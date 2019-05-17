Игрок сборной Украины не хочет переходить в «Спартак»

17 мая 2019, 20:30

«Спартак», как уже сообщалось, заинтересован в трансфере полузащитника «Генка» и сборной Украины .

Впрочем, сам игрок не намерен переезжать в Россию и ждёт более интересных предложений из Европы. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста может превысить 15 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.