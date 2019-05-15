Самедов: «Кокорину и Мамаеву вынесли несправедливый приговор, все грустно»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Самедов считает, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получили несправедливое наказание.
Все очень грустно и несправедливо, тут много не скажешь. Никто их не оправдывает за то, что они совершили. Но то, в какой цирк это переросло со стороны некоторых людей, - это очень грустно. Думаю, что ребята смогут вернуться в футбол, главное, чтобы здоровье позволило Александру это сделать.
И если раньше они ПАРИЛИСЬ в СИЗО, то теперь они будут ПАРИТЬСЯ на нарах в колонии.
Начиная с 8 мая они, по решению суда, получили статус УГОЛОВНИКОВ!
Надо было суду на всю железку их ПОСАДИТЬ, чтобы отбить у них всякую охоту ПЬЯНСТВОВАТЬ, бегать по проституткам, ЗВЕРСТВОВАТЬ и хулиганить.
Они своих жертв не жалели, а почему суд их должен жалеть???
Суд принял решение ЗАКОННО, в рамках российского законодательства.
Самедов выступает фальшивым адвокатом дьяволов и уголовников во плоти - оправдывает их уголовщину и ЗВЕРСТВА.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
И если раньше они ПАРИЛИСЬ в СИЗО, то теперь они будут ПАРИТЬСЯ на нарах в колонии.
Начиная с 8 мая они, по решению суда, получили статус УГОЛОВНИКОВ!
Надо было суду на всю железку их ПОСАДИТЬ, чтобы отбить у них всякую охоту ПЬЯНСТВОВАТЬ, бегать по проституткам, ЗВЕРСТВОВАТЬ и хулиганить.
Они своих жертв не жалели, а почему суд их должен жалеть???
Суд принял решение ЗАКОННО, в рамках российского законодательства.
Самедов выступает фальшивым адвокатом дьяволов и уголовников во плоти - оправдывает их уголовщину и ЗВЕРСТВА.
А прокурор МОЛОДЕЦ, как и следствие, как и суд - все МОЛОДЦЫ!
Довели уголовное дело до логического завершения и не дали подсудимым это дело ЗАМЯТЬ и замылить.
Согласно приговору, осуждённые останутся под арестом до его вступления в законную силу.
Суд не нашел оснований для назначения обвиняемым условного наказания, посчитав, что их исправление возможно только в изоляции от общества.
Та мощная РЕЗОНАНСНАЯ общественная огласка, которую получило это преступление, повлияла на то, что у подсудимых нет и не будет возможности ТИХО "замять" это дело без судебного разбирательства и уйти от заслуженного наказания.
Обоих этих дебоширов надо было, в обязательном порядке, сажать под арест на ДВА месяца с дальнейшим продлением, чтобы они не смогли влиять на ход следствия, угрожать потерпевшим расправой и склонять их к отказу от дачи показаний на предварительном следствии!
Следствие, на законном основании, передало дело в суд, а суд воздал Кокорину, Мамаеву и братки по их криминальным "заслугам"!!!
Кокорин и Мамаев НЕ ХОТЕЛИ учиться на чужих ошибках!
Вот, пусть теперь они, в СИЗО и в КОЛОНИИ, учатся на своих!
контракты бешеные ( не оправданные)
чуть обсеретесь и тут клуб решает , заглаживает ваши косяки
а по жизни и человеческим законам , которые вы считаете написаны не для вас , вы жить не хотите, считаете себя выше его - Божками себя считаете
а десятки тысяч и по меньшим прегрешениям на зону попадают вам по барабану.
вот будет урок для вас , спустит с небес на землю этот урок
и будите знать если что и запах 26 унюхаете
контракты бешеные ( не оправданные)
чуть обсеретесь и тут клуб решает , заглаживает ваши косяки
а по жизни и человеческим законам , которые вы считаете написаны не для вас , вы жить не хотите, считаете себя выше его - Божками себя считаете
а десятки тысяч и по меньшим прегрешениям на зону попадают вам по барабану.
вот будет урок для вас , спустит с небес на землю этот урок
и будите знать если что и запах 26 унюхаете