Де Росси завершает карьеру за «Рому» в конце этого сезона

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что капитан команды Даниэле Де Росси завершает свои выступления за римский клуб в конце этого сезона.
Контракт игрока с командой подходит к концу, продлевать соглашение стороны не стали.
Де Росси выступал за «Рому» с 2001 года, в общей сложности провел 615 встреч и забил 63 мяча.
Де Росси пока не планирует завершать карьеру, Даниэле планирует и дальше играть в футбол, но вдали от Италии.
Т.е. Китай?
Т.е. Китай?
Тотти тоже долго мучил команду.
Тотти тоже долго мучил команду.