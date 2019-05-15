Балахнин: «„Локомотив“ сегодня будет оголять зоны»

Бывший главный главный тренер «Ростова» рассуждает о предстоящем ответном полуфинальном матче команды в Кубке России против «Локомотива».

Если говорить об игре, то «Локомотив», конечно, выглядит сильнее. Вообще результаты команд в турнирной таблице РПЛ говорят сами за себя. Железнодорожники идут на втором месте, ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. В свою очередь «Ростов» идет восьмым. Но мы говорим о Кубке, поэтому в этой ситуации не все так однозначно.

Понятно, что в сложившейся ситуации «Локомотив» будет вынужден атаковать, если настроен выйти в финал. И изначально, нравится тебе это или нет, но они будут оголять зоны. И это шанс для «Ростова». В этой встрече ставки очень высоки, как и цена ошибки. Поэтому сложно представить, что какая-то из команд пойдет на риск. И «Локо», и «Ростов» будут играть в свой футбол.