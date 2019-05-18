Игроки «Барселоны» бойкотируют переход Гризманна

18 мая 2019, 13:14

Согласно информации испанской прессы, футболисты «Барселоны» сообщили руководству клуба, что нападающему «Атлетико» не стоит ждать от них теплого приема.

Игроки каталонского клуба недовольны тем, что прошлым летом, когда Гризманна с радостью ждали, француз до последнего момента тянул с решением и в итоге отказал «Барселоне», устроив из этого шоу. Позже форвард заявил, что гордится этим поступком.

Раздевалка «Барселоны» считает, что команде не нужен игрок с сомнительными человеческими качествами, к тому же и с футбольной точки зрения ему не найдется места в составе.