Самедов: «Кокорину и Мамаеву вынесли несправедливый приговор, все грустно»

Полузащитник «Крыльев Советов» считает, что футболисты и получили несправедливое наказание.

Все очень грустно и несправедливо, тут много не скажешь. Никто их не оправдывает за то, что они совершили. Но то, в какой цирк это переросло со стороны некоторых людей, - это очень грустно. Думаю, что ребята смогут вернуться в футбол, главное, чтобы здоровье позволило Александру это сделать.