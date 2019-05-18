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Игроки «Барселоны» бойкотируют переход Гризманна

18 мая 2019, 13:14

Согласно информации испанской прессы, футболисты «Барселоны» сообщили руководству клуба, что нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну не стоит ждать от них теплого приема.

Игроки каталонского клуба недовольны тем, что прошлым летом, когда Гризманна с радостью ждали, француз до последнего момента тянул с решением и в итоге отказал «Барселоне», устроив из этого шоу. Позже форвард заявил, что гордится этим поступком.

Раздевалка «Барселоны» считает, что команде не нужен игрок с сомнительными человеческими качествами, к тому же и с футбольной точки зрения ему не найдется места в составе.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
   672 / 840
19 мая в 19:26
И кто об этом говорит :)

Клуб, который подбил бойкотировать прежние клубы дембеле и коутиньо... Как капризные девки.

А Гризманн не поддался, остался верен Атлетико и отдал еще один год в принципе за бесперспективную комагду.
Гавроша
Гавроша
   21 / 840
18 мая в 23:31
Я тоже думаю, что не нужен. Пусть в реал идет.
Артур Бертон
Артур Бертон
   222 / 840
18 мая в 23:17
Че они там байкотируют, клоуны? А че Коута с Дембелем не байкотируют? Молчали бы в тряпочку. Барселоне яиц не хватает. Когда играть начнёте? А? Два раза обос*ались в ЛЧ. Позор!!!
XL-965
XL-965
   466 / 840
18 мая в 22:20
Им же мало Дембеле и Коутиньо давай пополнять коллекцию
Agamaga
Agamaga ответил Ali barca
   204 / 840
18 мая в 21:52
Когда человек с сомнительными качествами и месяц Рамадан не исправит.
Ali barca
Ali barca ответил 95-shishani-95
   673 / 840
18 мая в 21:27
Откуда ты знаешь какие у них человечские качества.Не хорошо говорит о людях за спиной.Тем более Рамадан сейчас или тебе все равно
neomessi
neomessi
   379 / 840
18 мая в 21:12
А я вообще не понимаю этот трансфер .
viva-viva
viva-viva
   815 / 840
18 мая в 19:40
монет много, пускай покупают , а потом родственики будут коменты раздовать , что не так ,и кто кем интересуется из др.клубов, и почему не на поле..
Bеликий Князь
Bеликий Князь ответил League1
   20 / 840
18 мая в 19:39
Вот хороший комментарий в этой теме: Nedved11 Сегодня 13:18 Гномик переворот делает? Ясно что Гризманн усадит его в глубокий запас Ответ Караул! Игнор 1 Очень хороший комментарий: 7 раз его отметили (4 лайка и 3 дизлайка)
У адептов великого Мессителя припекает. Аха-ха)
нечитайло
нечитайло
18 мая в 19:25
Правильно
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
18 мая в 19:07
И главный зачинщик гном, ибо боится его, и это гном ненашлось бы места, Ну будет круто если он не уйдет в Барса, кст появилась слух что он почти в Баварии, вот это был бы номер.
95-shishani-95
95-shishani-95
   47 / 840
18 мая в 18:59
"с сомнительными человеческими качествами"?
А кто в Барсе не такой?
berda2003
berda2003
   318 / 840
18 мая в 18:40
на лавку его!!! навсегда!!
Apsny
Apsny ответил Cules2013
   218 / 840
18 мая в 18:09
я и не говорю, что сошёлся. я спросил, кто альтернатива.
В свете всех несложившихся приобретений и сказать сложно.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
18 мая в 18:05
Гризманчику устроят темную) в Барсе дедовщина
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Evgeny Moreman
   58 / 840
18 мая в 18:04
Гном возглавил бунт
Думаю выдумки.Если даже есть,тогда Суарес против,боится скамейки.
Raamtvall
Raamtvall
   291 / 840
18 мая в 17:32
"Раздевалка «Барселоны» считает, что команде не нужен игрок с сомнительными человеческими качествами"
АХАХАХААА, клуб симулянтов и плакальщиц будет рассказывать про сомнительные человеческие качества, прелестно.
ЮЗИК
ЮЗИК
   236 / 840
18 мая в 17:20
Гном заволновался
Cules2013
Cules2013 ответил Apsny
   108 / 840
18 мая в 17:16
Свет клином на нем не сошелся, примеры Коутиньо и Дембеле свежи, которые тоже показывали свой характер при переходе, но как итог оба оказались не в своей тарелке.
я и не говорю, что сошёлся. я спросил, кто альтернатива.
Apsny
Apsny ответил Cules2013
   218 / 840
18 мая в 17:14
кто тогда на замену?
Свет клином на нем не сошелся, примеры Коутиньо и Дембеле свежи, которые тоже показывали свой характер при переходе, но как итог оба оказались не в своей тарелке.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   715 / 840
18 мая в 16:40
2 недели назад барселона заявляла,что обойдется без трансферов.
Cules2013
Cules2013 ответил Apsny
   108 / 840
18 мая в 16:37
Полностью поддерживаю.
кто тогда на замену?
beefs
beefs
   165 / 840
18 мая в 16:25
Если его не хотят видеть игроки, какой смысл переходить...
Nafnafik
Nafnafik
   82 / 840
18 мая в 16:24
Кто-то ими руководит, хотя понятно кто.
kasyak7
kasyak7
   148 / 840
18 мая в 16:20
Сложно сделать вывод,нужен ли он Барселоне.Но раз так считают игроки,действительно лучше не переходить.
А то отхватит пилюлей по первое число)
Apsny
Apsny
   218 / 840
18 мая в 16:10
Полностью поддерживаю.
рус фан
рус фан
   239 / 840
18 мая в 15:56
Вальверде и Антуан (очередной возможный каминг аут), приведут каталонскую команду к успеху в ЛЧ, "нормальный ход", че там кто то бубнит из раздевалки, Бартомеу все просчитал.
шyм
шyм ответил BARCELONA-BEST
   625 / 840
18 мая в 15:49
О да, марка тот ещё источник
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST ответил шyм
   41 / 840
18 мая в 15:48
Кто такие мадридские орки?
Мадридские прореаловские газеты типа Марка и пр ошибки природы
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   41 / 840
18 мая в 15:47
В мадридский цирк никто не хочет переходить.
Игроки хотят трофеи и не вылеты за неделю с 3 турниров
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