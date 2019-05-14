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Бекао: «Доволен тем, как развивается моя карьера»

14 мая 2019, 19:32

Защитник ЦСКА Бекао рассказал о развитии своей карьеры в составе «армейского клуба».

Доволен тем, как развивается моя карьера, вне всякого сомнения. У каждого футболиста бывают разные отрезки, в том числе, и неудачные. К примеру, если игрок сидит на скамейке, он из кожи вон лезет, чтобы доказать партнёрам, тренерам и остальным, что он готов, что может привнести что-то хорошее.

Когда я приехал в Россию и мне дали шанс, я вцепился в него двумя руками. Вышел на поле и начал доказывать, что заслуживаю места в основе. Счастлив, что мне удалось закрепиться в стартовом составе. И каждую тренировку пытаюсь убедить тренеров и товарищей по команде в том, что это было верное решение.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
14 мая в 21:19
Колоритный дядька. Должно быть прямиком из фавелл к нам подъехал.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
14 мая в 20:39
Бекао очень хорошо провел осеннюю часть сезона. Весной правда стал часто выбрасываться на игрока после потери командой мяча, что приводило к опасным атакам соперников.
Но для первого сезона - нормально. Парень молодой все в его ногах!!!
Надо еще эмоции получше контролировать.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
14 мая в 20:13
Нормальный защитник.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   277 / 840
14 мая в 19:56
не было Васина - было все хорошо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   4 / 840
14 мая в 19:39
Повезло парню...
Из какого то там чемпионата штата Байо....сразу в ЛЧ УЕФА....Реалы крушить....
Не скажу что сверхмастеровитый....но очень старательный игрок....
Удачи ему ..
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
14 мая в 19:34
Так доказывал, что на пятом месте оказался.
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