Уциев: «В нашей игре есть положительная динамика»

Защитник «Ахмата» рассказал о поражении от ЦСКА в 29-м туре РПЛ .

Если брать по первому тайму, игра был равной, и играли хорошо. Но во втором тайме после этого ненужного пенальти игра подпортилась. Правда, мы постарались выйти вперёд в самом конце.

Начинали мы сезон с другими целями, но это провал. В плане организации, рисунка игры появилась какая-то конкретика. Это уже хорошее достижение. Поэтому, скажу так: положительная динамика в игре есть, в следующем сезоне будем добиваться результата. С первых же игр.