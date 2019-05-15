Наингголан: «Я надеялся, что смогу сделать больше для „Интера“»

Полузащитник «Интера» рассказал о своем первом проведенном сезоне за миланский клуб. В прошлом году футболист перебрался в «Интер» из «Ромы».

Я надеялся, что смогу сделать больше для команды в этом сезоне, но все сложилось и так хорошо, мы близки к нашей цели - попадание в Лигу чемпионов.

Я всегда чувствую себя молодым и сильным, но травма, которую я получил в начале сезона, влияла на мою форму на протяжении всей кампании.