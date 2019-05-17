Лофтус-Чик пожелал удачи «Челси» в финале Лиги Европы

Полузащитник «Челси» , который выбыл из строя из-за разрыва ахиллова сухожилия, пожелал удачи команде в финале Лиги Европы.

Привет, друзья. Трудно описать, свое самочувствие сейчас. Больше путаницы, чем грусти. Моя операция прошла успешно - это хорошая новость. Теперь буду находиться под контролем врачей в течение некоторого времени. Хотел бы пожелать удачи своим одноклубникам в финале Лиги Европы, а также пожелать удачи партнерам по сборной Англии, которые сыграют в финале Лиги Наций.