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.

Напомним, голландский хавбек провел в составе «красно-белых» четыре года, после чего был продан «Севилье» за 20 млн евро в августе 2018 года.