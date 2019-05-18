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«Спартак» может подписать полузащитника «Брюгге»

18 мая 2019, 01:14

«Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Брюгге» Хансу Ванакену, информирует источник.

В минувший четверг представители московского клуба посетили матч его команды в плей-офф чемпионата Бельгии против «Стандарда» (0:2), где 26-летний хавбек провёл на поле все 90 минут.

В текущем сезоне на счету Ванакена 14 голов и 15 результативных передач в 39 матчах бельгийского чемпионата. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, которым также интересуется «Спартак», не хочет переезжать в Россию.

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Все комментарии
galem72
galem72
   352 / 843
18 мая в 11:03
Блин, а парень-то не плох с его ростом, но скорее всего это обычный слух. Какой смысл ему переходить в РПЛ. У него полная статистика за сезон: 49 матчей и 17+18 очков.
А так, украинца и этого бельга было бы просто шикарно записать...
Faustello
Faustello
   23 / 843
18 мая в 10:04
Вт так играет человек в Бельгии и является Хансом Ванакеном, голы забивает, передачи отдаёт, болельщики любят.
А вот перейдёт в Тарасовку, так и быстро станет Хрюном Ванякиным, в лучшем случае стыдно будет, в худшем кинет жену и в бане вертепить будет против тренера, да лица прохожим бить...
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 10:00
Такой футболист в спартак не пойдет, он же не пэдра какая-нибудь.
Nimbles
Nimbles
   33 / 843
18 мая в 09:43
Сейчас свиньи будут каждый день врать, что к ним толпами идут.
mikysss
mikysss
   68 / 843
18 мая в 09:42
всего лишь слухи, а петушки уже кукарекают
ABir
ABir
   153 / 843
18 мая в 09:32
Бельгийцев у нас ещё не было
mugik1973
mugik1973 ответил parallels
   319 / 843
18 мая в 08:34
Поэтому идут в Зенит после 30 лет.
Гавроша
Гавроша
   20 / 843
18 мая в 07:18
В 26 лет губить карьеру? Нет, слишком рано, вот в 34 можно и в спартак.
parallels
parallels
   5 / 843
18 мая в 02:16
кто в здравом уме пойдёт на такое немыслимое понижение в своей карьере в молодом возрасте?
STVA 1
STVA 1
   38 / 843
18 мая в 02:15
Может не значит смог.
severnyj84
severnyj84
   87 / 843
18 мая в 02:05
Спартак может проявлять интерес к кому угодно, это не значит, что толк будет.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
   201 / 843
18 мая в 02:02
Очередной Ханни
Bastardo
Bastardo
   392 / 843
18 мая в 01:55
Статистика впечатляющая. Как и у Ханни когда-то, который теперь не впечатляет
Alladins
Alladins
   100 / 843
18 мая в 01:45
Очередная сказка.
Swinsi
Swinsi
18 мая в 01:30
Неужели Ванакен не знает о позорах спартака и об отвратительной там обстановке?
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