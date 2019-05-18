Журналист: «На Марио Фернандеса претендуют 5 топ-клубов Европы»

Защитником ЦСКА и сборной России Марио Фернандесом интересуются 5 европейских топ-клубов. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист BBC и AS Гильем Балаге.
За Марио Фернандесом (ЦСКА) пристально следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси» (несмотря на трансферный запрет) и даже «Барселона». Игрок оценивается в 25 млн евро.
Родился в Бразилии, играет за сборную России, качественный, быстрый, высокий, может бежать два дня подряд, готов перейти в топ-клуб.
Ранее сообщалось об интересе к Фернандесу со стороны «Зенита».
Так то оно так....но трансферная политика топ клубов европы направлена прежде всего на приобретение талантливой молодёжи....Марио через 3 месяца стукнет 29...
Касаемо самого Марио - не знаю насколько сильны его личные амбиции заявить о чебе в любом евро-топе....но тут надо 10 раз всё взвесить и подумать...стоит ли в 29 лет отправляться в путешествие навстречу неимоверной конкуренции,увеличения нагрузок,количества игр,возможного понижения оклада,перезду в новую страну,смене образу жизни,возможным арендам,тяжёлой адаптации,в этом случае невызова в сборную и ещё 74-м ожидаемым и не ожидаемым "сюрпризам...)))
Я вообще не уверен что в здравом уме кто то способен покинуть эту "зону комфорта" для паспортистов....а уж срываться в 29 лет...вообще за пределами логики и
Это твои слова. А теперь задумайся про игроков Зенита которым предложат играть в топ клубах. И еще раз прочитай свои слова. Может тогда убедишься что чушь пишишь про других, а твой облизанный зенит не такой.
Так то оно так....но трансферная политика топ клубов европы направлена прежде всего на приобретение талантливой молодёжи....Марио через 3 месяца стукнет 29...
Касаемо самого Марио - не знаю насколько сильны его личные амбиции заявить о чебе в любом евро-топе....но тут надо 10 раз всё взвесить и подумать...стоит ли в 29 лет отправляться в путешествие навстречу неимоверной конкуренции,увеличения нагрузок,количества игр,возможного понижения оклада,перезду в новую страну,смене образу жизни,возможным арендам,тяжёлой адаптации,в этом случае невызова в сборную и ещё 74-м ожидаемым и не ожидаемым "сюрпризам...)))
Я вообще не уверен что в здравом уме кто то способен покинуть эту "зону комфорта" для паспортистов....а уж срываться в 29 лет...вообще за пределами логики и
Это твои слова. А теперь задумайся про игроков Зенита которым предложат играть в топ клубах. И еще раз прочитай свои слова. Может тогда убедишься что чушь пишишь про других, а твой облизанный зенит не такой.
Этот мешок интересуется абсолютно всем, что шевелится на чужом футбольном поле.
Этот мешок интересуется абсолютно всем, что шевелится на чужом футбольном поле.
И впарить бы нужно, и самим играть некем. Да еще ЛЧ стороной прошла...
И впарить бы нужно, и самим играть некем. Да еще ЛЧ стороной прошла...
За два дня он, пожалуй, и до "Баварии" не добежит.
За два дня он, пожалуй, и до "Баварии" не добежит.
Смешно.
Следить не значит жениться.
Смешно.
Следить не значит жениться.