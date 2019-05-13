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Михалик не станет продлевать контракт с «Локомотивом»

13 мая 2019, 16:20
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа26.05.2019 в 14:00 Не начался

35-летний защитник «Локомотива» Тарас Михалик сообщил, что не будет продлевать контракт с московским клубом и может закончить игровую карьеру..

Я не буду продлевать контракт, матч последнего тура с «Уфой» станет для меня последним в составе «Локомотива». Честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру. Сейчас не рассматриваю никаких вариантов, собираюсь домой, в Луцк, уже сижу на чемоданах, собираю вещи. Максимум, как вариант, поиграю в местной «Волыни», но 50 на 50, решаю, играть или нет.

Украинский оборонец выступает за «железнодорожников» с 2013 года. Михалик рассматривал вариант с «Волынью» еще прошлым летом.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   293 / 840
13 мая в 19:10
Правильнее сказать, что КЛУБ не будет продлевать контракт. Парень честно отыграл за паровоз свое время, хапугой, как некоторые, не был, поблагодарить его и расстаться по-хорошему!
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
13 мая в 17:45
Домой, пора домой
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
13 мая в 17:45
Если "Волынь" лучше не найдёт,то может и сгодиться.
КЭТиК
КЭТиК
   143 / 840
13 мая в 17:08
А там его ждут?
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
13 мая в 16:55
50 на 50 и до 50...играй...
Alpribas
Alpribas
   76 / 840
13 мая в 16:49
Михалик не будет продлевать контракт, это клуб не будет, толку от него никакого.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
   188 / 840
13 мая в 16:41
От него давно никакого толку нет, вообще не понимаю,зачем он последние 2-3 года в Локо?Я понимаю своих воспитанников до последнего держать,а тут для чего он???!
drug01
drug01
   124 / 840
13 мая в 16:31
Значит устал.....
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
13 мая в 16:25
Пора на пенсию.
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