Бекао: «Доволен тем, как развивается моя карьера»

Защитник ЦСКА Бекао рассказал о развитии своей карьеры в составе «армейского клуба».

Доволен тем, как развивается моя карьера, вне всякого сомнения. У каждого футболиста бывают разные отрезки, в том числе, и неудачные. К примеру, если игрок сидит на скамейке, он из кожи вон лезет, чтобы доказать партнёрам, тренерам и остальным, что он готов, что может привнести что-то хорошее.

Когда я приехал в Россию и мне дали шанс, я вцепился в него двумя руками. Вышел на поле и начал доказывать, что заслуживаю места в основе. Счастлив, что мне удалось закрепиться в стартовом составе. И каждую тренировку пытаюсь убедить тренеров и товарищей по команде в том, что это было верное решение.