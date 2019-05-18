Игроки «Барселоны» бойкотируют переход Гризманна

Согласно информации испанской прессы, футболисты «Барселоны» сообщили руководству клуба, что нападающему «Атлетико» Антуану Гризманну не стоит ждать от них теплого приема.
Игроки каталонского клуба недовольны тем, что прошлым летом, когда Гризманна с радостью ждали, француз до последнего момента тянул с решением и в итоге отказал «Барселоне», устроив из этого шоу. Позже форвард заявил, что гордится этим поступком.
Раздевалка «Барселоны» считает, что команде не нужен игрок с сомнительными человеческими качествами, к тому же и с футбольной точки зрения ему не найдется места в составе.
Клуб, который подбил бойкотировать прежние клубы дембеле и коутиньо... Как капризные девки.
А Гризманн не поддался, остался верен Атлетико и отдал еще один год в принципе за бесперспективную комагду.
Клуб, который подбил бойкотировать прежние клубы дембеле и коутиньо... Как капризные девки.
А Гризманн не поддался, остался верен Атлетико и отдал еще один год в принципе за бесперспективную комагду.
А кто в Барсе не такой?
А кто в Барсе не такой?
АХАХАХААА, клуб симулянтов и плакальщиц будет рассказывать про сомнительные человеческие качества, прелестно.
АХАХАХААА, клуб симулянтов и плакальщиц будет рассказывать про сомнительные человеческие качества, прелестно.
А то отхватит пилюлей по первое число)
А то отхватит пилюлей по первое число)
Игроки хотят трофеи и не вылеты за неделю с 3 турниров
Игроки хотят трофеи и не вылеты за неделю с 3 турниров