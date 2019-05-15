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Власти Дагестана поддержат академию «Анжи» при любых обстоятельствах

15 мая 2019, 12:10

В пресс-службе министерства по физической культуре и спорта Дагестана сообщили, что власти региона планируют оказать государственную поддержку академии махачкалинского «Анжи», даже если футбольный клуб потеряет профессиональный статус.

Академии «Анжи» будет оказана государственная поддержка, даже если футбольный клуб потеряет профессиональный статус. Такое намерение у властей региона. Об этом было заявлено во вторник на собрании футбольного актива республики в минспорте региона во главе с министром [по физической культуре и спорту] Магомедом Магомедовым.

Мы знаем, в каком положении сегодня «Анжи», это не для кого не секрет. При нем функционирует академия, которая даже в случае потери клубом профессионального статуса продолжит жить. В каком именно формате - пока не знаю. Могу сказать, что председатель правительства республики Артем Здунов и в целом руководство республики помогут с финансированием академии.

Недавно сообщалось, что власти Дагестана игнорируют «Анжи».

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Все комментарии
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил cska plus
   11 / 840
15 мая в 13:16
Кому нужна эта академия без клуба.
Республике. Чем будут бродяжничать, лучше пусть футболом занимаются.
Без команды в любом случае не останутся, решатся проблемы Анжи-будет Анжи,
не решатся, значит будут поднимать махачкалинское Динамо, других вариков нет.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Cympak-05
   11 / 840
15 мая в 13:11
Не думаю, что только в этом дело. Поддержка юношеского спорта осуществляется рядом федеральных программ. Так что хочешь не хочешь спорт должен развиваться. Да и клуб поддержали бы если бы не Кадиев. Как только он стал президентом, возрастные болельщики уже поговаривали, что этот аферист разбазарит команду.
Все таки футбол,хоть и не вольная , но все же популярен в Даге.
А вот если бы Кадиев не обрушился сразу после своего прихода
на Васильева и К *, глядишь сегодня и поддержали бы, и нашли
лазейку в бюджете для поддержания штанов,не дальновидно он поступил.
А теперь задним числом ругать или хвалить верхА бессмысленно, слово-не воробей....
Cympak-05
Cympak-05 ответил cska plus
   308 / 840
15 мая в 13:06
Сотням молодых ребят, которые будут чем то заниматься а не шарое...ть на ушицах.
Cympak-05
Cympak-05 ответил NAZAR 007
   308 / 840
15 мая в 13:05
Не думаю, что только в этом дело. Поддержка юношеского спорта осуществляется рядом федеральных программ. Так что хочешь не хочешь спорт должен развиваться. Да и клуб поддержали бы если бы не Кадиев. Как только он стал президентом, возрастные болельщики уже поговаривали, что этот аферист разбазарит команду.
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 12:59
Кому нужна эта академия без клуба.
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
15 мая в 12:45
У председателя правительства Здунова - пацан играет в Академии,
естественно , что он в первую очередь заинтересован в сохранении .
NAZAR 007
NAZAR 007
   11 / 840
15 мая в 12:41
По крайней мере, хоть одна позитивная новость для наших за последнее время.

Академия Анжи будет жить при любых обстоятельствах, дорогу парнягам, и точка !
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   6 / 840
15 мая в 12:41
Решение вроде правильное,но Академия призвана готовить кадровые резервы для молодёжной и основной команды. Молодёжка на последнем месте,основные там же и будут ли живы не понятно.Для кого работать? Перспективы развития футбола в Дагестане есть?
Скорее всего бабло детское будут дербанить начальники.
Морозовский
Морозовский
   8 / 840
15 мая в 12:23
Академия будет жить в формате "Анжи".
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