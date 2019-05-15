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Гамула: «Глушаков пригодился бы „Ростову“»

15 мая 2019, 13:25

Селекционер «Ростова» Игорь Гамула будет рад, если полузащитник «Спартака» Денис Глушаков переберется в Ростов-на-Дону.

Я буду рад Денису, но я не знаю, как руководство и тренер относятся к этому переходу. По игровым качествам Глушаков, конечно, пригодился бы. Футболист очень качественный, тем более у него русский паспорт. Не боюсь ли скандалов с приходом Глушакова? Я знаком с человеком близко. Во всех этих историях с ним много наигранного, очень много мрачного, чего не было.

Он мне как-то сказал: «Я благодарен Кокорину и Мамаеву, сейчас хоть обо мне не будут говорить. Спасибо ребятам, выручили». Так и получилось. Потом опять поднялось, болельщики же у нас всегда такие. Все знают, только играть в футбол не умеют. Это хорошее дело, болельщики много для клуба значат, но иногда просто переигрывается ситуация.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   93 / 840
15 мая в 17:28
В ростове интрижек не хватает?
ekliziast
ekliziast ответил vovinho11
   374 / 840
15 мая в 17:04
Это Москва всех портит
Плохим танцорам гениталии мешают.
Alladins
Alladins
   101 / 840
15 мая в 16:30
В ростове вся шелупонь собирается.
Sysanin101
Sysanin101
   292 / 840
15 мая в 16:02
А зачем Ростову этот скандалист и интриган???
Он же весь Ростов поставит науши!
Карпина уволят, а Глушаков будет его сливать и сплетничать.
Ростов не будет вылазить из скандалов, как сейчас Спартак ПОГРЯЗ по вине Глушакова.
Скандалы Глушакова ничему не учат руководство Ростова.
Если руководство Спартака его ВЫГОНЯЕТ, так зачем этого скандалиста брать в Ростов???
Играть Глушаков не умеет и будет отбывать НОМЕР.
А перед играми шастать по проституткам и баням с выпивкой.
Я ещё с конца прошлого сезона заметил, что Глушаков стал совсем другим после чемпионского года.
Его как будто подменили и споили не пойми чем.
Произошло РАЗДВОЕНИЕ, а то и растроение личности.
И сдвигов в лучшую сторону не наблюдается.
Так и катится на ДНО разгульной и загульной жизни, а клуб Спартак ему до фонаря.
Очень сильно Глушаков ДЕГРАДИРОВАЛ, как личность.
А я, что писал до старта этого сезона в прошлом году и по его ходу в этом!
Пока Глушаков в Спартаке порядка там НЕ БУДЕТ!!!
Он разгромит Ростов в пух и прах, а виновным сделает Карпина.
Лакшери
Лакшери
   151 / 840
15 мая в 15:42
Команду развалит эта 75 позорная
stavr74
stavr74
   486 / 840
15 мая в 15:30
а ему много и не надо на данный момент
главное что бы баня была доступна и раки,
самогон свой и зарплата официальная в 15 тысяч- что бы на алименты не тратиться
ekliziast
ekliziast
   374 / 840
15 мая в 15:30
Забирайте, вместе с Комбаровым и Денисовым в придачу.Валера им рога пообломает махом.
Dominators
Dominators ответил Jeck Denielse
   383 / 840
15 мая в 15:22
Да брось ты..........вне Москвы они все нормальные ребята..... Это столица Дениса преобразила..... Аяз Гулиев тоже в Ростове был отличным парнем....и не думал американских шпионов в Москве изобличать.... Ну про двух друзей - не будем...которых угораздило именно в Москве 10-ти летие дружбы отметить...хотя один в Питере работает,другой в Краснодаре..)) Ромка Ерёменко - до приезда в Москву даже кефир считал запрещённым препаратом... Гарик Денисов - вне столицы ни дня не прогулял.....а сейчас "сам себе режиссёр".... Да что там говорить...Педро Роше на родине памятники ставили восхищаясь его игрой. Как вступил в пределы МКАДа - "Всё,говорит,не умею я с мячом обращаться и правила футбола забыл напрочь"......так и увезли обратно....на реабилитацию....)) А вне Москвы ,уверяю Вас, они отличные парни.... Так что смело можно в команду приглашать...
Может ты и прав ,но я думаю всех этих ребят портят деньги , вседозволенность и бездействие руководства клубов ..Новосельцев отлично играл за Ростов , попал в Зенит и сел на лавку .Зато стал звездой инстаграмма .Ну этот хотя бы не гомозит на людях .
vovinho11
vovinho11 ответил Dominators
15 мая в 15:02
Это Москва всех портит
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 14:18
Гамула на глушаковский самогон облизывается что ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Dominators
   4 / 840
15 мая в 14:06
Упаси нас Господь ,- от этого перевертыша . Вон в Миллерово пусть возвращается , когда слупит неустойку со Спартака .Скандалы в Ростове не нужны ..
Да брось ты..........вне Москвы они все нормальные ребята.....
Это столица Дениса преобразила.....
Аяз Гулиев тоже в Ростове был отличным парнем....и не думал американских шпионов в Москве изобличать....
Ну про двух друзей - не будем...которых угораздило именно в Москве 10-ти летие дружбы отметить...хотя один в Питере работает,другой в Краснодаре..))
Ромка Ерёменко - до приезда в Москву даже кефир считал запрещённым препаратом...
Гарик Денисов - вне столицы ни дня не прогулял.....а сейчас "сам себе режиссёр"....
Да что там говорить...Педро Роше на родине памятники ставили восхищаясь его игрой.
Как вступил в пределы МКАДа - "Всё,говорит,не умею я с мячом обращаться и правила футбола забыл напрочь"......так и увезли обратно....на реабилитацию....))

А вне Москвы ,уверяю Вас, они отличные парни....
Так что смело можно в команду приглашать...
makkie
makkie
   18 / 840
15 мая в 13:51
drug01
drug01
   124 / 840
15 мая в 13:44
Он нужен Москве.... В бане!!!!
Dominators
Dominators
   383 / 840
15 мая в 13:41
Упаси нас Господь ,- от этого перевертыша . Вон в Миллерово пусть возвращается , когда слупит неустойку со Спартака .Скандалы в Ростове не нужны ..
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