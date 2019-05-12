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Президент ФНЛ: «Скорее всего, „Тамбов“ будет играть в Саранске»

12 мая 2019, 13:01

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал выход «Тамбова» в Премьер-Лигу.

«Тамбов»? Я сегодня буду на матче «Химки» — «Тамбов», мы пообщаемся. Предположительно, они начнут на другом стадионе, я думаю, это будет Саранск. Стадион у «Тамбова» к началу сезона не будет готов с вероятностью сто процентов. Но они предпринимают все силы, чтобы вернуться на свой стадион.

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Все комментарии
Anisovich
Anisovich
   68 / 840
13 мая в 02:01
Это не футбол для зрителей.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Союзник противников
   24 / 840
12 мая в 14:47
Либерасты-люди,ложно трактующие либеральные ценности(достижение мирового сообщества), ибо в этой системе отсутствует человек. Типа :"Пусть рухнет весь мир.но торжествует закон",но с чубайсами в поводырях.
Где это Чубайс был поводырем? Обыкновенный голубой воришка (по Ильфу и Петрову))
Союзник противников
Союзник противников ответил Так Себе Аналитик
   25 / 840
12 мая в 14:43
А кого ты называешь либерастами, не пойму?)
Либерасты-люди,ложно трактующие либеральные ценности(достижение мирового сообщества), ибо в этой системе отсутствует человек. Типа :"Пусть рухнет весь мир.но торжествует закон",но с чубайсами в поводырях.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Союзник противников
   24 / 840
12 мая в 14:21
Я знаю.Но продолжаю верить в чудодейственные методы либерастов.Ачто,а вдруг? Но похоже,они не хотят замечать,что благополучные в экономическом отношении государства идут к СОЦИАЛИЗМУ(сиречь-социальное государство),а мы погружаемся в кастовое общество самого примитивного типа.
А кого ты называешь либерастами, не пойму?)
Союзник противников
Союзник противников ответил Так Себе Аналитик
   25 / 840
12 мая в 14:21
Только кто в Саранске пойдет на "Тамбов"?) Кроме, возможно, 20-30 болельщиков "Тамбова", которым будет не влом ехать за 400 км, чтобы посмотреть игру своей команды. Стадион в Саранске это вообще комедия, конечно, 45-тысячник при 300 тыс населения)) Тупо распильный проект, на который еще каждый год огромные деньги на поддержание нужны.
А чё,мы хуже ЮАР и Польши с Украиной??? Там тоже стадионы пустуют,только называются там "белые слоны",а у нас будут-"белые медведи".Мы за ценой не постоим!!!
Союзник противников
Союзник противников ответил Так Себе Аналитик
   25 / 840
12 мая в 14:19
Пару тысяч местных пойдёт на отдельные матчи с магическими названиями команд. Как Фрунзик Мкртчян говорил :"Иштоян видель...". А Федун вообще тысяч 10 профинансирует,из окрестных городов,сёл и деревень.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   24 / 840
12 мая в 14:17
Только кто в Саранске пойдет на "Тамбов"?) Кроме, возможно, 20-30 болельщиков "Тамбова", которым будет не влом ехать за 400 км, чтобы посмотреть игру своей команды.

Стадион в Саранске это вообще комедия, конечно, 45-тысячник при 300 тыс населения)) Тупо распильный проект, на который еще каждый год огромные деньги на поддержание нужны.
Союзник противников
Союзник противников ответил Так Себе Аналитик
   25 / 840
12 мая в 14:16
Футбол в стране никак до уровня СССР не поднять. Просто потому, что сначала нужно поднять страну (до уровня, когда опорой государственности в стране будет средний класс, т.е. платежеспособное население), а потом футбол, а никак не наоборот))
Я знаю.Но продолжаю верить в чудодейственные методы либерастов.Ачто,а вдруг? Но похоже,они не хотят замечать,что благополучные в экономическом отношении государства идут к СОЦИАЛИЗМУ(сиречь-социальное государство),а мы погружаемся в кастовое общество самого примитивного типа.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Союзник противников
   24 / 840
12 мая в 14:09
Цирк продолжается:"Сочи"(убитый миллеристами и изгнанный из своего города ФК "Динамо" Ленинград)-при пустых трибунах,"Тамбов"-при пустых на чужом поле.Так никогда футбол в стране даже до уровня СССР не поднять.Сплошные "терапевтические исключения",вместо жёсткой политики соответствия результата и требований к финансированию и инфраструктуре ,соответствующим задачам РПЛ.
Футбол в стране никак до уровня СССР не поднять.

Просто потому, что сначала нужно поднять страну (до уровня, когда опорой государственности в стране будет средний класс, т.е. платежеспособное население), а потом футбол, а никак не наоборот))
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   185 / 840
12 мая в 13:59
Ну новых стадионов столько что это не проблема где найти играть
handreb
handreb
   67 / 840
12 мая в 13:28
А как же болельщики тамбовские?
11-и метровый
11-и метровый
   23 / 840
12 мая в 13:20
Еще играть не начали, а уже куча проблем.
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 840
12 мая в 13:17
Цирк продолжается:"Сочи"(убитый миллеристами и изгнанный из своего города ФК "Динамо" Ленинград)-при пустых трибунах,"Тамбов"-при пустых на чужом поле.Так никогда футбол в стране даже до уровня СССР не поднять.Сплошные "терапевтические исключения",вместо жёсткой политики соответствия результата и требований к финансированию и инфраструктуре ,соответствующим задачам РПЛ.
STVA 1
STVA 1
   39 / 840
12 мая в 13:12
Удачи однако , главное ,чтобы не получилось как с Анжи.
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