Президент «Анжи»: «Клуб не прекратит существование»

Президент «Анжи» Осман Кадиев заявил, что махачкалинский клуб сохранит профессиональный статус.

Клуб точно продолжит существование, скорее всего, мы будем играть в первой лиге. Не могу ответить ничего конкретного, но мы будем стараться сохранить профессиональный статус.