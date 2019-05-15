ГлавнаяНовости

Президент «Анжи»: «Клуб не прекратит существование»

15 мая 2019, 13:33

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус.

Клуб точно продолжит существование, скорее всего, мы будем играть в первой лиге. Не могу ответить ничего конкретного, но мы будем стараться сохранить профессиональный статус.

Ранее стало известно, что власти Дагестана поддержат академию «Анжи» при любых обстоятельствах.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейнгольд: «Если „Спартак“ будет так играть - болельщики перестанут ходить»
Вчера, 19:48 Комментарии47
Колосков: «Отсутствие Мхитаряна в финале Лиги Европы - это чушь полнейшая»
Вчера, 17:21 Комментарии17
Лебедев: «УЕФА обязан перенести финал Лиги Европы в другую страну»
Вчера, 16:16 Комментарии21
Фидлер: «Если честно, я не совсем понимаю систему VAR»
Вчера, 14:51 Комментарии26
РПЛ: «Позиция Иванова по VAR не является секретом»
Вчера, 14:20 Комментарии4
РПЛ: «Ждем возвращения Калачева в РПЛ в другом качестве»
Вчера, 14:08 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
МКС
МКС
   30 / 840
15 мая в 16:45
Байкал

Ты бы перестал тут грязь разводить

Если тебя чем то Назар не устраивает

Встреться с ним в реале и поговорите по мужски

А то ты на всех ветках лаешь как......

А потом жалобы километровые катаешь
Байкал-38
Байкал-38
   10 / 840
15 мая в 16:24
О какой это первой лиге говорит этот дагестанский клоун?
Первая лига первенства города Махачкалы? Тогда поверю ему!
sir_Alex
sir_Alex
   49 / 840
15 мая в 15:45
Уже хорошо!
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
15 мая в 15:33
Может правительство обещало подсобить после того,
как клубу отдаст бюджету ? ) О чем многие не подозревают )
Тогда вполне как вариант, а иначе большие сомнения в успешности.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
15 мая в 14:24
Анжи удачи!
Но в ФНЛ такие перелёты...
Хабаровск, Владивосток, возможно и Сахалин выйдет.
А с другой стороны - Кенигсберг...
mihaluch
mihaluch
   53 / 840
15 мая в 14:16
А скорее всего в ПФЛ.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   134 / 840
15 мая в 14:03
Желаю Анжи существование
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 840
15 мая в 14:00
Удачи Анжи .
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 13:43
Это очень хорошо!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   59 / 840
15 мая в 13:40
ЛУЧШЕ НЕ НАДО !

ГЫ-ГЫ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100