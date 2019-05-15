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Самедов: «Кокорину и Мамаеву вынесли несправедливый приговор, все грустно»

15 мая 2019, 11:17

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили несправедливое наказание.

Все очень грустно и несправедливо, тут много не скажешь. Никто их не оправдывает за то, что они совершили. Но то, в какой цирк это переросло со стороны некоторых людей, - это очень грустно. Думаю, что ребята смогут вернуться в футбол, главное, чтобы здоровье позволило Александру это сделать.

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Sysanin101
Sysanin101
   292 / 840
15 мая в 16:05
Пресненский суд, согласно закону, ЧЕСТНО и СПРАВЕДЛИВО приговорил Кокорина, Мамаева и братки к реальным срокам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии общего режима.
И если раньше они ПАРИЛИСЬ в СИЗО, то теперь они будут ПАРИТЬСЯ на нарах в колонии.
Начиная с 8 мая они, по решению суда, получили статус УГОЛОВНИКОВ!

Надо было суду на всю железку их ПОСАДИТЬ, чтобы отбить у них всякую охоту ПЬЯНСТВОВАТЬ, бегать по проституткам, ЗВЕРСТВОВАТЬ и хулиганить.
Они своих жертв не жалели, а почему суд их должен жалеть???
Суд принял решение ЗАКОННО, в рамках российского законодательства.

Самедов выступает фальшивым адвокатом дьяволов и уголовников во плоти - оправдывает их уголовщину и ЗВЕРСТВА.

А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!

Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   90 / 840
15 мая в 14:19
Да ТАМ ещё добавят за нарушение режима...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 840
15 мая в 13:50
Теперь придется парням пол зарплаты в "ОБЩАК" отстегивать!!!
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
15 мая в 13:48
Соловчука с Паком посадите,тогда справедливо будет.Одних за драку,других за провокацию драки. Тогда вопросов нуль к правосудию.А так футбол в одни ворота
andre_can
andre_can
   780 / 840
15 мая в 13:33
скоро выпустят :) Чемп то заканчивается :)
mangoх12
mangoх12 ответил Alex12357
   26 / 840
15 мая в 13:02
Их и тебя нужно в Северную Корею,там бы ты даже язык не высынул ,а их бы ждал суровый приговор и никто бы не пикнул.
да и тебе бы не сладко было
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   29 / 840
15 мая в 12:22
Не на того нарвались. Чиновник Пак решил проучить.
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   234 / 840
15 мая в 12:15
бросай арбузы, иди учиться на юриста
1 команда
1 команда
   95 / 840
15 мая в 12:15
Даже бывшая свинья это поняла.
Kresi frok
Kresi frok
   125 / 840
15 мая в 12:00
Гастарбайтера тоже надо к ним в обезьянник!
cska plus
cska plus
   3 / 840
15 мая в 11:50
Арбузник только сейчас понял, что произошло.
stavr74
stavr74
   486 / 840
15 мая в 11:28
привыкли что за вас всё решает клуб
контракты бешеные ( не оправданные)
чуть обсеретесь и тут клуб решает , заглаживает ваши косяки
а по жизни и человеческим законам , которые вы считаете написаны не для вас , вы жить не хотите, считаете себя выше его - Божками себя считаете
а десятки тысяч и по меньшим прегрешениям на зону попадают вам по барабану.
вот будет урок для вас , спустит с небес на землю этот урок
и будите знать если что и запах 26 унюхаете
Alex12357
Alex12357
   348 / 840
15 мая в 11:24
Их и тебя нужно в Северную Корею,там бы ты даже язык не высынул ,а их бы ждал суровый приговор и никто бы не пикнул.
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