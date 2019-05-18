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Костакурта: «О новом тренере „Ювентуса“ узнаем после финала Лиги чемпионов»

18 мая 2019, 10:55

Бывший итальянский футболист Алессандро Костакурта поделился мыслями о том, кто будет следующим наставником «Ювентуса»

Вероятно, руководство клуба считает, что игрокам нужен другой тренер. Я всегда следовал словам Анчелотти и Капелло, которые думают, что раз в четыре или пять лет команду нужно полностью переделывать. 

Аллегри - отличный менеджер и тактик, но он, вероятно, предпочитает, чтобы в штрафной соперника было три игрока, а не пять. 

Индзаги? Я был бы очень удивлен, если бы Симоне приехал в Турин. Я думаю, что нам придется ждать финала Лиги чемпионов, чтобы что-то узнать. На следующее утро, я думаю, у нас будут новости о новом тренере. 

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   270 / 843
18 мая в 13:45
Тотенхем должен ЛЧ взять чтобы его в Юве пригласили?)))
Cympak-05
Cympak-05
   301 / 843
18 мая в 11:39
Все таки Почёттино. Тот тож говорил, что может уйти после победы в лч
ROLENTO
ROLENTO
   136 / 843
18 мая в 11:02
Намёк на Поччетино?
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