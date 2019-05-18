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Уциев: «В нашей игре есть положительная динамика»

18 мая 2019, 21:13
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев рассказал о поражении от ЦСКА в 29-м туре РПЛ.

Если брать по первому тайму, игра был равной, и играли хорошо. Но во втором тайме после этого ненужного пенальти игра подпортилась. Правда, мы постарались выйти вперёд в самом конце.

Начинали мы сезон с другими целями, но это провал. В плане организации, рисунка игры появилась какая-то конкретика. Это уже хорошее достижение. Поэтому, скажу так: положительная динамика в игре есть, в следующем сезоне будем добиваться результата. С первых же игр.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   103 / 843
19 мая в 02:38
Следующая динамика будет надо полагать с Магой Адиевым.
95-shishani-95
95-shishani-95
   46 / 843
19 мая в 01:47
Живи мы в нормальной цивилизованной стране, Уциев много матчей сыграл бы в сборной страны.
А здесь что? Какая мотивация будет, если понятно, что клуб твой никогда не выиграет чемпионат страны, и тебя не вызывают в сборную, даже когда когда ты оооочень хорош?!
Но без хороших вложений, наш клуб никогда ничего не выиграет значимого!!!
11-и метровый
11-и метровый
   24 / 843
19 мая в 01:32
О чем он говорит?
Egorium
Egorium
   111 / 843
18 мая в 22:34
Толку теперь от вашей динамики.
DorianGrey
DorianGrey
18 мая в 22:02
в твоей нету. Ризван
Союзник противников
Союзник противников
   25 / 843
18 мая в 21:28
Всё положительное :Динамика,статика,кибенематика...
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