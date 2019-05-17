«Спартак» может перехватить защитника у «Зенита»

Руководство «Спартака» планирует усилить состав команды защитником «Уфы» Данилом Круговым.
Сообщается, что наставник «красно-белых» Олег Кононов видит в футболисте дублёра для Айртона. На 20-летнего футболиста также претендует «Зенит».
В текущем сезоне Круговой провел 8 матчей в РПЛ и забил 1 гол.
В последнем туре Антону играть против Енисея, может и забьет
В последнем туре Антону играть против Енисея, может и забьет
Такой, если правильно раскорячится и пятачок вздёрнет, может за всю линию обороны и вратаря отпахать!!! :)))
Такой, если правильно раскорячится и пятачок вздёрнет, может за всю линию обороны и вратаря отпахать!!! :)))
Данила Круговой для отвода глаз.....
Главная цель - Антон....
Данила Круговой для отвода глаз.....
Главная цель - Антон....