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Балахнин: «„Локомотив“ сегодня будет оголять зоны»

15 мая 2019, 13:00
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший главный главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин рассуждает о предстоящем ответном полуфинальном матче команды в Кубке России против «Локомотива».  

Если говорить об игре, то «Локомотив», конечно, выглядит сильнее. Вообще результаты команд в турнирной таблице РПЛ говорят сами за себя. Железнодорожники идут на втором месте, ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов. В свою очередь «Ростов» идет восьмым. Но мы говорим о Кубке, поэтому в этой ситуации не все так однозначно.

Понятно, что в сложившейся ситуации «Локомотив» будет вынужден атаковать, если настроен выйти в финал. И изначально, нравится тебе это или нет, но они будут оголять зоны. И это шанс для «Ростова». В этой встрече ставки очень высоки, как и цена ошибки. Поэтому сложно представить, что какая-то из команд пойдет на риск. И «Локо», и «Ростов» будут играть в свой футбол.

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Все комментарии
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Аксинья
   802 / 840
15 мая в 22:37
Не сработало???
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   298 / 840
15 мая в 17:47
Ну и писаки !!!! )))))))))))))) Какие зоны Локо собирается оголить ? ))))) Ничего не позволим оголять ,да и потом ,здесь же дети , вы что с ума посходили ????))))))))))))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   127 / 840
15 мая в 16:35
2:2 и Локо по пенальти пройдёт в финал). Может быть.
Denkuz
Denkuz
   86 / 840
15 мая в 16:35
Победы Локомотиву!
vovinho11
vovinho11 ответил Hesus_4erez_us
15 мая в 15:07
А ты стрелки не переводи.
vovinho11
vovinho11
15 мая в 15:05
Так не надо рисковать никому. Предлагаю так и закончить 0-0
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил Аксинья
   802 / 840
15 мая в 14:37
Всех по себе не равняйте
ДСА
ДСА
   89 / 840
15 мая в 13:14
Ростов будет играть на 0-0
Аксинья
Аксинья
   173 / 840
15 мая в 13:03
Согласно догу-бартеру три очка в чемпе на финал кубка Локо сегодня должен оголять булки...
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