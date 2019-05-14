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Де Росси завершает карьеру за «Рому» в конце этого сезона

14 мая 2019, 10:33

Пресс-служба «Ромы» сообщает, что капитан команды Даниэле Де Росси завершает свои выступления за римский клуб в конце этого сезона. 

Контракт игрока с командой подходит к концу, продлевать соглашение стороны не стали. 

Де Росси выступал за «Рому» с 2001 года, в общей сложности провел 615 встреч и забил 63 мяча. 

Де Росси пока не планирует завершать карьеру, Даниэле планирует и дальше играть в футбол, но вдали от Италии. 

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Все комментарии
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
14 мая в 14:59
Умеет Рома своих людей держать до старости, все бы так
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
14 мая в 11:51
Вдали от Италии?
Т.е. Китай?
kotmyshka
kotmyshka
   117 / 840
14 мая в 11:23
Пришло время...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
   37 / 840
14 мая в 10:41
Редкая преданность клубу.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   599 / 840
14 мая в 10:39
Давно пора...
Тотти тоже долго мучил команду.
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