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Игрок сборной Украины не хочет переходить в «Спартак»

17 мая 2019, 20:30

«Спартак», как уже сообщалось, заинтересован в трансфере полузащитника «Генка» и сборной Украины Руслана Малиновского.

Впрочем, сам игрок не намерен переезжать в Россию и ждёт более интересных предложений из Европы. Трансферная стоимость 26-летнего футболиста может превысить 15 млн евро.

В текущем сезоне хавбек провел 36 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   289 / 843
18 мая в 11:02
Что-же он, дурак, в Спартак переходить ? Губить карьеру в 26 лет ?
galem72
galem72
   352 / 843
18 мая в 10:21
Может, я чего не понимаю, но у него на ЦПЗ за 34 матча 10+10 очков и на АПЗ за 13 замесов 5+5 очков. Блин, чем в Генке напы и винги занимаются? ))
А по факту, безусловно, парень атлетически хорошо слажен, талантлив и, как мне кажется, ему совершенно нечего делать в унылой РПЛ.
ОПС
ОПС
   215 / 843
18 мая в 10:01
Не перейдет и ладно.
Бестрофейный
Бестрофейный
   95 / 843
18 мая в 09:54
Не хочет участвовать в нечестных играх и постоянных скандалах.
trimetil
trimetil
   192 / 843
18 мая в 09:33
В Спартаке его ждут слив ЛЕ в квалификации, смена тренера, шарфопад и Денис Яегоуничтожу Глушаков.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил kastites
   231 / 843
18 мая в 08:29
Даже бандерлоги понимают ,что свинарник не вариант
Гы-гы, не, этот нормальный - в Севастополе пару лет играл
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил LOpp
   231 / 843
18 мая в 08:28
видно, что его карьера идет в гору, скоро поступят предложения из Германии и Англии, зачем ему Россия. таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.
А Гончаренко - Белорус! Гы-гы
kastites
kastites
   155 / 843
18 мая в 08:12
    Vadik
    Vadik
       506 / 843
    18 мая в 07:34
    Ну и правильно. Если есть перспективы остаться в Европе, то зачем ему Россия? Дело даже не в Спартаке
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       80 / 843
    18 мая в 07:10
    И правильно, кстати, делает! Этот парень знает себе цену. И тут даже не по политическим соображениям он не особо горит желанием, а просто он уже наслышан о Спартаке)
    Tommy Lee
    Tommy Lee
       342 / 843
    18 мая в 06:54
    Генк в Лиге Чемпионов, а Спартак не пойми где.
    mortid
    mortid ответил VV V
       158 / 843
    18 мая в 03:04
    Так как Украина самая бедная страна Европы, то на хохлов должна быть существенная скидка.
    И желательно оптом.
    kust07
    kust07
       372 / 843
    18 мая в 02:54
    да и Х с ним
    Alpribas
    Alpribas
       76 / 843
    17 мая в 23:13
    LOpp
    Сегодня 22:54
    видно, что его карьера идет в гору, скоро поступят предложения из Германии и Англии, зачем ему Россия.

    таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.


    На укроине так и делают.
    LOpp
    LOpp
       16 / 843
    17 мая в 22:54
    видно, что его карьера идет в гору, скоро поступят предложения из Германии и Англии, зачем ему Россия.

    таких Малиновских нужно за копейки искать и покупать в 19 летнем возрасте, растить и продать за миллионы в Европу, но к сожалению у нас нет тренеров, только вроде у Гончаренко что-то получается.
    minai
    minai
       290 / 843
    17 мая в 22:47
    Как он посмел, негодяй!
    Морозовский
    Морозовский
       7 / 843
    17 мая в 22:47
    Хохлы тикают в наш футбол, когда у них уже есть куча бабла, возраст пенсионный и сами они торчат в хохляндии. Чтобы пользоваться нажитым спокойно и ещё срубить на финише - Россия им подходит. А хохла, как сказано ниже: молодого, да ещё и из Европы и лазурный мешок к себе не затащит!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       241 / 843
    17 мая в 22:24
    Надо быть полным идиотом чтоб на такое согласиться, сюда едут только за халявными деньгами, а кто хочет добиться чего то , вряд ли приедет
    dzvinka
    dzvinka
       75 / 843
    17 мая в 22:18
    любой клуб рфпл это явное понижение для него, ему в Бундес, либо в середнях АПЛ заберут - как по мне парень получше Грилиша к примеру, если Вилла того продаст я бы взял Малино, либо в Дерби. 15-20 лямов и бельгийцы отпустят. Добротный плеймейкер и адаптирован к Европе, амбициозен, с мужским характером, не боится борьбы, с шикарным ударом и шикарными штрафными если надо. Либо в Бундеслигу в команду верхней части таблицы.
    kingoffam
    kingoffam
       236 / 843
    17 мая в 22:17
    Игрок неплохой,но ценник слишком завышен.Хотя...за Головина аж тридцатку отдали,а он того стоит?
    Caniggia
    Caniggia
       42 / 843
    17 мая в 22:16
    Было и так всё ясно, он ещё молод и хочет поиграть в сборной. И вообще, кому в Спартаке пришла в голову гениальная идея пригласить молодого хохла?
    Bastardo
    Bastardo
       392 / 843
    17 мая в 22:10
    Тут не только про Спартак, а вообще про переезд в Россию
    311
    311
       74 / 843
    17 мая в 22:01
    Малиновский на понижение не рассчитывал после такого сезона, да ещё и бан в сборной! Генк=60, Спартак=89. А на что рассчитывал Федун?)
    STVA 1
    STVA 1
       38 / 843
    17 мая в 21:58
    Сразу было понятно
    ДАША Д
    ДАША Д
       164 / 843
    17 мая в 21:29
    Дорогая игрушка.
    VV V
    VV V ответил Кошк 47
       306 / 843
    17 мая в 21:28
    Не удивительно, кто в здравом уме пойдёт в этот свинарник! Ну разве что негры да педры)))
    Так негры и педры живут гораздо богаче хохлов......
    Беспределов
    Беспределов
    17 мая в 21:26
    Беспредел!
    VV V
    VV V
       306 / 843
    17 мая в 21:23
    Так как Украина самая бедная страна Европы, то на хохлов должна быть существенная скидка.
    Sunny.
    Sunny.
       329 / 843
    17 мая в 21:16
    Федуном побрезгал , явно русофоб
    Шуnя771
    Шуnя771
       51 / 843
    17 мая в 21:14
    Это сразу было видно - фейк!
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