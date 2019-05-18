Уциев: «В нашей игре есть положительная динамика»

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о поражении от ЦСКА в 29-м туре РПЛ.
Если брать по первому тайму, игра был равной, и играли хорошо. Но во втором тайме после этого ненужного пенальти игра подпортилась. Правда, мы постарались выйти вперёд в самом конце.
Начинали мы сезон с другими целями, но это провал. В плане организации, рисунка игры появилась какая-то конкретика. Это уже хорошее достижение. Поэтому, скажу так: положительная динамика в игре есть, в следующем сезоне будем добиваться результата. С первых же игр.
А здесь что? Какая мотивация будет, если понятно, что клуб твой никогда не выиграет чемпионат страны, и тебя не вызывают в сборную, даже когда когда ты оооочень хорош?!
Но без хороших вложений, наш клуб никогда ничего не выиграет значимого!!!
А здесь что? Какая мотивация будет, если понятно, что клуб твой никогда не выиграет чемпионат страны, и тебя не вызывают в сборную, даже когда когда ты оооочень хорош?!
Но без хороших вложений, наш клуб никогда ничего не выиграет значимого!!!