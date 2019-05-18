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Магат: «Ковачу нужны топ-игроки, чтобы побороться за победу в ЛЧ»

18 мая 2019, 11:54

Экс-наставник «Баварии» Феликс Магат в интервью Omnisport поделился мнением о работе главного тренера Нико Ковача в этом сезоне.

Конечно, нельзя игнорировать тот факт, что Нико Ковач добился успеха в «Айнтрахте». Я уверен, что он закончит свой первый сложный сезон в «Баварии», подняв над головой два трофея.

И всё же ему нужно больше топ-игроков, которые доказали свой талант на международном уровне. Тогда можно будет побороться за высокие позиции в Лиге чемпионов.

Ходят слухи, что «Бавария» решила уволить Ковача

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Сливки общества
Сливки общества
   418 / 840
18 мая в 23:09
Да про трансферы уже все болельщики который год орут.
Bavaria_M
Bavaria_M
   155 / 840
18 мая в 13:02
Все так, железный феликс прав.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   69 / 840
18 мая в 11:57
Нужно скупить со всей Европы и Южной Америки всех сильнейших.
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