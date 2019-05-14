Де Росси завершает карьеру за «Рому» в конце этого сезона

14 мая 2019, 10:33

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что капитан команды завершает свои выступления за римский клуб в конце этого сезона.

Контракт игрока с командой подходит к концу, продлевать соглашение стороны не стали.

Де Росси выступал за «Рому» с 2001 года, в общей сложности провел 615 встреч и забил 63 мяча.

Де Росси пока не планирует завершать карьеру, Даниэле планирует и дальше играть в футбол, но вдали от Италии.