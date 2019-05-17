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«Спартак» может перехватить защитника у «Зенита»

17 мая 2019, 20:23

Руководство «Спартака» планирует усилить состав команды защитником «Уфы» Данилом Круговым.

Сообщается, что наставник «красно-белых» Олег Кононов видит в футболисте дублёра для Айртона. На 20-летнего футболиста также претендует «Зенит».

В текущем сезоне Круговой провел 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол.

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Все комментарии
denmig
denmig ответил Gunslinger
   536 / 843
18 мая в 12:16
Во блин..... Такой, если правильно раскорячится и пятачок вздёрнет, может за всю линию обороны и вратаря отпахать!!! :)))
Димитриус, привет! - выходим на финишную прямую! Прогнозы, Друг Мой, прогнозы !!! )))
kastites
kastites
   155 / 843
18 мая в 08:10
    ziborock
    ziborock ответил Гавроша
       32 / 843
    18 мая в 00:37
    Не знаю, но вид у него совсем не спартаковский, им вот такие нужны:
    Это Питерский голубой лев?!)))
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty ответил LOpp
       596 / 843
    17 мая в 23:21
    кстати, так и не увидел в этом сезоне, как Заболотный празднует забитые голы.
    Сезон еще не окончен
    В последнем туре Антону играть против Енисея, может и забьет
    Gunslinger
    Gunslinger ответил Гавроша
       492 / 843
    17 мая в 23:12
    Не знаю, но вид у него совсем не спартаковский, им вот такие нужны:
    Во блин.....

    Такой, если правильно раскорячится и пятачок вздёрнет, может за всю линию обороны и вратаря отпахать!!! :)))
    minai
    minai
       290 / 843
    17 мая в 23:07
    Ну вот зачем он Зениту? Разве что для коллекции лавочников?
    11-и метровый
    11-и метровый
       24 / 843
    17 мая в 22:56
    Этого спартаку стоит перехватить, будет помогать кутепову.
    LOpp
    LOpp ответил Jeck Denielse
       16 / 843
    17 мая в 22:47
    Это вредительство со стороны "перехватчиков" не прекратится....пока москвичи Заболотного не получат - не успокоятся... Данила Круговой для отвода глаз..... Главная цель - Антон....
    кстати, так и не увидел в этом сезоне, как Заболотный празднует забитые голы.
    parallels
    parallels
       5 / 843
    17 мая в 22:20
    даже не знаю, что написать. ну пусть перехватывают, что ли. нам такой вряд ли сильно сдался. но спартаку тоже - им нужны зулусы.
    Balanenok
    Balanenok
       92 / 843
    17 мая в 22:11
    Силы не равны в этом бою.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       4 / 843
    17 мая в 21:22
    Это вредительство со стороны "перехватчиков" не прекратится....пока москвичи Заболотного не получат - не успокоятся...
    Данила Круговой для отвода глаз.....
    Главная цель - Антон....
    Kuprin
    Kuprin
       179 / 843
    17 мая в 21:22
    Кононову самому недолго осталось
    mihaluch
    mihaluch
       53 / 843
    17 мая в 21:13
    Кто в "Спартак"из"Зенита" придёт, тот там и погибнет.
    severnyj84
    severnyj84
       87 / 843
    17 мая в 21:00
    Воспитанник Зенита выберет средненький спартак? Маловероятно.
    Serg3.12
    Serg3.12
       14 / 843
    17 мая в 20:56
    Лучше транферные утки, чем мусление Кокориных с Мамаевым и Глушаковых
    Anisovich
    Anisovich
       65 / 843
    17 мая в 20:56
    Это уже смешно, они что недавно Боярского не слышали.
    Гавроша
    Гавроша
       20 / 843
    17 мая в 20:48
    Не знаю, но вид у него совсем не спартаковский, им вот такие нужны:

    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 843
    17 мая в 20:39
    Начались трансферные слухи...
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