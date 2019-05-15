Гамула: «Глушаков пригодился бы „Ростову“»

Селекционер «Ростова» будет рад, если полузащитник «Спартака» Денис Глушаков переберется в Ростов-на-Дону.

Я буду рад Денису, но я не знаю, как руководство и тренер относятся к этому переходу. По игровым качествам Глушаков, конечно, пригодился бы. Футболист очень качественный, тем более у него русский паспорт. Не боюсь ли скандалов с приходом Глушакова? Я знаком с человеком близко. Во всех этих историях с ним много наигранного, очень много мрачного, чего не было.

Он мне как-то сказал: «Я благодарен Кокорину и Мамаеву, сейчас хоть обо мне не будут говорить. Спасибо ребятам, выручили». Так и получилось. Потом опять поднялось, болельщики же у нас всегда такие. Все знают, только играть в футбол не умеют. Это хорошее дело, болельщики много для клуба значат, но иногда просто переигрывается ситуация.