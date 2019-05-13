Михалик не станет продлевать контракт с «Локомотивом»

13 мая 2019, 16:20

35-летний защитник «Локомотива» сообщил, что не будет продлевать контракт с московским клубом и может закончить игровую карьеру..

Я не буду продлевать контракт, матч последнего тура с «Уфой» станет для меня последним в составе «Локомотива». Честно говоря, склоняюсь к тому, чтобы завершить карьеру. Сейчас не рассматриваю никаких вариантов, собираюсь домой, в Луцк, уже сижу на чемоданах, собираю вещи. Максимум, как вариант, поиграю в местной «Волыни», но 50 на 50, решаю, играть или нет.

Украинский оборонец выступает за «железнодорожников» с 2013 года. Михалик рассматривал вариант с «Волынью» еще прошлым летом.