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Гризманн покинет «Атлетико» в конце сезона

14 мая 2019, 23:35

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в интервью клубной пресс-службе сообщил, что покидает мадридский клуб. В своем последнем обращении француз поблагодарил «Атлетико» и болельщиков команды за невероятные пять лет в Мадриде.

Ожидается, что летом футболист перейдет в «Барселону». Сумма отступных в контракте 28-летнего форварда составляет 120 млн евро.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   244 / 840
15 мая в 13:06
Похоже, что всё таки перейдёт в Барсу. Если так и случится, то удачи! Надеюсь, что заиграет и принесёт команде пользу!
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   461 / 840
15 мая в 12:18
опять Барсучку развели на бабки
bayern-cobra
bayern-cobra
15 мая в 11:18
Не вижу смысла за 120млн. Покупать Гризмана игрок классный 120млн много для 28летнего
Groove000
Groove000
   149 / 840
15 мая в 10:48
Мда. Мне жаль болельщиков Атлетико. Команда разбегается. Эрнандес, Годин, теперь Гризманн. Походу, в следующем сезоне мы увидим Атлетико похожего на нынешний Реал.

P. S. Я сомневался в переходе Гризманна в Барсу до этой новости. Теперь я в этом уверен на 60%
Hamman
Hamman
   585 / 840
15 мая в 10:46
https://images.app.спам/9MCE2thQjZJPtqW57
дурман
дурман ответил Рауль и Зидан
   267 / 840
15 мая в 10:08
Рауль и Зидан

А что у Барсы нет титулов???
Почти каждый год чемп+кубок+суперкубок
shlifen
shlifen ответил Manny_Pacquiao
   144 / 840
15 мая в 10:04
Проверил - точно, побеждали ещё без него, сорян, мой косяк =(((
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao ответил shlifen
   311 / 840
15 мая в 09:43
Ла лигу не брал он
Просто идиот
Просто идиот ответил Шишанутый
   336 / 840
15 мая в 09:36
То что рональда любит трогать негров за член это и так все знают))
Raamtvall
Raamtvall
   291 / 840
15 мая в 09:17
Трындели-трындели каталонские про то, что "принципиально не будут покупать Гризманна", и что в итоге? Будет очень удивительно, если он окажется где-то ещё. А в Каталонии ему по игре делать нечего.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   50 / 840
15 мая в 08:50
Смысл какой тогда было год назад пафосные фильмы про себя снимать, типо остаётся в Атлетико и не хочет быть подносчиком снарядов для Месси?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   27 / 840
15 мая в 08:11
За бабками пошел, не иначе...
shlifen
shlifen
   144 / 840
15 мая в 08:00
Бонус за продление контракта в прошлом году получен, теперь можно и уходить к конкурентам =(( С одной стороны понимаю что хочется трофеев, с другой в Атлетико он был главной звездой где ему прощали половину сезона когда играл так-сяк... Золотой мяч ему не светит - момент уже ушёл, скоро молодые игроки типа Мбаппе, Санчо, Бернардо Силвы, и схожих - будут брать. ЧМ он уже выиграл, Евро - все шансы на победу. ЛЕ брал и не раз, ЛаЛигу взял, кубок короля и супер кубок тоже - по сути только ЛЧ и осталась. Но там вообще без гарантий - желающих победить с десяток, а победитель каждый год лишь один. Вот кто вначале сезона думал что ЛЧ разыграют Ливерпуль и Тоттен?? Как бы потом назад в Атлетико ехать не пришлось)))
beefs
beefs
   165 / 840
15 мая в 07:57
Вперёд за впечатлениями...
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 07:39
В Атлетико был звездой, а в Барсе потеряется в тени Месси.
shlomo
shlomo
   166 / 840
15 мая в 07:32
Думаю у него все получится....и пусть будет так.
Правдин Семён
Правдин Семён
   36 / 840
15 мая в 07:29
Кажется, он не для Барсы игрок.Но это лишь моё мнение. Хотелось бы ошибаться.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
   215 / 840
15 мая в 06:57
Как бы не стал вторым Коутиньо,если перейдет
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил дурман
   214 / 840
15 мая в 06:45
    cska plus
    cska plus
       3 / 840
    15 мая в 04:10
    Может погубить карьеру.
    allemz
    allemz
       61 / 840
    15 мая в 04:06
    Во дурак..
    Да по видосу видно, что под снюсом.
    Master ШиФу
    Master ШиФу ответил dzvinka
       709 / 840
    15 мая в 03:56
    а такое эпичное видео мутил, типа остаюсь верным клубу, остаюсь в команде, а тут все.. бежит как дрыщенка к гному за картонным титулом лолиги? кому он надо?))) Эт Хризманушка... зачем тогда эти бесполезные понты были?)) Ща будет на первой пресс-конференции рассказывать нам.. мясся лучший в мире, я всегда мечтал с ним поиграть АХАХАХАХА
    30 -летний безтрофейник ахахах
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       679 / 840
    15 мая в 02:14
    Уходить из клуба, который 2 раза выкидывал эту самую барсу из лч пинком под их балетные пачки-неразумное решение.
    Байкал-38
    Байкал-38
       10 / 840
    15 мая в 01:30
    Что всё таки в Барсу?
    -Inquisitоr-
    -Inquisitоr-
       114 / 840
    15 мая в 01:28
      Шишанутый
      Шишанутый ответил 95-shishani-95
         13 / 840
      15 мая в 01:20
      О ком он?
      Не знаю .. в Барсе таких много! Может гном готовит каминг-аут)) Раз по игре не может решил таким способом ЗМ получить))
      ФанГалактикоса
      ФанГалактикоса
         637 / 840
      15 мая в 01:16
      В Барсу за 150 лям! Будет трио лузеров - Коутиньо Гризманн Дембеле, самая дорогая атака в мире :D
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответил Шишанутый
         47 / 840
      15 мая в 01:07
      Гризманн: «Буду гордиться одноклубником-геем» Антуан Гризманн высказался в поддержку гомосексуалистов. «Я буду гордиться одноклубником, если он сделает каминг-аут. Буду гордиться, что он нашел в себе силы сделать это публично. Я думаю, это откроет дверь для других людей. Если его будут критиковать, а критики будут всегда, мы сделаем так, чтобы он гордился и продолжал быть счастливым. У каждого человека есть свои вкусы – и в личной жизни, и в увлечениях», – сказал Гризманн. К переходу в Барсу готов! 😂
      О ком он?
      football_
      football_
         503 / 840
      15 мая в 01:04
      а как же их директор говорил, что "останется на 2000%"?
      дурман
      дурман
         267 / 840
      15 мая в 01:01
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