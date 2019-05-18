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Журналист: «На Марио Фернандеса претендуют 5 топ-клубов Европы»

18 мая 2019, 02:33

Защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом интересуются 5 европейских топ-клубов. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист BBC и AS Гильем Балаге.

За Марио Фернандесом (ЦСКА) пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» (несмотря на трансферный запрет) и даже «Барселона». Игрок оценивается в 25 млн евро.

Родился в Бразилии, играет за сборную России, качественный, быстрый, высокий, может бежать два дня подряд, готов перейти в топ-клуб.

Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Зенита».

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   182 / 843
19 мая в 18:33
На Марио Фернандеса претендуют 6 топ-клубов Европы, ещё Зенит.
mugik1973
mugik1973 ответил Jeck Denielse
   319 / 843
18 мая в 21:36
Jeck Denielse

Так то оно так....но трансферная политика топ клубов европы направлена прежде всего на приобретение талантливой молодёжи....Марио через 3 месяца стукнет 29...
Касаемо самого Марио - не знаю насколько сильны его личные амбиции заявить о чебе в любом евро-топе....но тут надо 10 раз всё взвесить и подумать...стоит ли в 29 лет отправляться в путешествие навстречу неимоверной конкуренции,увеличения нагрузок,количества игр,возможного понижения оклада,перезду в новую страну,смене образу жизни,возможным арендам,тяжёлой адаптации,в этом случае невызова в сборную и ещё 74-м ожидаемым и не ожидаемым "сюрпризам...)))

Я вообще не уверен что в здравом уме кто то способен покинуть эту "зону комфорта" для паспортистов....а уж срываться в 29 лет...вообще за пределами логики и 

Это твои слова. А теперь задумайся про игроков Зенита которым предложат играть в топ клубах. И еще раз прочитай свои слова. Может тогда убедишься что чушь пишишь про других, а твой облизанный зенит не такой.
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин ответил dok66
   510 / 843
18 мая в 19:17
Оценивается (транферная стоимость) и за сколько потом игрока отдадут совершенно разные понятия.
dok66
dok66
   413 / 843
18 мая в 17:47
Так за 25 Гинер же не отдаст
League1
League1
   110 / 843
18 мая в 17:02
Есть тут смешное в интервью: что им интересуется ДАЖЕ барселона)))
Этот мешок интересуется абсолютно всем, что шевелится на чужом футбольном поле.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке ответил Ваня лучший
   190 / 843
18 мая в 17:01
Знаете, скоооолько в Краснодаре понаехов?!) 11 больше, 11 меньше....;) Надеюсь Черчесов, оставит Комличенко в ближайшей заявке!) И будет первый воспитанник в сборной.
Faustello
Faustello ответил mangoх12
   23 / 843
18 мая в 16:24
Я бы с тобой согласился если бы речь шла о Смолове например , которым даже космическое агенство итересовалось )) , а Арутюнян бюджетному ЖД впарил ахахах))
Почему впарил? Отдали почти даром лучшего бомбардира, а то ему скучно в нашем колхозе было ))
Faustello
Faustello ответил Ваня лучший
   23 / 843
18 мая в 16:16
Больно много чести к вам приставать. Если лимит сделаю реальным, вот тогда и будет видна цена вашей академии, "интернационалист"
всё будет друзья )))
Faustello
Faustello ответил Ваня лучший
   23 / 843
18 мая в 16:15
А очередь огромная из топ-5?
5 ))
Don trambon
Don trambon
   85 / 843
18 мая в 15:50
Добрый день! У модеров в четверг был грустный день? За что мне дали бан основываясь на личное оскорбление пользователя в сообщении где максимум был оскорблён клуб (баварка)?
Don trambon
Don trambon
   85 / 843
18 мая в 15:46
    abrek123
    abrek123
       121 / 843
    18 мая в 15:36
    Зенитушка ты где тут гранды мирового футбола хотят купить игрока Цска,давай скорей пока изо бугра не посмотрели и смольникову замена если сломается кто-то)))
    4RT
    4RT
       381 / 843
    18 мая в 15:27
    P.S. А также остальные "гранды" (не смотря на то,что им на него пофиг) )))
    mortid
    mortid ответил clop
       158 / 843
    18 мая в 15:25
    Ну вот, уже 25 мио. А то тридцать, тридцать! Гинер двигается в правильном направлении, но надо снижать ценник еще больше. Даже 25 это дорого за защитника.
    За защитника или именно за этого защитника? ;)
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       28 / 843
    18 мая в 14:54
    Трудная пора у гинера наступила.
    И впарить бы нужно, и самим играть некем. Да еще ЛЧ стороной прошла...
    beefs
    beefs
       169 / 843
    18 мая в 13:41
    ЦСКА самим нужен...
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
       270 / 843
    18 мая в 13:35
    Краснодар, СпаМ и Зенит думаю не против, любо российский клуб выложит больше с таким то паспортом =)
    mangoх12
    mangoх12 ответил Faustello
       26 / 843
    18 мая в 13:18
    Не удивлюсь если появится сообщение что и сборная Канады по хоккею интересуется Супер Марио ))) Ленорыч такой Ленорыч...
    Я бы с тобой согласился если бы речь шла о Смолове например , которым даже космическое агенство итересовалось )) , а Арутюнян бюджетному ЖД впарил ахахах))
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Faustello
       108 / 843
    18 мая в 13:13
    А очередь огромная из топ-5?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил Faustello
       108 / 843
    18 мая в 13:11
    Больно много чести к вам приставать. Если лимит сделаю реальным, вот тогда и будет видна цена вашей академии, "интернационалист"
    Шейх Сити
    Шейх Сити
    18 мая в 13:06
    в интернет магазине пусть дадут объявление
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       221 / 843
    18 мая в 13:04
    Бедные свинки так хрюкают... наверно обидно, когда пятачковыми интересуются только комбинаты по производству колбасы?
    alexando1974
    alexando1974
       361 / 843
    18 мая в 12:33
    Никакому из этих. Разве что на лавку)))
    Egorium
    Egorium
       111 / 843
    18 мая в 12:05
    Уже одного продали в Монако.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       245 / 843
    18 мая в 11:55
    Последний абзац выглядит,как объявление о продаже...)))))))
    Danila Selin
    Danila Selin
       310 / 843
    18 мая в 11:55
    По мне, всё это — набивание цены. Мол какой он востребованный. Ну и попытка сделать так чтобы нашёлся покупатель за рубежом, чтобы выйти из финансовой ямы, образовавшейся из-за потери ЛЧ без усиления конкурента. Как вариант.
    Tostao
    Tostao
       128 / 843
    18 мая в 11:51
    "...может бежать два дня подряд..."
    За два дня он, пожалуй, и до "Баварии" не добежит.
    Alpribas
    Alpribas ответил Литейный 4
       76 / 843
    18 мая в 11:51
    Марио отличный игрок. Это вам не свиньи Педры и негры. Гыгыгы
    Они скоро Глушакова будут продавать...в Тюмень.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
       305 / 843
    18 мая в 11:49
    Следят пять топ-клубов ....
    Смешно.
    Следить не значит жениться.
    kotmyshka
    kotmyshka
       115 / 843
    18 мая в 11:09
    Трансферные слухи, распускаемые агентами...
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