10 главных грехов Олега Кононова

вчера, 15:00

Проиграв «Арсеналу», Кононов расширил список своих провинностей. «Соккер.ру» не уверен, что Олегу Георгиевичу удастся замолить грехи перед болельщиками «Спартака».

Говорит больше, чем делает

Когда Кононов возглавил «Спартак» и зимой, он дал, кажется, несколько десятков интервью, в которых красной нитью пролегала мысль:

Забудьте, что было раньше. Я поставлю спартаковский футбол со стеночками и забеганиями, заживем счастливо!

Олег Георгиевич поминал всуе Бескова с Романцевым, утверждал, что «атакующий футбол – игра смелых мужчин», за многие слова Кононова сейчас притянуть и спросить по всей строгости. Где умный комбинационный футбол за обещанные четыре месяца? Где анонсированное раскрытие сильных качеств игроков? Где функционально, тактически и ментально готовая команда? Кононов наболтал с три короба, но почти за полгода не сдвинул «Спартак» с мертвой точки.

Прогнулся под руководство

В отличие от других кандидатов на пост главного тренера «Спартака», Олег Кононов согласился на все условия клуба и даже не пытался обозначить собственное «я». Вряд ли Кононов возражал, когда поступила команда сверху устроить странную, несвоевременную и только раздразнившую негативно настроенных болельщиков акцию с футболками в поддержку Глушакова. А как насчет зимней чистки состава? Согласно официальной версии, все решения принимал лично главный тренер. Только вот Роман Еременко только что был его любимым футболистом, а потом вдруг попал под списание. Нет уверенности и в том, что Кононов полностью определяет состав «Спартака». По крайней мере, может удивить резкое появление в основе Мелкадзе, который требует солидный контракт, не забивая голы и не раздавая передачи пачками.

Вылетел из Лиги Европы

Понятно, что 2/3 турнирной дистанции в Лиге Европы прошли без Кононова, и это не только его вина, но перед заключительными двумя турами у «Спартака» были вполне рабочие шансы на попадание в плей-офф турнира. И Олег Георгиевич не снимал с себя обязательств по выполнению этой задачи. «Спартак» под его руководством проиграл дома «Рапиду», хотя даже после этого держал свою судьбу в своих руках, а вот после поражения от «Вильярреала» в последнем туре все-таки остался на последнем месте в группе и закончил еврокубковую кампанию.

Вылетел из Кубка России

А вот этот вылет уже целиком и полностью на совести Олега Кононова, который возглавил «Спартак» накануне четвертьфинальной стадии Кубка России. Домашняя игра с «Уралом» завершилась вничью 1:1, а на выезде, где «красно-белым» необходимо было забивать, случился полный провал по части созидательной игры и поражение 0:1. «Спартак» не создал моментов в Екатеринбурге и снова лишился возможности прикоснуться к Кубку России, завоевание которого могло скрасить сезон.

Проваливает борьбу за зону Лиги чемпионов в РПЛ

В Лиге Европы и Кубке России цели были провалены, почти наверняка не удастся выполнить и задачу в РПЛ . Кстати, Кононов собирался бороться за чемпионство, о чем не раз говорил, но за пять туров до финиша «Спартак» лишился математических шансов занять первое место. Что касается путевки в Лигу чемпионов, то до ЦСКА , занимающего второе место, 5 очков, отыграть которые с учетом нынешнего состояния «Спартака» - задача архисложная. Перед тем, как Олег Кононов возглавил московский клуб, отставание от первого места составляло 12 очков (сейчас – 15), от второго 7 баллов, как и сейчас, от третьей строчки «красно-белых» отделяло 6 очков (сейчас 5). Как видите, улучшений не произошло.А если вырезать период старины Рауля Рианчо и вспомнить, что Каррера был уволен, когда «Спартак» отставал от второго места на одно очко и семь баллов проигрывал лидеру, то решение менеджмента уволить Массимо и назначить Кононова покажется не просто ошибочным, но откровенно вредительским.

Не поставил атакующий (или хоть какой-нибудь внятный) футбол

Кононов во многих вопросах противоречит сам себе, а самые большие претензии к Олегу Георгиевичу по игровому стилю. Во-первых, он четко обозначил, что его «Спартак» будет играть в контроль мяча, используя короткий и средний пас. Я бы сказал, что у «Спартака» не просто не поставлен комбинационный футбол, у команды просто нет культуры паса, как нет и любой другой организованной игры. Причем чем дальше – тем хуже. Если на сборах и в первых весенних турах при большом желании и оптимизме еще можно было рассмотреть проблески игры, хотя бы в первых таймах, пока команда свежая, то сейчас «Спартак» просто никакой. Такой же постный, как выражение лица его тренера в пасмурный день. Да что там – в любой день.

Говорит лозунгами

Неудачи бывают у всех, а симпатия и антипатия к тренерам возникает не только из-за результатов. Кононов в силу своего характера и модели поведения напоминает картонный манекен, о людях такого склада не сложно забыть, когда они находятся с тобой в одной комнате, а уж чтобы заслужить поддержку спартаковской торсиды, нужно владеть особым обаянием. Олег Георгиевич всегда ведет себя и говорит, как по заученному: не пытается нормально объяснить неудачи, не прячется за остроумие и самоиронию. Он после поражения от «Ростова» говорит о борьбе за чемпионство, а после фиаско в Туле утверждает, что справляется со своей работой. Это громкие и пустые слова – как раз такие вызывают раздражение и дают повод для выводов о человеке и тренере: или он на облачке живет, или ему глубоко пофиг. Кононов – картонный равнодушный манекен, и это тоже грех, ведь он сейчас олицетворяет не только себя, но и «Спартак».

Не держит слово

Уже был пойман на многих высказываниях, которые не соответствуют действительно, но Кононов не спешит выполнять и личные обещания. После матча с «Ростовом» Олег Георгиевич проходил через микст-зону, и журналисты ему пожаловались, что никто из игроков «Спартака» не вышел на общение с прессой. Кононов очень уверенно говорит:

Я разберусь. Больше такое не повторится.

Думаете, что-то изменилось? А Максименко признался, что главный тренер с такой просьбой не обращался. Невыполнение обещаний – это вредная привычка, которая не способствует эффективному выполнению работы, и есть уже несколько маркеров, указывающих на то, что Кононов этой привычкой обременен.

Ищет внешних врагов

А вот это уже очень плохой симптом. После поражения в Туле Олег Кононов на пресс-конференции напал на журналистов:

«Арсенал» выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам. Бывают такие игры, но мы старались и будем гнуть свою линию. Могу сказать, что весь негатив, который вы льете на «Спартак», понятен и объясним, но мы сделаем все возможное, чтобы каждую следующую игру играть лучше.

Что Кононов называет «лапшой»? О том, что «Спартак» играет бездарно, говорят не только журналисты, но и эксперты, да и у болельщиков есть глаза, для того, чтобы они работали, им не нужно ничего вешать на уши. Не стану развернуто комментировать это выступление Олега Георгиевича, скажу лишь, что поиск внешних врагов означает, что тренер не справляется с напряжением.

Кононов – не Каррера

А это, возможно, главный грех Кононова. На самом деле, с него все началось, когда осенью российский тренер пришел на место любимца торсиды, но если тогда Олега Георгиевича не признавали эмоционально, проецируя на него грехи людей, которые привели его в «Спартак», то спустя полгода Кононов не выдерживает и объективного сравнения с Каррерой. Массимо ведь не просто сделал «Спартак» чемпионом, он показал, каким должен быть успешный тренер «Спартака». Играет роль и менталитет, и поведение, и общение с прессой, и взвешенность высказываний, и определенная независимость. Вот только «Спартаку», вернее, управленческой верхушке клуба, такой тренер оказался не нужен, с ним было вечно как-то неудобно и мало воздуха. То ли дело теперь…