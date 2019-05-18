Марио vs защитники грандов. Тянет на приглашение?

18 мая 2019, 13:00

После удачного ЧМ -18 о нем не забыли именитые клубы, а «Соккер.ру» сравнивает Фернандеса с теми, кто отвечает за правые фланги в топ-5.

ЦСКА действует на трансферном рынке в своих интересах, а не в интересах футболистов. Например, Жирков не подходил именно «Челси», но мог заиграть, например, в «Ливерпуле». Но боссов «армейцев» волновали отношения с Абрамовичем и сумма трансфера – Юрий отправился в Лондон.

Деньги и связи в таких вопросах важны. Поэтому вероятность, что у Фернандеса сложится карьера в топ-5 куда меньше, чем вероятность его перехода в «Зенит». Лимит изменят, но пока оставили. Смольников не убедил Семака, Анюков – суперстар. Поэтому Марио «забронировали» в Санкт-Петербурге.

Никого ведь лучше нет с российским паспортом. Но есть одна загвоздка по пути «армейца» в «Зенит». Выборка правшей в футболе выше, чем левшей, но если посмотрите на составы некоторых известных клубов – увидите, что во многих пригодятся правые беки. Сравним Марио с ними и узнаем, есть ли смысл вырываться?

И для самых вредных напоминаем – будем делать поправку, что РПЛ ниже по классу, чем АПЛ или Ла Лига. В то же время, надо понимать, что игрок в окружении чемпионов и финалистов еврокубков будет действовать по цифрам успешнее, чем в составе 4-й или 5-й команды России этого сезона.

Фернандес vs Янг

Эшли из-за разницы в количестве команд в чемпионатах провел больше матчей, но это ему не помогает при сравнении. Янг старенький – 33 года, а Марио всего 28. Эшли забил 2 мяча, «армеец» - 1. Зато 6 ассистов против 2 показывают, что российский защитник полезнее в атаке. Ударов у него в два раза больше, точность паса такая же, как у англичанина. На втором этаже лучше, по отборам и перехватам – равенство. А ведь МЮ в защите по времени проводил немало времени! И по ключевым атакующим показателям – пасы под удары, заработанные фолы или вовлечение в игру, Марио или лучше Эшли, или равен ему.

Результат: победа Фернандеса. Даже с учетом разницы между РПЛ и АПЛ . Марио играет сильнее, чем постаревший правый вингер, которому напарники уровня МЮ не помогли быть продуктивнее.

Фернандес vs Уокер

Поскольку у «Сити» есть проблемы с УЕФА – боятся отлучения от ЛЧ на год, то вряд ли шейхи разрешат Гвардиоле разбрасываться деньгами летом. Хосеп так и сказал вчера: не хватит денег на Гризманна. Поэтому первоочередной задачей испанца не станет покупка еще одного игрока на край поля из РПЛ . Ведь Зинченко достался за копейки, а Фернандес - дороже. Но для интереса сравним Марио и чемпиона Англии Уокера, который не является лучшим правым беком лиги – там есть не только Александер-Арнольд из «Ливерпуля». Оказывается, Кайл бесполезен в атаке – 1 ассист, очень точен в передачах – у Гвардиолы играют в короткий пас, но уступает Марио по игре наверху, ассистам, ударам, отборам, перехватам, проценту выигранных дуэлей и пасам под удары.

Результат: победа Фернандеса. Удивительно, но Кайл тоже проиграл. Многие эксперты не случайно считают Уокера скрытым «слабым звеном» МС . А с учетом, сколько за него заплатили, и как плох англичанин в обороне – хотя и Марио не второй Лам, нельзя исключать, что МС присматривает правого латераля.

Фернандес vs Киммих

«Баварию» упомянули в списке команд, которые претендуют на Марио, по простой причине – не исключено, что новый тренер немецкого клуба, если Ковача уволят, поставит Киммиха в центр поля. Справа тогда нужен будет другой игрок. Тем более, Рафинья уходит. С другой стороны, сравнивать Марио надо пока именно с Киммихом – у него 28 игр в Бундеслиге справа. И вот тут Марио проигрывает в одни ворота: 12 ассистов против 6 (не спасает факт, что Йозуа играет за вечного чемпиона и провел больше минут на поле), 90.6 % точных передач против 76.8 %, 2.4 паса под удары против 1.5. Только по оборонительным параметрам Марио лидирует, ведь «Бавария» защищается не очень часто.

Результат: победа Киммиха. Защитник сборной Германии моложе и сильнее. Просто выше классом. С другой стороны, учтите, что мы не видели Марио в составе «Баварии», где проще создавать моменты и собирать ассисты, чем в РПЛ .

Фернандес vs Аспиликуэта

Здесь сравнение не под трансфер. А скорее чтобы выяснить, как Марио смотрится, если провести параллель с универсальным капитаном «Челси» и финалистом Лиги Европы. Ведь понятно, что трансферный бан клуб Абрамовича вряд ли успешно опротестует. Кроме того, Рюдигер, Давид Луис и Кристенсен не пустят Аспиликуэту в центр защиты при игре два в линию. Поэтому Марио не будет нужен Лэмпарду (скорее всего, именно ему) в первую очередь. Зато, если сравнивать защитника сборной России и бека третьей команды АПЛ , то увидите, что Фернандес намного, намного лучше атакует. Как обычно, в топ-5 культура паса выше – этот параметр Марио нужно подтянуть, в ЦСКА разрешают рисковать, а в гранде стоит играть аккуратнее. Но если суммировать, то в этом случае скорее ничья.

Результат: победа Аспиликуэты. Сесар объективно лучше обороняется и пасует. Плюс правый бек «Челси» успешен в голевых пасах. Сильный универсальный игрок, хотя игру Марио на таком же уровне представить можно.

Фернандес vs Семеду vs Серхи Роберто

Поскольку у «Барселоны» нет основного правого латераля, раз португалец сыграл 18 матчей, а испанец – 16, то сравним с двумя сразу. Отмечаем, что Серхи успешен в атаке – 7 голевых передач. Но тут надо учесть, что несколько матчей сыграл в центре поля, как Киммих. Разумеется, латерали «Барселоны» точнее работают с мячом. Но пасовать на Чалова и на Месси – разные задачи. Зато команда, которая пропустила в Риме трижды, а в Ливерпуле – четыре раза, не имеет парня, который может так отбирать мяч, как Фернандес. Семеду и Роберто намного слабее в обороне. И при этом атакует Фернандес живее. Со времен Алвеша у «Барселоны» нет правильного правого крайка, а Марио под описание подходит лучше, ведь свою попытку пока не использовал, в отличие от Серхи и Нелсона.

Результат: победа Фернандеса. Семеду не вписался, у него голые рывки – а уже 25 лет, не 20. Роберто на два года старше, почти одногодок Марио, но играет слабее в составе «Барселоны» в Ла Лиге, где команда - король.

Марио пора покинуть РПЛ ?

В топ-5 есть Йозуа Киммих, Трент Александер-Арнольд, Жоау Канселу, Рикарду Перейра из «Лестера», Аарон Ван-Биссака из «Кристал Пэлас», и все эти правые крайки провели сезон лучше, чем Марио Фернандес в РПЛ . Но учтите, что даже Карвахаль выдал так себе год и Кайл Уокер снова не впечатлил. Были проблемы справа в защите у Флоренци, а у ПСЖ на правом краю играли пять разных человек!

Совпадает момент, когда Фернандесу пора задуматься о будущем, с мигом, когда есть запрос на приличных правых латералей. Всегда можно остаться в ЦСКА – что Марио и сделал после ЧМ , когда были желающие заплатить за него немало, но «армейцы» требовали больше, явно отпугивая ценой от важного для Ганчаренко игрока. Но сейчас Виктор Михайлович ищет оптимальное сочетание в центре защиты, а сама команда, скорее всего, останется без Лиги чемпионов.

Не пора ли Марио на вольные хлеба? Фернандеса всегда с радостью заберут в «Зенит», но в этом трансфере подвох – фанаты не поймут, много лет поддерживался пакт о ненападении. Конечно, многие осознают, что Фернандес просто послушал финальный приказ Гинера – уйти к принципиальному сопернику, чтобы ЦСКА получил свои 30 миллионов евро, но разве не пора рискнуть с Европой?

В «Зените» будет ЛЧ , шанс стать чемпионом России снова, да и в основу Марио пробьется. Но в топ-5 интереснее. Конкуренция там выше, но не трудно собрать список команд, которые не откажутся в мире, где за крайних защитников начали платить 50-80 млн евро, от парня вдвое дешевле. Тем более, с бразильским сердцем и многолетним опытом в ЛЧ . Не всегда «Реал» побеждали, но и такое бывало. Так что Марио не стоит себя недооценивать.

Другое дело, что ЦСКА никогда не был настроен выбрать своему игроку правильную команду. В списке не все подойдут для идеального дебюта, хотя Фернандес точно под прицелом. Опытный, но не старый, атакующий, но подучившийся играть в защите тактически благодаря работе в три центральных. Достаточно хорош, чтобы в окружении не совсем молодых напарников по ЦСКА , а звезд, что всегда подстрахуют и поймут замысел в атаке, реализовав момент, проявить себя в первом же сезоне.