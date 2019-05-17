«Спартак» может перехватить защитника у «Зенита»

17 мая 2019, 20:23

Руководство «Спартака» планирует усилить состав команды защитником «Уфы» .

Сообщается, что наставник «красно-белых» Олег Кононов видит в футболисте дублёра для Айртона. На 20-летнего футболиста также претендует «Зенит».