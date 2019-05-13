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«Спартак» откажется от аренды Промеса

13 мая 2019, 14:54

Согласно информации источника, «Спартак» намеревался взять в аренду полузащитника «Севильи» Квинси Промеса, однако из-за смены руководства сейчас такая возможность не рассматривается.

Напомним, голландский хавбек провел в составе «красно-белых» четыре года, после чего был продан «Севилье» за 20 млн евро в августе 2018 года.

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Все комментарии
П.Пар
П.Пар
   784 / 840
14 мая в 00:35
В Спартаке на него молились, он же возомнил себя суперзвездой, вторым Месси. Не вопрос, семь футов под хвост. Как говорится, умерла так умерла
obana777
obana777 ответил Гавроша
13 мая в 21:42
В севильи от промеса только плюются. Там надо в футбол играть, а не пенальти выпрашивать.
А от Передаса в ПСЖ все без ума. Счастья полные штаны. Промес хоть в РПЛ был одним из лучших, а ваш аргентинский 40к только и мог балетом на поле заниматься.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Leha-ha50
   27 / 840
13 мая в 19:23
Не успели! Потухла звездочка!!!
Типа, теперь и самим не нужен?
Doping87
Doping87
   257 / 840
13 мая в 19:20
Это Сивилья откажет в аренде Спартаку.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   9 / 840
13 мая в 19:06
А че, по пути гинера не хотят пойти? В аренду взять свою звезду...
Не успели! Потухла звездочка!!!
za logiku
za logiku ответил parallels
13 мая в 18:45
как тебя уделали ниже. ахах!
комментарий ниже не корректен, и вот почему:

эти данные по месту рождения взяты? я конечно не настолько глубоко знаю биографию спартаковских футболистов, но глушаков разве не ростовская обл?)

а теперь посчитаем, сколько из тех, кто там написан, закончили академию спартака, играли за молодёжку или за спартак 2? будет больше половины. Есть столько в зените сейчас? сомневаюсь...

а вот те, кто родился в москве и играют в спартаке: ребров, гулиев, игнатов, ломовицкий, ташаев, мелкадзе, джикия (балашиха), комбаров (домодедово)

так что определись, кого и как считать, но и так и так набирается достаточно своих! больше, чем в зените воспитанников и коренных питерцев уж точно...
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1
   306 / 840
13 мая в 18:43
Руководство сменилось, а ума не прибавилось. Квинси нужен Спартаку.
рус фан
рус фан
   239 / 840
13 мая в 18:31
С Квинси Севилья даже в четверку не вошла, Валенсия или Хетафе в ЛЧ будет.
parallels
parallels ответил ziborock
   5 / 840
13 мая в 18:00
По крайней мере у Промеса в Севилье дела лучше чем у Головина в Монако, Передаса в ПСЖ! Хотелось бы конечно вместо Передаса написать имя какого-нибудь Питерского футболиста, но их к сожалению в природе не существует, даже в самом Питере! Зенит - команда гастарбайтеров!
как тебя уделали ниже. ахах!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ziborock
   4 / 840
13 мая в 17:50
По крайней мере у Промеса в Севилье дела лучше чем у Головина в Монако, Передаса в ПСЖ! Хотелось бы конечно вместо Передаса написать имя какого-нибудь Питерского футболиста, но их к сожалению в природе не существует, даже в самом Питере! Зенит - команда гастарбайтеров!
Зря..... по-моему ты напраслину гонишь...и называешь игроков в контрактном виде спорта "гастарбайтерами"....

Ваш российский костяк тоже не состоит на 99% из москвичей........))

Максименко - Ростов...
Зобнин Иркутск...
Рассказов Тула...
Селихов Орловская обл....
Кутепов Ставрополь
Ещенко Иркутск
Умяров Сызрань
Глушаков Орл.обл.
Гапонов г.Орёл
Питер рулит
Питер рулит ответил ziborock
   153 / 840
13 мая в 17:47
По крайней мере у Промеса в Севилье дела лучше чем у Головина в Монако, Передаса в ПСЖ! Хотелось бы конечно вместо Передаса написать имя какого-нибудь Питерского футболиста, но их к сожалению в природе не существует, даже в самом Питере! Зенит - команда гастарбайтеров!
    Пупсятко
    Пупсятко
       104 / 840
    13 мая в 17:46
    Свинси промесский пожалел, что в Севилью пошел. Во-первых, оказалось, что его уровень не соответствует европейскому нисколько, во-вторых его в Севилье заставили играть в футбол, чего в спартаке он никогда не делал, в-третьих стал меньше получать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       27 / 840
    13 мая в 17:35
    А че, по пути гинера не хотят пойти?
    В аренду взять свою звезду...
    Fleischjager
    Fleischjager ответил Завтра
       509 / 840
    13 мая в 17:32
    Ну чё хряки, открылись у вас глазки наконец-то на вашего свинси?? Помню как "пятачки" ваши не закрывались от воя - "Квинси лучший игрок!! Уиииии!!", что есть такая же "правда", как и "Спартак - народная команда". Или - чепуха лютая! МЫ ТАКОЕ БАРАХЛО КАК ПАРЕДЕС ПРОДАЛИ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ "УРОВЕНЬ" СВОЕГО "ПОРОСЕНКА"?? В ИСПАНИИ, ДА БЕЗ СУДЕЙ - КВИНСИ БАНАЛЬНЫЙ СЕРЕДНЯЧОК, КАК И ВЕСЬ "СПАРТАК" В ФУТБОЛЬНОМ МИРЕ! Но "свиньи" же уверены в своей рисованной "народности" и выдуманном "величии", что на глазах у всего футбольного мира ведут неадекватную деятельность. В итоге, абсолютно логично, получают неадекватные результаты - и в них опят винят окружающих. Короче, футбол в России вредит команде "Спартак"!
    если было бы можно сто плюсов поставил
    Гавроша
    Гавроша ответил Завтра
       21 / 840
    13 мая в 17:15
    Ну чё хряки, открылись у вас глазки наконец-то на вашего свинси?? Помню как "пятачки" ваши не закрывались от воя - "Квинси лучший игрок!! Уиииии!!", что есть такая же "правда", как и "Спартак - народная команда". Или - чепуха лютая! МЫ ТАКОЕ БАРАХЛО КАК ПАРЕДЕС ПРОДАЛИ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ!!! ВЫ ПОНИМАЕТЕ "УРОВЕНЬ" СВОЕГО "ПОРОСЕНКА"?? В ИСПАНИИ, ДА БЕЗ СУДЕЙ - КВИНСИ БАНАЛЬНЫЙ СЕРЕДНЯЧОК, КАК И ВЕСЬ "СПАРТАК" В ФУТБОЛЬНОМ МИРЕ! Но "свиньи" же уверены в своей рисованной "народности" и выдуманном "величии", что на глазах у всего футбольного мира ведут неадекватную деятельность. В итоге, абсолютно логично, получают неадекватные результаты - и в них опят винят окружающих. Короче, футбол в России вредит команде "Спартак"!
    В севильи от промеса только плюются. Там надо в футбол играть, а не пенальти выпрашивать.
    Завтра
    Завтра
       140 / 840
    13 мая в 17:13
      Miaf
      Miaf
      13 мая в 16:48
      Опять конебомжи утки разбрасывают.
      sir_Alex
      sir_Alex
         49 / 840
      13 мая в 16:37
      Чушь полная.
      Андрей Вишняков
      Андрей Вишняков
         37 / 840
      13 мая в 16:29
      Стыдно за спартак все больше и больше.
      ошалевший
      ошалевший ответил cska plus
         551 / 840
      13 мая в 16:12
      Найдут более чёрного негра.
      в цска негров ровно столько же как в спартаке,уж не коню это писать,где больше 10 лет чёрная диаспора зажигает
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         142 / 840
      13 мая в 15:54
      Если и отдадут опозорившегося Свинси в аренду, то только не в спартак из-за обиды.
      Abverin
      Abverin
         186 / 840
      13 мая в 15:49
      Такого бревна испанцам давно никто не втюхивал, так опозорить приличную команду может только тарасовский выкормыш.
      ziborock
      ziborock
         31 / 840
      13 мая в 15:47
      По крайней мере у Промеса в Севилье дела лучше чем у Головина в Монако, Передаса в ПСЖ! Хотелось бы конечно вместо Передаса написать имя какого-нибудь Питерского футболиста, но их к сожалению в природе не существует, даже в самом Питере! Зенит - команда гастарбайтеров!
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         80 / 840
      13 мая в 15:39
      В таком случае быть зулусу на скамейке запасных в Севилье! Одно дело быть лучшим в слабом клубе под названием Спартак, а другое дело в клубом, который намного выше классом) Губастый просто сдулся.
      МКС
      МКС ответил makkie
         30 / 840
      13 мая в 15:38
      Эм, а что, Спартак хотел Промеса в аренду взять? Сочинили новость и тут же опровергли, получается :)
      Не, у них новая фишка

      Опровергают не успев сочинить
      Don trambon
      Don trambon
         85 / 840
      13 мая в 15:32
      Сбагрили балласт и рады спартачи. Средний игрок.
      makkie
      makkie
         18 / 840
      13 мая в 15:32
      Эм, а что, Спартак хотел Промеса в аренду взять?
      Сочинили новость и тут же опровергли, получается :)
      Семак иди сюда
      Семак иди сюда
         234 / 840
      13 мая в 15:27
      Промес увидел блестящую игру Зенита и по боится теперь возвращаться в Спартак.
      drug01
      drug01
         124 / 840
      13 мая в 15:27
      Жаль было бы хорошо посмотреть на него?
      Андрей Вишняков
      Андрей Вишняков
         37 / 840
      13 мая в 15:24
      Была надежда, что зулус тарасовский хоть в Севилье заиграет, но видать после спартака уже это невозможно.
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