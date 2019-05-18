«Спартак» может подписать полузащитника «Брюгге»

18 мая 2019, 01:14

«Спартак» проявляет интерес к атакующему полузащитнику «Брюгге» , информирует источник.

В минувший четверг представители московского клуба посетили матч его команды в плей-офф чемпионата Бельгии против «Стандарда» (0:2), где 26-летний хавбек провёл на поле все 90 минут.

В текущем сезоне на счету Ванакена 14 голов и 15 результативных передач в 39 матчах бельгийского чемпионата. Портал Transfermarkt.de оценивает футболиста в 10 млн евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, которым также интересуется «Спартак», не хочет переезжать в Россию.