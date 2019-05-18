«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека

18 мая 2019, 09:47

Опорный полузащитник пражской «Славии» находится на радаре московского «Спартака», утверждает чешская пресса.

Сообщается, что «Славия» получила «отличное предложение», на которое может согласиться. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата. Также хавбек выступает за сборную Чехии.

Напомним, что «Славия» с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить «Челси» из Лиги Европы.