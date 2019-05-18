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«Спартак» претендует на хавбека «Славии» Сучека

18 мая 2019, 09:47

Опорный полузащитник пражской «Славии» Томаш Сучек находится на радаре московского «Спартака», утверждает чешская пресса.

Сообщается, что «Славия» получила «отличное предложение», на которое может согласиться. Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.

В нынешнем сезоне Сучек забил 12 голов в 32 матчах местного чемпионата. Также хавбек выступает за сборную Чехии.

Напомним, что «Славия» с Сучеком в составе была близка к тому, чтобы выбить «Челси» из Лиги Европы.

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Все комментарии
proеzd2
proеzd2
18 мая в 21:39
даже в источнике правильный перевод фамилии Томаша Соучека...
proеzd2
proеzd2
18 мая в 21:02
надо извинится публично Мельник.
proеzd2
proеzd2
18 мая в 21:01
негодяй афтор новости...
Томаш Соучек правильно.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил 1 команда
   510 / 843
18 мая в 19:14
Пусть ещё Манданду не забудут позвать
Palex
Palex ответил МКС
   60 / 843
18 мая в 17:39
Ты ходор не наглей. Ты кто такой,что бы я тебе,чего то уточнял? Пожалуй в игнор тебя.
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   653 / 843
18 мая в 17:25
Соккер будь объективным зачем банишь адекватные критику в адрес себя
Palex
Palex ответил Footbolista
   60 / 843
18 мая в 17:24
Про Квинси не забудь...взаимно)...
А что Квинси? Я не в курсе.
GKN
GKN
   348 / 843
18 мая в 17:17
На какой слог ударение?
EAGuar As
EAGuar As
   40 / 843
18 мая в 17:13
Удачи Спартаку .
Carcasss
Carcasss
   745 / 843
18 мая в 16:39
В полку спартаковских легенд прибыло
Но так быстро легендой в Спартаке
Не становился ещё никто,
даже сам Дж. Терри
Бестрофейный
Бестрофейный ответил Lucho Gonzalez
   95 / 843
18 мая в 16:18
Пупсики снова смешат всю страну, покупая всяких Сучек)
То педров, то сучек, кто приличный к ним пойдет.
youtomee
youtomee
   470 / 843
18 мая в 16:14
еще одна поломанная жизнь...
спартак 1987
спартак 1987
   200 / 843
18 мая в 16:09
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       52 / 843
    18 мая в 15:47
    Пупсики снова смешат всю страну, покупая всяких Сучек)
    abrek123
    abrek123
       121 / 843
    18 мая в 15:44
    Ну теперь Спартак будет всех обыгрывать как сучек...
    post-navigator
    post-navigator ответил Ангел неБесГрешен
       249 / 843
    18 мая в 15:30
    Данунах! Загорелости совсем нет. Если только пару дней из солярия не вылезать...
    Зато есть Дух!
    ДухДухДух!!! :)))
    mortid
    mortid
       158 / 843
    18 мая в 15:21
    Сначала своих старых сучек разгоните.
    1 команда
    1 команда
       94 / 843
    18 мая в 15:14
    К Сучеку в пару нужно Насри пригласить.
    Бестрофейный
    Бестрофейный
       95 / 843
    18 мая в 15:12
    Неужели Сучек будет новым зав. баней?
    Гoлoвaч Ленa
    Гoлoвaч Ленa
       260 / 843
    18 мая в 15:07
    Фамилия 🔥 🔥 🔥
    tolctoy
    tolctoy ответил Катерина Измайлова
       262 / 843
    18 мая в 14:49
      wingback
      wingback
         168 / 843
      18 мая в 14:25
        Добряк
        Добряк
           678 / 843
        18 мая в 14:00
        Сучок в Спартачок...
        Leha-ha50
        Leha-ha50
           9 / 843
        18 мая в 13:54
        Одна уйдет, другая придет!!! Смена караула!!!
        CВИН
        CВИН
           279 / 843
        18 мая в 13:31
        такой свин нам подходит
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен ответил Катерина Измайлова
           28 / 843
        18 мая в 13:25
        Вся надежда на твою ласку...
        Alladins
        Alladins
           100 / 843
        18 мая в 13:14
        Сучек толко спартаку и не хватает для полного комплекта.
        makkie
        makkie ответил d_fincher
           18 / 843
        18 мая в 13:10
        Сучек? Это точно для Спартака. Для Зенита нужен Голубчек.
        В Зените играл Паредас - по-моему, тут без комментариев :)))
        Russia Team
        Russia Team
           656 / 843
        18 мая в 13:03
        "Как всегда неразлучен ты с телефонными сучками.." (с)
        d_fincher
        d_fincher
           194 / 843
        18 мая в 13:03
        Сучек? Это точно для Спартака. Для Зенита нужен Голубчек.
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