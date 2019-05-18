Костакурта: «О новом тренере „Ювентуса“ узнаем после финала Лиги чемпионов»

Бывший итальянский футболист поделился мыслями о том, кто будет следующим наставником «Ювентуса».

Вероятно, руководство клуба считает, что игрокам нужен другой тренер. Я всегда следовал словам Анчелотти и Капелло, которые думают, что раз в четыре или пять лет команду нужно полностью переделывать.

Аллегри - отличный менеджер и тактик, но он, вероятно, предпочитает, чтобы в штрафной соперника было три игрока, а не пять.

Индзаги? Я был бы очень удивлен, если бы Симоне приехал в Турин. Я думаю, что нам придется ждать финала Лиги чемпионов, чтобы что-то узнать. На следующее утро, я думаю, у нас будут новости о новом тренере.