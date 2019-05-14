Гризманн покинет «Атлетико» в конце сезона

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в интервью клубной пресс-службе сообщил, что покидает мадридский клуб. В своем последнем обращении француз поблагодарил «Атлетико» и болельщиков команды за невероятные пять лет в Мадриде.
Ожидается, что летом футболист перейдет в «Барселону». Сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 120 млн евро.
P. S. Я сомневался в переходе Гризманна в Барсу до этой новости. Теперь я в этом уверен на 60%
P. S. Я сомневался в переходе Гризманна в Барсу до этой новости. Теперь я в этом уверен на 60%
А что у Барсы нет титулов???
Почти каждый год чемп+кубок+суперкубок
А что у Барсы нет титулов???
Почти каждый год чемп+кубок+суперкубок
Да по видосу видно, что под снюсом.
Да по видосу видно, что под снюсом.
Продолжим 5:0 6:2 3:0 и т д.
Запомните, как бы в ЛЧ не играли вас драть будет в год минимум 2 раза
Продолжим 5:0 6:2 3:0 и т д.
Запомните, как бы в ЛЧ не играли вас драть будет в год минимум 2 раза