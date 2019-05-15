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Наингголан: «Я надеялся, что смогу сделать больше для „Интера“»

15 мая 2019, 16:55

Полузащитник «Интера» Раджа Наингголан рассказал о своем первом проведенном сезоне за миланский клуб. В прошлом году футболист перебрался в «Интер» из «Ромы».

Я надеялся, что смогу сделать больше для команды в этом сезоне, но все сложилось и так хорошо, мы близки к нашей цели - попадание в Лигу чемпионов. 

Я всегда чувствую себя молодым и сильным, но травма, которую я получил в начале сезона, влияла на мою форму на протяжении всей кампании. 

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Все комментарии
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил RMUKMU
   20 / 840
15 мая в 20:57
А ночью в клубе он бухал тоже из-за последствий травмы?
Нет. Бухает он от того, что осознал в каком мерзком коллективе оказался.
joma_inter
joma_inter
15 мая в 20:10
Главное шикарный гол забил гоббам!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
15 мая в 17:40
Ты все делаешь правильно, Требл! Стримишь с пивом, ходишь по казино, органы пинаешь на поле. Пойми, "Интер" для этого и создан))

Это рай, посмотри на лысого физрука, при котором команду откальярили и отболонили)) Его еще продляют)
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   110 / 840
15 мая в 17:32
Да и ценник твой подразумевал что ты способен на большее.
ДАША Д
ДАША Д
   164 / 840
15 мая в 17:31
Клуб оказался действительно посильнее.
RMUKMU
RMUKMU
   171 / 840
15 мая в 17:22
А ночью в клубе он бухал тоже из-за последствий травмы?
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