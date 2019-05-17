Игрок сборной Украины не хочет переходить в «Спартак»

«Спартак», как уже сообщалось, заинтересован в трансфере полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского.
Впрочем, сам игрок не намерен переезжать в Россию и ждёт более интересных предложений из Европы. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста может превысить 15 млн евро.
В текущем сезоне хавбек провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.
А по факту, безусловно, парень атлетически хорошо слажен, талантлив и, как мне кажется, ему совершенно нечего делать в унылой РПЛ.
А по факту, безусловно, парень атлетически хорошо слажен, талантлив и, как мне кажется, ему совершенно нечего делать в унылой РПЛ.
Сегодня 22:54
видно, что его карьера идет в гору, скоро поступят предложения из Германии и Англии, зачем ему Россия.
таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.
На укроине так и делают.
Сегодня 22:54
видно, что его карьера идет в гору, скоро поступят предложения из Германии и Англии, зачем ему Россия.
таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.
На укроине так и делают.
таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.
таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.