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Лофтус-Чик пожелал удачи «Челси» в финале Лиги Европы

17 мая 2019, 17:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал29.05.2019 в 22:00 Не начался

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, который выбыл из строя из-за разрыва ахиллова сухожилия, пожелал удачи команде в финале Лиги Европы.

Привет, друзья. Трудно описать, свое самочувствие сейчас. Больше путаницы, чем грусти. Моя операция прошла успешно - это хорошая новость. Теперь буду находиться под контролем врачей в течение некоторого времени. Хотел бы пожелать удачи своим одноклубникам в финале Лиги Европы, а также пожелать удачи партнерам по сборной Англии, которые сыграют в финале Лиги Наций.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
   161 / 840
17 мая в 18:25
Жаль, что потеряли на долгое время такого игрока...в дурацкой, никому не нужной игре в США.
starche
starche
   305 / 840
17 мая в 18:19
Да, чихать на этого чика!
Медив
Медив
   43 / 840
17 мая в 18:13
Эх, может и правда Челси не лучшее место для воспитанников Челси...
Гавриленко
Гавриленко
   35 / 840
17 мая в 18:00
А нельзя сделать так, чтобы обе проиграли?
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