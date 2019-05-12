Президент ФНЛ: «Скорее всего, „Тамбов“ будет играть в Саранске»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал выход «Тамбова» в Премьер-Лигу.
«Тамбов»? Я сегодня буду на матче «Химки» — «Тамбов», мы пообщаемся. Предположительно, они начнут на другом стадионе, я думаю, это будет Саранск. Стадион у «Тамбова» к началу сезона не будет готов с вероятностью сто процентов. Но они предпринимают все силы, чтобы вернуться на свой стадион.
Стадион в Саранске это вообще комедия, конечно, 45-тысячник при 300 тыс населения)) Тупо распильный проект, на который еще каждый год огромные деньги на поддержание нужны.
Стадион в Саранске это вообще комедия, конечно, 45-тысячник при 300 тыс населения)) Тупо распильный проект, на который еще каждый год огромные деньги на поддержание нужны.
Просто потому, что сначала нужно поднять страну (до уровня, когда опорой государственности в стране будет средний класс, т.е. платежеспособное население), а потом футбол, а никак не наоборот))
Просто потому, что сначала нужно поднять страну (до уровня, когда опорой государственности в стране будет средний класс, т.е. платежеспособное население), а потом футбол, а никак не наоборот))