Гризманн покинет «Атлетико» в конце сезона

14 мая 2019, 23:35

Нападающий «Атлетико» в интервью клубной пресс-службе сообщил, что покидает мадридский клуб. В своем последнем обращении француз поблагодарил «Атлетико» и болельщиков команды за невероятные пять лет в Мадриде.

Ожидается, что летом футболист перейдет в «Барселону». Сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 120 млн евро.