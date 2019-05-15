Гамула: «Глушаков пригодился бы „Ростову“»

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула будет рад, если полузащитник «Спартака» Денис Глушаков переберется в Ростов-на-Дону.
Я буду рад Денису, но я не знаю, как руководство и тренер относятся к этому переходу. По игровым качествам Глушаков, конечно, пригодился бы. Футболист очень качественный, тем более у него русский паспорт. Не боюсь ли скандалов с приходом Глушакова? Я знаком с человеком близко. Во всех этих историях с ним много наигранного, очень много мрачного, чего не было.
Он мне как-то сказал: «Я благодарен Кокорину и Мамаеву, сейчас хоть обо мне не будут говорить. Спасибо ребятам, выручили». Так и получилось. Потом опять поднялось, болельщики же у нас всегда такие. Все знают, только играть в футбол не умеют. Это хорошее дело, болельщики много для клуба значат, но иногда просто переигрывается ситуация.
Он же весь Ростов поставит науши!
Карпина уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
Ростов не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Ростова.
Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Ростов???
Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он разгромит Ростов в пух и прах, а виновным сделает Карпина.
Он же весь Ростов поставит науши!
Карпина уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
Ростов не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Ростова.
Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Ростов???
Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он разгромит Ростов в пух и прах, а виновным сделает Карпина.
главное что бы баня была доступна и раки,
самогон свой и зарплата официальная в 15 тысяч- что бы на алименты не тратиться
главное что бы баня была доступна и раки,
самогон свой и зарплата официальная в 15 тысяч- что бы на алименты не тратиться
Это столица Дениса преобразила.....
Аяз Гулиев тоже в Ростове был отличным парнем....и не думал американских шпионов в Москве изобличать....
Ну про двух друзей - не будем...которых угораздило именно в Москве 10-ти летие дружбы отметить...хотя один в Питере работает,другой в Краснодаре..))
Ромка Ерёменко - до приезда в Москву даже кефир считал запрещённым препаратом...
Гарик Денисов - вне столицы ни дня не прогулял.....а сейчас "сам себе режиссёр"....
Да что там говорить...Педро Роше на родине памятники ставили восхищаясь его игрой.
Как вступил в пределы МКАДа - "Всё,говорит,не умею я с мячом обращаться и правила футбола забыл напрочь"......так и увезли обратно....на реабилитацию....))
А вне Москвы ,уверяю Вас, они отличные парни....
Так что смело можно в команду приглашать...
Это столица Дениса преобразила.....
Аяз Гулиев тоже в Ростове был отличным парнем....и не думал американских шпионов в Москве изобличать....
Ну про двух друзей - не будем...которых угораздило именно в Москве 10-ти летие дружбы отметить...хотя один в Питере работает,другой в Краснодаре..))
Ромка Ерёменко - до приезда в Москву даже кефир считал запрещённым препаратом...
Гарик Денисов - вне столицы ни дня не прогулял.....а сейчас "сам себе режиссёр"....
Да что там говорить...Педро Роше на родине памятники ставили восхищаясь его игрой.
Как вступил в пределы МКАДа - "Всё,говорит,не умею я с мячом обращаться и правила футбола забыл напрочь"......так и увезли обратно....на реабилитацию....))
А вне Москвы ,уверяю Вас, они отличные парни....
Так что смело можно в команду приглашать...