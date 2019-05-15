Президент «Анжи»: «Клуб не прекратит существование»

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус.
Клуб точно продолжит существование, скорее всего, мы будем играть в первой лиге. Не могу ответить ничего конкретного, но мы будем стараться сохранить профессиональный статус.
Ранее стало известно, что власти Дагестана поддержат академию «Анжи» при любых обстоятельствах.
Ты бы перестал тут грязь разводить
Если тебя чем то Назар не устраивает
Встреться с ним в реале и поговорите по мужски
А то ты на всех ветках лаешь как......
А потом жалобы километровые катаешь
Ты бы перестал тут грязь разводить
Если тебя чем то Назар не устраивает
Встреться с ним в реале и поговорите по мужски
А то ты на всех ветках лаешь как......
А потом жалобы километровые катаешь
Первая лига первенства города Махачкалы? Тогда поверю ему!
Первая лига первенства города Махачкалы? Тогда поверю ему!
как клубу отдаст бюджету ? ) О чем многие не подозревают )
Тогда вполне как вариант, а иначе большие сомнения в успешности.
как клубу отдаст бюджету ? ) О чем многие не подозревают )
Тогда вполне как вариант, а иначе большие сомнения в успешности.
Но в ФНЛ такие перелёты...
Хабаровск, Владивосток, возможно и Сахалин выйдет.
А с другой стороны - Кенигсберг...
Но в ФНЛ такие перелёты...
Хабаровск, Владивосток, возможно и Сахалин выйдет.
А с другой стороны - Кенигсберг...
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ