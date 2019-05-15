Власти Дагестана поддержат академию «Анжи» при любых обстоятельствах

В пресс-службе министерства по физической культуре и спорта Дагестана сообщили, что власти региона планируют оказать государственную поддержку академии махачкалинского «Анжи», даже если футбольный клуб потеряет профессиональный статус.
Академии «Анжи» будет оказана государственная поддержка, даже если футбольный клуб потеряет профессиональный статус. Такое намерение у властей региона. Об этом было заявлено во вторник на собрании футбольного актива республики в минспорте региона во главе с министром [по физической культуре и спорту] Магомедом Магомедовым.
Мы знаем, в каком положении сегодня «Анжи», это не для кого не секрет. При нем функционирует академия, которая даже в случае потери клубом профессионального статуса продолжит жить. В каком именно формате - пока не знаю. Могу сказать, что председатель правительства республики Артем Здунов и в целом руководство республики помогут с финансированием академии.
Недавно сообщалось, что власти Дагестана игнорируют «Анжи».
Без команды в любом случае не останутся, решатся проблемы Анжи-будет Анжи,
не решатся, значит будут поднимать махачкалинское Динамо, других вариков нет.
Без команды в любом случае не останутся, решатся проблемы Анжи-будет Анжи,
не решатся, значит будут поднимать махачкалинское Динамо, других вариков нет.
А вот если бы Кадиев не обрушился сразу после своего прихода
на Васильева и К *, глядишь сегодня и поддержали бы, и нашли
лазейку в бюджете для поддержания штанов,не дальновидно он поступил.
А теперь задним числом ругать или хвалить верхА бессмысленно, слово-не воробей....
А вот если бы Кадиев не обрушился сразу после своего прихода
на Васильева и К *, глядишь сегодня и поддержали бы, и нашли
лазейку в бюджете для поддержания штанов,не дальновидно он поступил.
А теперь задним числом ругать или хвалить верхА бессмысленно, слово-не воробей....
естественно , что он в первую очередь заинтересован в сохранении .
естественно , что он в первую очередь заинтересован в сохранении .
Академия Анжи будет жить при любых обстоятельствах, дорогу парнягам, и точка !
Академия Анжи будет жить при любых обстоятельствах, дорогу парнягам, и точка !
Скорее всего бабло детское будут дербанить начальники.
Скорее всего бабло детское будут дербанить начальники.