Президент ФНЛ: «Скорее всего, „Тамбов“ будет играть в Саранске»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал выход «Тамбова» в Премьер-Лигу.

«Тамбов»? Я сегодня буду на матче «Химки» — «Тамбов», мы пообщаемся. Предположительно, они начнут на другом стадионе, я думаю, это будет Саранск. Стадион у «Тамбова» к началу сезона не будет готов с вероятностью сто процентов. Но они предпринимают все силы, чтобы вернуться на свой стадион.