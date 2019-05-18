Журналист: «На Марио Фернандеса претендуют 5 топ-клубов Европы»

18 мая 2019, 02:33

Защитником ЦСКА и сборной России интересуются 5 европейских топ-клубов. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист BBC и AS Гильем Балаге.

За Марио Фернандесом ( ЦСКА ) пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» (несмотря на трансферный запрет) и даже «Барселона». Игрок оценивается в 25 млн евро. Родился в Бразилии, играет за сборную России, качественный, быстрый, высокий, может бежать два дня подряд, готов перейти в топ-клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Зенита».