Магат: «Ковачу нужны топ-игроки, чтобы побороться за победу в ЛЧ»

Экс-наставник «Баварии» в интервью Omnisport поделился мнением о работе главного тренера в этом сезоне.

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что Нико Ковач добился успеха в «Айнтрахте». Я уверен, что он закончит свой первый сложный сезон в «Баварии», подняв над головой два трофея.

И всё же ему нужно больше топ-игроков, которые доказали свой талант на международном уровне. Тогда можно будет побороться за высокие позиции в Лиге чемпионов.