«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека

Опорный полузащитник пражской «Славии» Томаш Сучек находится на радаре московского «Спартака», утверждает чешская пресса.
Сообщается, что «Славия» получила «отличное предложение», на которое может согласиться. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.
В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата. Также хавбек выступает за сборную Чехии.
Напомним, что «Славия» с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить «Челси» из Лиги Европы.
Томаш Соучек правильно.
Томаш Соучек правильно.
Но так быстро легендой в Спартаке
Не становился ещё никто,
даже сам Дж. Терри
Но так быстро легендой в Спартаке
Не становился ещё никто,
даже сам Дж. Терри
ДухДухДух!!! :)))
ДухДухДух!!! :)))